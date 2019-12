Turizm Tanıtım Ajansı için yönetim yarışı başladı

04 Aralık 2019

Selenay YAĞCI

Sektör temsilcileri, adaylık sürecinin ve seçimin çok zor şartlarda geçmesi nedeniyle seçime katılımın düşük olacağını belirtiyor. Ortak aday çıkarmaya odaklanan ve çalışmalar yapan turizm örgütleri, bakanlıktan seçimin ertelenmesini ve yönetmeliğin tekrar gözden geçirilmesini talep ediyor.

Kanuna göre istekliler sadece işletmesinin bulunduğu coğrafi bölgeden Yönetim Kurulu Üye Aday Adayı olabilirken, seçimlerde Marmara ve Akdeniz Bölgesi ikişer, diğer bölgeler birer Yönetim Kurulu Üyesi seçecek. Adayların bölgedeki bakanlıktan turizm işletmesi belgeli konaklama işletmelerinin yatak sayısının toplamda en az onda biri oranına sahip olanlar tarafından, aday olarak gösterilmesi gerekiyor. Ajans yönetim kurulu üyeliklerine adaylık başvuruları, 3-18 Aralık arasında bakanlığa veya İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine elden teslim yoluyla şahsen veya vekil aracılığıyla yapılacak. Seçimlerde, her tesisten bir kişi olmak üzere, tesislerin imza sirkülerinde isimleri yer alan temsilcileri oy kullanabilecek.

Marmara bölgesinde adaylık için 17 bin 36 imza toplanmalı

Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde adaylık için imza toplamanın zorlu bir süreç olduğunun altını çizen Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, Marmara bölgesinde adaylık için 17 bin 36 imzaya ihtiyaç olduğunu belirtti. Birlik başkanlarının aday olamadığını da vurgulayan Eresin, adaylık için toplanan imzaların noter tasdikli olmasının da şart olduğunu ifade etti. Seçmen listelerinde bakanlıkta bulunan imza sirkülerinde isimleri yer alan temsilcilerin oy kullanacağını belirten Eresin, “Birçok şirketi ikinci ya da üçüncü kuşak yönettiği halde bakanlıkta imza yetkilisi olarak şirketin kurucusu olan aile büyüğü yetkili olarak görünüyor. Bunlar da zorluklardan bir tanesi olacak” dedi.

Adaylık için ortalama 70 bin TL masraf gerekiyor

Adaylık sürecinin ciddi bir mali külfeti olduğunu söyleyen TÜROFED Başkanı Osman Ayık, bu görevin gönüllülük esasıyla yapılacağını vurgulayarak, en düşük ihtimalle 25 bin ila 70 bin TL arasında noter masrafı yapılması gerektiğini belirtti. Oy kullanmak için de büyük bir göç yaşanacağını belirten Ayık, seçime oy kullanmak katılımın düşük kalacağını ifade ederek, “Türkiye’nin dört bir yanında olacak bir seçimde, iklim şartlarını da düşünmek gerekiyor. Bakanlığa anlattık. Ertelemenin yanı sıra yönetmeliğin de değişmesi gerekiyor” dedi.

Seçimlerle ilgili yönetmelikte birçok yanlışın olduğunu açıklayan ETİK Başkanı Mehmet İşler, bu seçim yöntemiyle konaklama sektörünün ajansın içinde adil bir şekilde temsil edilemeyeceğini savundu. Her bölgede bir seçim ili seçilmesinin yanlış olduğunu ifade eden İşler, “Bizim önerimiz her bölgede her il kendi ilinde sandığa gitmeli ve böylece rakamlar toplanıp açıklanmalı. Ertelenip adil ve makul bir yönetmelikle yapılmasını talep ediyoruz" dedi.