Turizm Tanıtım Ajansı için yönetim yarışı dün başladı
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın Yönetim Kurulu seçimleri için adaylık başvuru süreci başladı. Ajansın, konaklama sektöründen 9 yönetim kurulu üyesi, 29 Aralık’ta Türkiye’nin 7 ayrı bölgesinde yapılacak seçimlerle belirlenecek.
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.