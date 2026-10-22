Turizm verileri açıklandı: Daha az seyahate, daha çok para harcandı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının nisan-haziran dönemini kapsayan ikinci çeyreğine ilişkin Hanehalkı Yurt İçi Turizm verilerini açıkladı. Verilere göre, yılın ikinci çeyreğinde 13 milyon 549 bin kişi yurt içinde seyahate çıktı. Seyahat sayısındaki düşüşe karşın toplam turizm harcamalarında yüzde 32,6'lık artış kaydedildi.

Seyahat sayısı yüzde 3,6 azaldı

Nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan dönemde, yurt içinde ikamet edenlerin en az bir gece konaklamalı seyahat sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 azalarak 16 milyon 467 bine geriledi.

Söz konusu dönemde toplam 85 milyon 890 bin geceleme yapılırken, seyahat başına ortalama geceleme süresi 5,2 gece olarak hesaplandı.

Turizm harcamaları 155 milyar liraya yaklaştı

Yerli turistlerin yurt içi seyahat harcamaları, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,6 artarak 154 milyar 998 milyon 4 bin liraya ulaştı.

Toplam harcamaların yüzde 86,9'unu oluşturan 134 milyar 684 milyon 525 bin liralık bölüm kişisel harcamalardan oluştu. Paket tur harcamaları ise yüzde 13,1'lik payla 20 milyar 313 milyon 479 bin lira olarak gerçekleşti. Seyahat başına yapılan ortalama harcama 9 bin 413 lira oldu.

En büyük pay yeme ve içme harcamalarında

Yerli turistlerin seyahat bütçelerinde en büyük payı yeme ve içme harcamaları aldı.

Toplam seyahat harcamalarının yüzde 31,6'sını yeme ve içme, yüzde 25'ini ulaştırma, yüzde 14,5'ini ise konaklama harcamaları oluşturdu.

Geçen yılın aynı dönemine göre yeme ve içme harcamaları yüzde 39,1 artarken, ulaştırma harcamalarında yüzde 28,3, konaklama harcamalarında ise yüzde 22,5 yükseliş yaşandı.

Seyahatlerin çoğu akraba ziyareti için yapıldı

Yurt içi seyahatlerin amaçlarına bakıldığında, yakınları ziyaret etmek yüzde 60,1'lik payla ilk sırada yer aldı.

Gezi, eğlence ve tatil amacıyla yapılan seyahatlerin payı yüzde 33,6 olurken, sağlık amacıyla gerçekleştirilen seyahatler yüzde 2,3'lük pay aldı.

En çok arkadaş ve akraba evlerinde konaklandı

Konaklama tercihlerinde de arkadaş ve akraba evleri ilk sıradaki yerini korudu. Yılın ikinci çeyreğinde arkadaş veya akraba evlerinde toplam 61 milyon 192 bin geceleme gerçekleştirildi.

Oteller 11 milyon 376 bin gecelemeyle ikinci sırada yer alırken, kişilerin kendi evlerinde yaptıkları geceleme sayısı 8 milyon 216 bin olarak kaydedildi.

TÜİK verileri, 2026'nın ikinci çeyreğinde yurt içi seyahat sayısı azalmasına rağmen turizm harcamaları aerttı. Özellikle yeme ve içme harcamalarındaki yükseliş, toplam harcama artışında öne çıkan kalemlerden biri oldu.