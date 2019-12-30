Turizmci 2020’de Asyalı turist peşinde koşacak!

30 Aralık 2019

Selenay YAĞCI

Turizm sektörü 2019 yılını ziyaretçi rekorlarıyla kapatıyor. Turist sayısı anlamında dipten dönen sektör, gelirlerini artıramamaktan şikayetçiyken, konaklama vergisi ve katkı payı şoku da yaşadı. Her şeye rağmen yeni yıla umutla girdiklerini belirten sektör temsilcileri, fiyat ve doluluğu artırmanın başka yolları için çalıştıklarını kaydetti. Sektöre göre, 2020’nin en büyük gündemi, paket turların ağırlığını bireysel turiste bırakması olacak. Turizmciler bunun için en büyük potansiyelin Çin ve Hindistan’da bulunduğunun altını çizerek, bu pazara odaklanacaklarını belirtiyorlar.

2019’u geride bırakırken son resmi rakamlara göre en fazla artış yaşanan pazarlardan biri yüzde 59 artışla Hindistan. 2020’de artışın devam etmesi beklenirken, Hindistan pazarı için en büyük sorun, ulaşım ve vize sorunlarının çözülmesi.

Çinli turist için ulaşım ve ödeme sistemleri gibi meselelerde çalışmalar devam ediyor. Sektör; Japonya ve Güney Kore gibi Asyalı ülkelerdeki potansiyelden yararlanmak adına da adımlar atıyor. Yeni yılda Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerle uçuş sayısı artacak ve bu pazarlarda tanıtımlar yapılacak.

Asya’dan uçuşlar artacak



Türkiye, Çin, Japonya, Hindistan ve Güney Kore ile karşılıklı ek slot taahhütleri yapıyor. Seferler artacak.



Japonya ile karşılıklı uçuşlar Nisan 2020 itibarıyla, ANA Japon Havayolu’nun da devreye girmesiyle birlikte haftalık 7’den 20’ye çıkıyor.



Güney Kore ile karşılıklı uçuşlar haftada 22 olarak gerçekleştiriliyor.



THY İstanbul’dan Pekin, Şangay, Guangco ve Taipei’ye haftada 7, Hong Kong’a haftada 6, Southern China Airlines Pekin ve Wuhan’dan İstanbul’a haftada 3, Sichuan Airlines Çengdu’dan İstanbul’a haftada 3 direkt uçuş düzenliyor. Bakanlık bu uçuşlardaki ve 2020’de artacak yeni kapasiteyi baz alarak aşamalı şekilde pazarlardaki tanıtımı artıracak.

2020’de turizmde en büyük hedeflerden biri, münferit rezervasyon kapasitesini artırarak Y ve Z kuşağının da taleplerini karşılamak. Diğeri ise mevcutta Marmara Bölgesi’nde yüzde 30, Ege Bölgesi’nde yüzde 65, Akdeniz Bölgesi’nde yüzde 85 olan paket tur oranlarını, yüzde 15-60 bandına çekmek.

Yeni nesil turisti Türkiye’ye çekmeliyiz

Türkiye Otelciler Federasyonu eski başkanı turizmci Osman Ayık, 2020’de turizm sektörünün kaderini belirleyecek stratejiyi “Çin ve Hindistan pazarından gelen turist sayısının artırmanın yanında paket tur ve bireysel seyahat ağırlığının değiştirilmesi için atılan adımlar belirleyici olacak” şeklinde açıklıyor.

Dünya turizminin bireysel seyahate kaydığını ifade eden Ayık, “Biz bu yeni nesil gezginleri Türkiye’ye getirebilirsek, ortalama geceleme ve kişi başına harcama gibi toplam geliri direkt etkileyen alanlarda artışlar sağlarız” diye konuştu. Ayık, “Orta Avrupa, Hollanda, Almanya, Rusya şu anda ağırlıklı olarak paket tur pazarı. Bunlar çoğunlukla deniz-kum tatiline geliyor. Çin ve Hindistan da şu an ağırlıklı olarak paket tur pazarı. Bunlar da daha çok tarih, doğa turizmi gibi alternatif alanlara geliyor. Bu şekilde devam ederse sayı artar ama gelir yerinde saymaya devam eder. Bizim bireysel seyahat eden turisti de ülkeye çekmemiz gerek” diye konuştu.

Ayık, Türkiye’nin Safranbolu gibi destinasyonların örneğini çoğaltıp, tanıtımla vitrine koyarsa turistin kendi planını kendi yaparak gelmesine de zemin hazırlanacağını savundu. Bunun da kendiliğinden turizm gelirini artıracağını açıklayan Ayık, şöyle anlattı: “Lavanta, gül bahçeleri, Trakya’da şarap, Trilye’de balık alternatifleri çoğaltırsak, geceleme de artar. Şimdi ortalama geceleme 3 gün. Paket turlarda 8 güne çıkıyor. Bu 3 günü 4 güne çıkarırsak, kişi başına harcamada 650 dolardan 860 dolara yükselir.”

1 milyon Hintli için kritik konu: Vize

2020’nin daha iyi olacağını tahmin ettiklerini söyleyen Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİP) Başkanı Yakup Dinler, “Çin iyi gidiyordu. Hindistan eklendi. İlaveten ABD, Japonya’da artışlar var” dedi. Uçak sorunu çözülürse Hindistan pazarının 1 milyonu görebileceğini belirten Dinler, “Vize kaldırılırsa daha fazla Hintli turist gelir” dedi. Dinler, Çin pazarında 1 milyona ulaşmak için ise uçakların İstanbul’a alternatif olarak favori destinasyonları olan Nevşehir’e ya da Pamukkale inmesi gerektiğini söyledi.

Hindistan’dan ciddi talep artışları olduğunu belirten Turizm Otel Yöneticileri Derneği (TUYORD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Can Aksu da bu pazarda uçak sorunlarının olduğunu, bu sorun çözülürse bireysel talep eden turistlerin de tercih edeceği ülke olacağını kaydetti. Özellikle Avrupa pazarında İtalya, Polonya pazarlarında artışlar yaşanacağına ifade etti.

Turist sayısı rekor kırıyor doluluklar beklenen yerde değil

Doluluk ve fiyatların sektörün beklediğinin altında olduğunu ifade eden Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Başkanı Toygar Gül, bunun çözümünün ise Almanya ve Rusya’nın yanında ikinci ve üçüncü kaynak pazarların eklenmesi gerektiğini belirtti. 2020’ye yönelik ürün çeşitlendirmesinin çok önemli olduğunu kaydeden Gül, “Ana kaynak pazarlardan turistlerin yüzde 85’i Antalya’ya tur operatörleriyle geliyor. Münferit talepte bulunan turistleri de çekmemiz gerek. Özellikle Çin, Hindistan gibi pazarlar alternatif olabilir” açıklamalarını yaptı.

Tanıtıma 180 milyon dolar ayrıldı Çin ve Hindistan’a odaklanılacak

2018'de 18 milyon dolar olan turizmde tanıtım bütçesi 2019'da 72 milyon dolara çıktı. 2020'de Tanıtım Ajansı’nın devreye girmesiyle bütçe 180 milyon dolara yükseldi. Eskiden ağırlıklı olarak fuarlara katılan bakanlık, ajansla 2020'de tanıtım yapılan 3 ülke sayısını 18'e çıkaracak. Dijital reklamı 45 ülkede yayacak. Dergi reklamını da 13 ülkede yapacak. Ana pazarlar haricinde Çin, Hindistan, Güney Kore ve Japonya gibi yükselen pazarlara odaklanacak.

Turist sayısı yeni rekor kıracak

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Ocak-Ekim döneminde Türkiye bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14.4 artışla 40 milyon 719 bin yabancıyı ağırladı. Turizm geliri, sadece yılın 3. çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artarak 14 milyar 31 milyon dolar oldu. TÜİK'in ilk 9 aylık verilerine göre ise turizm geliri 26 milyar 624 milyon dolara ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, 2020'de turist sayısının 70 milyona ulaşabileceğini ön görürken, sektör temsilcileri yüzde 10’luk büyüme ile rakamı 60 milyon olarak tahmin ediyor.

TÜROB verilerine göre Türkiye'de ortalama doluluklar Ocak-Ekim 2019'da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.6 artışla yüzde 68.5’e, oda fiyatları yüzde 11.2 artışla 79.5 euroya, oda gelirleri yüzde 14 artışla 54.1 euroya yükseldi.

Çin için ödeme sistemleri yaygınlaşıyor

Çin'in hedef pazarlar arasında yerini koruduğunu kaydeden TÜROB Başkanı Müberra Eresin, “Bu yılki yükselişi yüzde 12 olacak gibi ama ulaşım imkanları artırılırsa ve ödeme sistemlerindeki çözüme yönelik uygulamalar hızlandırılırsa yükseliş daha fazla olacak. Bazı bankalar Çin’le ilgili ödeme sistemlerini kabul etmeye başladı. Hindistan’daki yüzde 60’a yakın yükselişe de dikkat çekmek isteriz. Çin kadar önemli bir pazar. Ayrıca Japonya pazarından geri dönüş başlaması kültür turizmi açısından çok sevindirici. Ortadoğu pazarlarında bazı duraksamalar oldu. Özellikle Suudi Arabistan ve Dubai’den girişlerde yüzde 30-35 düzeyinde gerileme söz konusu. Buradaki açığı, geçen yıla kadar kaybettiğimiz Avrupalı turistin kapatmasını bekliyoruz” diye konuştu.

2020 yılının bu yıldan daha iyi geçmesini beklediklerini bildiren Eresin, “Londra, Rimini, Barcelona, Cannes gibi yakın dönemde gerçekleştirilen son fuarlarda da 2020’nin 2019 yılından daha iyi olacağının işaretlerini aldık. Ancak gelir ve fiyatlarda 2012 yılındaki rekor seviyelerimize ulaşmak biraz daha fazla zaman alabilir” dedi. Türkiye’nin hedefinin turist sayısından çok geliri artırmak olması gerektiğini savunan Eresin, “Gelir düzeyi yüksek kongre ve cruise turistinin geri dönüşünün sağlanması amacıyla atılan adımlar hızlandırılmalı” diye konuştu.