Turizmciler Bakü’deki maçlar için atağa geçti

05 Şubat 2020

Selenay YAĞCI

UEFA Euro 2020, Azerbaycan turizmine doping olacak. Bu yıl haziran ayında A Grubu maçlarına ve temmuzda çeyrek finale ev sahipliği yapacak olan Bakü, özellikle komşu ülkelerden canlı futbol izlemek isteyen taraftarları çekecek. Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın grup maçlarına ev sahipliği yapacak Bakü, Türk taraftarlar için hazırlıklarını tamamladı. Setur, Jolly, Prontotour gibi Türk turizm şirketleri de maç için paket turlarını satışa sundu.

Özellikle Karadeniz’den karayolu ile hazırlanan turlar dikkat çekerken, Azerbaycan Havayolları’nın Haziran’daki bazı İstanbul-Bakü uçuşları da şimdiden doldu. Otobüslü paketler en az 550 dolardan, uçaklı turlar ise 750 eurodan başlıyor. Gidiş-dönüş uçak bileti fiyatları, maça 4 ay olmasına rağmen şimdiden iki katına çıktı. Maçların olduğu haftalarda uçak biletleri yaklaşık 2 bin lira… Otobüs ile İstanbul’dan yola çıkmak isteyen taraftar ise ortalama 300 lira bilet parası ödeyecek. Maçların olduğu tarihte ise otel fiyatlarının ise 5 katlanması bekleniyor.

Geçen yıl UEFA Şampiyonlar Ligi finaline sahipliği yapan Azerbaycan, turist sayısında yüzde 11’lik artışla 3.2 milyon turist ağırladı. Türkiye’den giden turist sayısı ise yüzde 8 artarak, 317 bin oldu. Bu yıl maçların etkisiyle Türk turist sayısında yüzde 15 arasında artış bekliyor. Bakü, maç biletlerinin diğer ülkelerden daha ucuz olması ile dikkat çekiyor.

"Türk taraftarları Bakü'ye sabırsızlıkla bekliyoruz"

Türkiye’nin açılış maçı olan İtalya müsabakasının biletleri en az 50 euro olurken UEFA Bakü ve Bükreş’te oynanacak maçların biletlerini ise milli gelir düzeyi göz önünde bulundurarak en az 30 euro olarak belirledi. Biletler www.euro2020.affa.az adresinde satılıyor. Karadenizli tur şirketleri vizesiz seyahat edilen komşu ülke sayılan Azerbaycan’daki maçlar için atağa geçti. Rize, Trabzon ve Samsun gibi illerdeki turizm acentaları karayolu ile otel dahil tur paketlerini satışa sundu.

Otobüsle yapılacak turlarda, vizesiz gidilebilen Gürcistan üzerinden Azerbaycan’a giriş yapılıyor.

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) için İstanbul’a gelen ve DÜNYA’ya konuşan Azerbaycan Turizm Ofisi Başkanı Florian Sengstschmid, Türkiye’nin Bakü'deki iki maçı için hazırlandıklarını, taraftarları ağırlamayı sabırsızlıkla beklediklerini kaydetti. Türk takımının Bakü’de evinde gibi oynayacağını vurgulayan Sengstschmid, özellikle Türk taraftarların evde hissetmeleri için şehrin birçok yerinde özel etkinlik alanları oluşturmayı planladıklarını belirterek, “Ücretsiz girilecek fan bölgeleri olacak, yine White City Bulvarı'ndaki bir çok eğlence ve aktiviteler de düzenlenecek” dedi.

Türkiye’nin oynayacağı iki maç arasında 4 gün olduğunu ifade eden Sengstschmid, maçların Bakü’yü turist olarak görmek için de bir fırsat olduğunu dile getirdi. Sengstschmid, Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelen turistlerin, Azerbaycan’a gelen Türk turistlerden 3 kat fazla olduğunu söyleyerek, “Bunu değiştirmek, Türk turistlerin ilgisini çekebilmek için adımlar attık. Türkiye pazarının değişen ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, Azerbaycan'da ürün portföyünü geliştirmek için yakın zamanda yatırımlar yaptı. Buna; şehir deneyimleri, sanat ve müzik festivalleri, macera etkinlikleri, dağlara yapılan özel jip turları, üzüm bağı turları ve spor meraklıları için golf dahil” diye konuştu.

Komşu ülkeler Rusya ve Gürcistan da ilgi gösteriyor

Bakü’de oynanan maçlara Türkiye dışında Rusya ve Gürcistan gibi komşu ülkelerden de futbolseverlerin ilgi gösterdiğini söyleyen Sengstschmid, maçların etkisiyle ziyaretçi sayısında yüzde 20 artış beklediklerini kaydetti.

Avrupalı artıyor

Geçen yıl Formula 1 Azerbaycan Grand Prix ve UEFA Avrupa Ligi Finali gibi yüksek profilli spor etkinliklerine ev sahipliği yapan Azerbaycan, ağırlıklı olarak Rusya, Türkiye, Gürcistan ve İran’dan turist ağırlıyor. Geçen yıl özellikle Azerbaycan’a Birleşik Krallık’tan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 25.3, Çin’den gelen ziyaretçi sayısı yüzde 62.4 ve Almanya'dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 19.4 arttı.