Turizmciler, bu yıl ayakta kalmaya çalışacak

17 Ağustos 2020

FİKRİ CİNOKUR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat’ta turizm sektör temsilcileriyle buluştu. Manavgat’ın turizm açısından önemli olduğunu belirten Böcek, pandemi nedeniyle sektörün zor günler yaşandığını vurguladı. Antalya’nın tüm ilçelerinin yer aldığı Antalya Turizm Birliği’ni kurduklarını kaydeden Böcek, “Antalya’nın tanıtımını birlik ile yapacağız. Antalya 206 mavi bayrakla Türkiye’de birinci sırada yer alıyor” dedi. 135 milyon liralık atık-su arıtma tesisleri projelerinin olduğunu aktaran Böcek, “Manavgat'ta bulunan arıtma tesislerimizin deniz deşarj hatlarının yapılması ile ilgili projelerimiz ihale aşamasına geldi. 2024 yılına kadar tamamlayacağız. Turizm bölgelerimizde kanalizasyon eksiği olmayacak” diye konuştu.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır da pandemi sürecinin çok zor bir dönem olduğunu ifade ederek, “Turizmciler olarak ülkenin hava trafiğini açmaya çalışıyoruz. Bu yıl amacımız ayakta kalmak, çalışanlarımıza sahip çıkmak. Rusya’nın ve Almanya’nın açılmasıyla biraz hareket başladı. Vaka sayıları azalırsa Türkiye ve Antalya 2021’de turizmin yine yıldızı olur” diye konuştu. Manavgat Side Turizm ve Otelciler Birliği Başkanı Cengiz Barut ise Manavgat’ın sektörün önemli ilçelerinden biri olduğunu, Büyükşehir Belediyesi’nin ilçeye kayda değer yatırımlar yaptığını dile getirdi.

“TURİZM İÇİN OMUZ OMUZAYIZ"

Antalya Büyükşehir öncülüğünde 18 ilçe belediyesi ve sektör temsilcilerinin de yer aldığı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (ANTAB) Genel Kurul toplantısı yapıldı. Başkanlığa, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek seçildi. Böcek, "Turizm için hep birlikte var gücümüzle omuz omuza çalışıyoruz. Antalya için en güzel işler yapmaya çalışacağız” dedi.