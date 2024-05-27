Turizmciler: Kurban Bayramı tatili 9 gün olsun

Bu yıl 15 Haziran'da arife günü ile başlayacak olan Kurban Bayramı, 16-17-18 ve 19 Haziran tarihlerini kapsıyor. 14 Haziran'da okulların kapanması ile de milyonlarca kişinin tatile çıkması bekleniyor. 14 Haziran'da Avrupa Futbol Şampiyonası'nın başlayacak olması nedeniyle özellikle şampiyonanın düzenleneceği Almanya'dan gelen turist sayısında düşüş bekleyen Türk turizm sektörü, bu boşluğu bayramda doldurmayı hedefliyor. Erken rezervasyonlu indirimler ile tatil imkanları cazip hale getirilmeye çalışılırken, sektör temsilcileri hükümete '9 günlük bayram tatili' çağrısı yaptı.

"İiç turizm hareketliliği daha da artıracaktır"

AKTOB Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, turizmde bu yıl sezon açılışını Nevruz, Paskalya ve Ramazan Bayramı tatilleri olmak üzere üç bayramla yaptıklarını hatırlatarak, "Haziran ayında yüksek sezon başlıyor. Yüksek sezon açılışını da okulların tatil edilmesi ve Kurban Bayramı ile yapacağız. Okulların kapacak olması nedeniyle Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi hükümetimizden Kurban Bayramı tatilinin de 15 Haziran'dan 23 Haziran'a, aradaki 20-21 Haziran perşembe ve cuma günlerinin de resmi tatil şeklinde toplam 9 gün tatil ilan edilmesini talep ediyoruz. 9 günlük bayram tatili beklentimiz var. Eğer haziran ayı başına kadar 9 gün olarak açıklanırsa, iç turizm hareketliliğini daha da artıracaktır" dedi.