Turizmciler strateji için güçlerini birleştirdi

Türkiye’de turizm sektörüne yönelik yapılacak, politika, plan girişimlere destek olmak amacıyla oluşturulan Turizm Strateji ve Araştırma Merkezi (TURSAM) protokolünün işbirliği süresi en az 5 yıl olarak belirlendi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB), Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD), Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmecileri Derneği (TURYİD), Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER) bir araya gelerek Turizm Strateji ve Araştırma Merkezi protokolü imzaladı.

Toplantıya TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin, Türkiye Turist Rehberleri Birliği Başkanı Suat Tural, Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği Başkanı Mehmet Nane, Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmecileri Derneği Başkanı Kaya Demirer, Turizm Akademisyenleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna katıldı.

TURSAM ile birlikte sektörün ihtiyaçları doğrultusunda doğru ve şeffaf verilerin sektör ve akademi işbirliğiyle derlenerek analizlerinin yapılması, veriler ışığında turizmin tüm bileşenlerine yönelik stratejilerin geliştirilmesi, tüm çalışmaların periyodik olarak kamuoyu ve paydaşlara sunulması amaçlanıyor.

TURSAM, sektöre yönelik öngörü ve strateji çalışmaları ve turizmde rakip ülkelerin analizlerinin yapacak, yüksek lisans ve doktora tezleri ile diğer akademik çalışmaların sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirilecek, bu çalışmalar için yürütülen alan araştırmalarına TURSAM üyesi Sivil Toplum Kuruluşlarının desteği sağlanacak, üniversite-sektör işbirliği ile projeler geliştirilecek ve bu projeler fon sağlayıcı kuruluşlara sunulacak. Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere, ilgili bakanlıklar Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile birlikte çalışacak olan TURSAM, başka sivil toplum örgütü işbirliklerine de açık olacak.

"Yepyeni turizm stratejileri için hayata geçirdik"

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Turizm Strateji ve Araştırma Merkezi’nin aklın ve bilimin ışığında şekillenecek yepyeni turizm stratejileri oluşturmak amacıyla hayata geçirdiklerini söyledi.

Turizmin; ekonominin çarklarını harekete geçiren, 50’den fazla sektöre iş olanağı sağlayan, istihdam yaratan, ülkeler için döviz girdisi oluşturan, tüm bu özellikleriyle çok stratejik bir sektör olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, “Aşılanmanın, vaka sayılarının, devletlerin uyguladıkları seyahat sınırlandırmalarının belirleyici olduğu, uluslararası rekabetin hiç olmadığı kadar keskin bir hal aldığı, turizmdeki küresel yarışın yeniden başladığı bir döneme giriyoruz. Bu yarıştan önde çıkmak ise değişen şartların doğru biçimde analiz edilmesi ve yapılan bu analizler ışığında çağın gereklerine uygun turizm stratejileri geliştirilmesiyle mümkün olacak" dedi.

Bağlıkaya, kriz ve keskin rekabet döneminde en ufak bir hata yapma lükslerinin bulunmadığını belirterek, "TURSAM; turizm sektörüne ilişkin tüm verilerin, sektör ve akademi iş birliğiyle doğru ve şeffaf biçimde derlenerek analizlerinin yapılmasını, elde edilen veriler ışığında turizmin tüm bileşenlerine yönelik stratejilerin geliştirilmesi sağlayacak. Bu çatı altında gerçekleştirilecek olan tüm çalışmalar, periyodik olarak kamuoyu ve turizm sektörü paydaşlarımızla da paylaşılacak. TURSAM’ın; kısa, orta ve uzun vadeli turizm hedeflerinin belirlenmesi noktasında devlet politikalarına katkı sunmanın yanında turizm sektör bileşenleri ile akademik camia arasında, köprü niteliğinde bir yapı oluşturarak sektörün ihtiyaçları doğrultusunda araştırmalara kapı aralayacağına inanıyoruz. Bu çerçevede TURSAM’ın dünya genelinde değişen tüketici davranışlarına mercek tutarak yeni turizm ürünleri geliştirilmesi konusunda sektörümüze yön göstermesini de bekliyoruz.” şeklinde konuştu.