Turizmcinin gözü ‘umut’ ziyaretinde!

02 Temmuz 2020

Selenay YAĞCI/İSTANBUL

Turizmcilerin gözü ‘turist temmuzda gelecek’ umudu ile Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Almanya’daki görüşmesinde. Sektör, kararların diplomasi ile çözülebileceği görüşünde birleşiyor. Yabancı turistten gördüğü ilgiyle umudu kesmeyen turizmciler, 15 Temmuz’a kadar iyi haberler bekliyor.

Şu an otellerin yüzde 30’u açık

Almanya ‘seyahat uyarısı’ ile turizm trafiğini kilitledi. AB sınırları açtığı ülkeler listesine Türkiye’yi almadı. İngiltere ve Rusya da henüz yeşil ışık yakmadı. Tüm bu belirsizliğe rağmen rezervasyonların iptal olmayıp, gelecek aya ya da yıla kaydırılması ise sektöre umut oluyor. Beklenen kararlardan pozitif senaryo çıkmayınca, yerli turistten beklediği potansiyele ulaşamayınca oteller, açılışlarını temmuz sonuna erteledi. Temmuz başında tatil satın alan yerli turistin rezervasyonlarını da öteleyen otellerin planı, rezervasyonları Kurban Bayramı’nda birleştirmek. Böylelikle temmuzda dolulukları en azından yüzde 40’lara çıkararak, zararı azaltmak. Ancak belirsizlik içinde tatil planları yapmaya çalışan yerli turist de kiralık evlere yöneliyor. Özellikle kiralık villaların, bu yıl öne çıkan otellerin villa tipi odalarından daha ucuz olması da tercih sebebi oluyor. Şu an yüzde 30’u açılan otellerin diplomasi trafiğinden olumlu sonuçlar çıkarsa bu sayı da artabilir.

Türkiye’nin aldığı güvenlik önlemleri ile birlikte AB’nin sınırlarını Türkiye’ye de bir an önce açmasını umut ettiklerini kaydeden Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, bu yönde muhataplarıyla girişimlerinin sürdürdüğünü belirterek, “Türkiye çok yönlü tedbirler aldı. İşletmelerimiz uluslararası akredite şirketler tarafından yapılan denetimler sonrasında sertifika ile belgelendi. Alınan bu önlem ve çalışmaların bir neticesi olarak AB'nin sınırlarını bir an önce açılmasını umut ediyoruz. Bakanımız Ersoy tarafından sürdürülen çalışmaları da yakından takip ediyoruz” diye konuştu.

Ankara’nın Almanya’ya yapacağı ziyaretinin sonuçlarının sektör için çok önemli olduğunu vurgulayan Ela Quality Resort Belek Hotel Genel Müdürü Ufuk Gezgin, “Almanya’dan iyi bir haber gelmesi bizlere olumlu yansıyacak. Aksini düşünmek istemiyoruz” dedi. Bölgede açılan oteller olduğu gibi, açılışını temmuzun ileri bir tarihine erteleyen oteller de olduğunu, kendilerinin 17 Temmuz’da açılmayı planladıklarını kaydeden Gezgin, “Bakanlarımızın bütün argümanları masaya koyarak, ülkemizi seyahat edilebilir güvenli ülke listesine aldırmalarını ümitle bekliyoruz. Çünkü, yurtdışı uçuşlar açılmadığı sürece tesisleri erken açmanın ülkemize ve ekonomimize katkısı olmaz” diye konuştu. Almanya’da ziyaretinden sağlanan olumlu gelişmelerin iptal olmayıp ertelenen rezervasyonların yanı sıra yeni satışları da getireceğini söyledi. Gezgin, bu yıl gelmeyip, şimdiden rezervasyonunu 2021 yılına kaydıran misafirler de olduğunu ifade etti.

Hollanda Almanya’yı takip eder

Türkiye, Hollanda’da ‘zorunlu haller dışında gidilmemesi gereken ülkelerin’ bulunduğu turuncu listede. Gezgin, “Hollanda da Almanya’yı rol model alan bir ülke. Şu anda onların ertelediği operasyon tarih 21 Temmuz. Lakin Almanya’da yapacağımız lobi çalışmaları olumlu neticelenirse Hollanda da arkasından operasyonu başlatacak” dedi.

En çok İngiltere pozitif

Her yıl 2,5 milyon turistin ülkemize geldiği, ana pazarlarından olan İngiltere’nin hafta sonu kapıyı açacağı ülkeleri açıklaması bekleniyor. Antalya’nın ana pazarlarından biri olmaya aday İngiliz turistler özellikle önümüzdeki dönem satışlarının yüksekliği ile de umut veriyor. Gezgin, “İngiltere için umudumuz çok. Son 2 yılda ciddi bir artış yakalayan İngiliz pazarı Antalya’da ana pazar olma yolunda. Pandemi öncesi ciddi trafik oluşmuştu. Hem kalan aylara hem de önümüzdeki yıla çok ciddi bir satışları söz konusu. İspanya İngiltere’den en çok turist alan ülkeydi. Süreci yönetemediler. Ucuzluk İngilizlere Türkiye’yi cazip kıldı. 2021 İçin ciddi sayıda İngiliz gelecek” diye konuştu.

Cornelia Otelleri Genel Müdürü Zafer Alkaya, yerli turistin potansiyelinin beklenenin altında kaldığını, şu anda Antalya’da yaklaşık 120 otelin faaliyette olduğunu ifade ederek, Avrupa rezervasyonlarının gelişiminin çok önemli olduğunu ifade etti. Belek’te birçok otelin açılışlarını 27 Temmuz’a ertelediğini söyleyen Alkaya, “Biz tesislerimizi güvenli turizm sertifikalarıyla hazırladık. Siyasi bir yaklaşım var. Almanlarla yıllardır birlikte çalışıyoruz. Alman turistler Türkiye’den hiçbir zaman vazgeçmediler. Devamlı misafirimiz olan milyonlarca Alman var. Türkiye’ye olan gönül bağlarını biliyoruz ama tabii işte bu uyarılar caydırıcı oluyor. Bunların tekrar değerlendirilerek kararın gözden geçirilmesini istiyoruz” dedi.

Alman Seyahat Acentaları Birliği (DRV) Dış İlişkiler Komisyonu Başkan Yardımcısı Önder Sancarbarlaz, “Biz pandemi dalgasının değil, siyasi dalganın içindeyiz. Almanya’da turizm içindeki duayenlerin hepsi bu seyahat uyarısının kalkmasından yana olduğunu söylüyor. Avrupa Türkiye’yi bu kadar bekletemez. Birkaç gün içinde muhakkak gelişmeler olacak. Bugün seyahat uyarısı kalktığı an yüzbinlerce kişi hemen Türkiye’ye yönelecek. Sezon kasımın ilk haftasında bitmeyecek.”

Turizmin kaybı yüzde 70

Turizm sektörünün kaybının yüzde 70 olduğunu vurgulayan TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Kuk ise, şunları söyledi: “Ağustostan itibaren bütün kapılar açılsa bile 50 milyon turist hedefinin yüzde 30’unu karşılayabiliriz. Almanya ve Rusya Türkiye turizmini domine eden iki önemli pazar, oralardaki kırılma yan pazarları da etkiliyor. Rus pazarı gerileyince Azerbaycan, Belarus, Almanya pazarında gerileme olunca İsviçre, Fransa bütün Avrupa ülkelerinde gerilemeye neden oluyor. Almanya’da çok ciddi bir Türkiye sempatisi var. Türkiye olmazsa olmaz pazar, bizim kadar onlar da çaba gösteriyor. Bakanlarımızın ziyaretinden sonra karşılıklı mutabakat oluştuktan sonra bu işin normale dönmesi temmuzun 3. haftasını bulur. 3'üncü ay yetmez.”

"Rusya en erken 1 Ağustos'ta açar süreç kışa uzarsa Mısır rakip olur"



Anex Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Koçkar, Rusya pazarının yakın zamanda kolay kolay açılmayacağını ifade etti. ‘’Baskı yapın Rusya açılsın’ şeklindeki yaklaşımlara da değinen Koçkar, ‘’Başından beri pozitif düşünmedim. Evvelsi gün Kazakistan’dan uçak getirdik, 12 tane vaka çıktı daha gelir gelmez. Bunlarla nasıl baş ederiz bilemiyoruz. Rusya’da günde ortalama 7 bin vaka çıkıyor. Getirdiğimiz turistle Antalya yarın anormal bir vaka sayısına ulaşırsa ne olacak? Olaya sadece işin ekonomik boyutuyla bakmamak gerekiyor. Ukrayna’dan getirmeye başladık ama açık konuşayım ben çok kaygılıyım. Rusya pazarıyla ilgili benim iyi tahminim 1 Ağustos. Kötü tahminime göre de bu iş eylül-ekime kadar sürer. Eğer Mısır devreye girmezse, sezon eylül ve ekime kadar sürer Rusya’da. Mısır’ın o dönemde hem hava koşulları hem fiyatları Türkiye’den daha iyi olacak. Mısır kış fiyatları bile bizden iyi. Kış dönemi için ciddi bir fiyat rekabeti olur.” Ufuk Gezgin ise “Rusya pazardaki büyük tur operatörleri temmuz ayı uçaklarını iptal etti. Şu an için Rusya’dan gelecek misafirler için beklenen tarih 1 Ağustos. Ağustos ayında hava koridoru karşılıklı açılırsa en çok turist getiren Rusya oyuna dönecek. Umut verici olur. Ukrayna ve Kazakistan operasyona başladı” dedi.

Yerli turistin yüzde 60’ı son dakikacı

Ufuk Gezgin, yurtiçinde satışlar her geçen gün arttığını ancak yurtiçi satış yapan acentaların geçen yılın yüzde 40-45’ini yakaladıklarını belirtti. Satışların yakın tarihlere geldiğini kaydeden Gezgin, “Zira tüketici son dakikaya kadar bekleyip kararını veriyor. Kurban Bayramı ile satışlar hızlanacak” dedi. Tatilsepeti Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz, yurtiçi rezervasyonlarının haziran başı itibarıyla arttığını hatırlatarak, satışların geçen yıl ile kıyaslanamadığını ve düşük kaldığını söyledi. Satışların yüzde 60’ı önümüzdeki 10 gün, yani son dakika olarak geldiğini ifade eden Küçükyılmaz, “Rezervasyonların yüzde 30’u Temmuz ve 15 ile 30 Ağustos arasındaki döneme, kalan yüzde 10’u ise eylül ve sonrasına denk geliyor. Okulların açılması ve pandemi süreci gibi henüz netleşmemiş belirsiz bazı kriterlerin, ileri tarihli satışları engellediğini düşünüyoruz” dedi. Tatilsepeti’ni ziyaret eden kullanıcıların butik otel aramalarında ciddi bir artış olduğunu ancak satın alımların genelde resort otellerde olduğunu vurguladı. Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, tatil talebi artışlarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirterek, “Yüksek oranda hareketlilik yaşamaya başladık. Geçen 3 aylık periyodda yaşadığımız iptal talepleri haziran ile birlikte yerini tarih değişikliği ve yeni rezervasyon taleplerine bıraktı. 10 Haziran’dan itibaren ise geçen yıla eşdeğer bir yoğunluk yaşamaya başladık. En çok temmuz, ağustos ve eylül ayları için rezervasyon talepleri alıyoruz” dedi.

%60’ı ilk kez villa kiralıyor



Tatildekirala.com’a rezervasyon yapanları yüzde 60’ı ilk kez villa kiralayan tatilciler. Bu sebeple özellikle otel misafirlerinden bu alana önemli bir kayma olduğunu gözlemlediklerini kaydeden Ruşen Mat, “Bunun dışında her sene villa kiralayan misafirlerimiz memnun kaldıkları için tatillerini villada sürdürmeye devam ediyorlar. Kiralamalar daha çok 30-50 yaş aralığında gerçekleşiyor” dedi.

Otellerde oda 300 TL kiralık villa 6.500 TL

Otellerin genelinde, temmuz ayı konaklamalarına yönelik kampanyalar mevcut. Fiyatlar, Antalya’da 5 yıldızlı her şey dahil bir otelde gecelik kişi başı 350-750 TL arasında iken, Bodrum’da 300-700 TL arasında. Üst kategori 5 yıldızlı otellerde bu rakamlar 800-1500 TL arasında değişebiliyor. Fiyat artışlarının enflasyonun altında olduğu söylenebilir. Geçen yıl ortalama 6.000 TL olan 4 kişilik haftalık villa kiralamaları bu yıl 6.500 TL. Buna karşın 3-4 milyon dolar değerindeki lüks villaların, haftalık fiyatı 20 bin TL. Lüks otellerin havuzlu villaları şu anda haftalık ortalama 40 bin TL üzeri fiyatlardayken bu tip villalar en az yüzde 50 daha ucuza rezerve edilebiliyor. Ayrıca, her yıl villaların yüzde 40’ını kiralayan gurbetçiler bu yıl kiralama yapmadığı için yerliye daha uygun sunuluyor.

Kiralık villada günlük rezervasyon 2 milyon TL

Bu yılın gözdesi kiralık villa aramaları Google trends verilerine göre 3 ay önceye göre 6 kat, geçen yıla göre ise 3 kat arttı. Mayısın yarısından sonra talepte ciddi bir artış olduğunu ifade eden Tatildekirala.com Kurucusu Ruşen Mat, organik trafiğin geçen yıla göre yüzde 1100, toplam site trafiğinin ise yüzde 400 büyüdüğünü ifade etti. Aylık 1 milyon ziyareti aştığını söyleyen Mat, “Temmuz ve ağustos aylarında aylık 2 milyon sınırını aşacağız. Sitemizden gerçekleşen günlük online rezervasyon talebi 2 milyon TL’ye ulaştı. Türkiye’deki son dakika tatil rezervasyonu alışkanlığı sebebiyle Temmuz ayında günlük talep 3 milyon sınırını aşabilir” diye konuştu.



Bu yıl villa kiralama pazarının önemli bir kırılım yaşadığını ve tüm turizm oyuncularının bu pazara girmek için kollarını sıvadığını söyleyen Mat, “Önümüzdeki 2 yıl içerisinde villa kiralama pazarının bugünkü hacminin en az 3 kat üzerine çıktığını hep birlikte göreceğiz” dedi. Anica Turizm Genel Müdürü Çağlar Yücetepe, iç turizmde sınavların da bitmesiyle beraber talep artışı yaşandığını anlatarak, “Pandemi izole tatil talebini daha popüler hale geldi. Şu anda doluluk oranımız temmuz ve ağustos dönemi için neredeyse tamamı full diyebilirim” dedi. Kiralık ev ve villa fiyatlarının bölgede geçen yıla oranla yüzde 20 arttığını belirten Yücetepe, krizi fırsat bilerek ekstra artış yapılmadığını söyledi. Bölgede 10 bine yakın kiralık ev ve villa olduğunu, insanların yazlıklarını kiraya vermek için başka evlere taşındığını belirten Yücetepe, tatil için kiralama yapmak isteyenlerin tatsızlık ve dolandırıcılıkla karşı karşıya kalmamak adına mutlaka TÜRSAB acentalarını tercih etmeleri gerektiğini vurguladı.