Turizmde 9 aylık gelir rekoru: 50 milyar dolar

Nagihan KALSIN

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu’nda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Ersoy, Türkiye’nin turizm tarihinde elde ettiği 50 milyar dolarlık turizm gelirinin “9 aylık en yüksek gelir” olduğuna dikkat çekerek, küresel ekonomik dalgalanmalara ve jeopolitik risklere rağmen sektörün güçlü ivmesini koruduğunu söyledi.

Türkiye’nin dünya turizmindeki konumunun son yıllarda hızla güçlendiğini belirten Bakan, “2025 Ocak-Eylül döneminde ülkemize gelen toplam ziyaretçi sayısı 50 milyon kişi olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemdeki turizm gelirimiz ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 artarak 50 milyar dolara yükseldi. 2017’de turist çeken ülkeler sıralamasında 8’inciydik; 2024’te 4’üncülüğe yükseldik. Gelir sıralamasında ise 15’incilikten 7’nciliğe çıktık” değerlendirmesini yaptı.

Hedef 64 milyar dolar

Yılsonunda ulaşılması hedeflenen 64 milyar dolarlık turizm geliri açısından kritik bir eşik olduğunu vurgulayan Ersoy, “Ulaştığımız seviyeyi hiçbir zaman yeterli görmüyor; Türkiye markasının değerini artırmak için tüm alanlarda daha fazlasını hedefliyoruz” dedi. Ersoy, turizmdeki sıçramanın sadece ziyaretçi sayılarına değil, nitelikli turist artışı ve harcama kapasitesine dayandığını vurguladı.

Tanıtım ve dijital pazarlama stratejileri, pazar çeşitliliği çalışmaları, güvenlik ve hizmet standartlarının yükseltilmesi gibi adımların sonuç verdiğini belirtti. Türkiye’nin özellikle Akdeniz ülkeleri arasında rekabet gücünü artırdığını söyleyen Ersoy, sürdürülebilir turizm kriterlerine uyum ve destinasyon yönetim planlarının da sektörün dayanıklılığını artırdığını ifade etti.

Hatay’daki tarihi meclis binası tiyatro sahnesine dönüşecek

Hatay’da eski meclis binası ve gastronomi binalarında restorasyon çalışmaları, Kurtuluş caddesinin tarihi dokusunu ayağa kaldırmak amacıyla başlatılan kentsel tasarım uygulamalarının 1. ve 2. etap çalışmalarının devam ettiğini belirten Ersoy, “Aslına uygun olarak yeniden inşa edilen tarihi meclis binasının önümüzdeki dönemde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’müze bağlı yerleşik bir sahne olarak hizmet vereceği bilgisini de sizlerle paylaşmak isterim” dedi.

Deprem bölgesindeki özel mülkiyette bulunan tescilli taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına yönelik yardım çalışmaları için bu yıl 1,5 milyar lira ödenek ayırdıklarını anlatan Ersoy, 2026'da ise 1,5 milyar lira ödenek ayırmayı planladıklarını söyledi.

Ersoy, Ekim 2025-Ekim 2026 dönemini kapsayacak yeni tiyatro sezonunda, yerel kültürün yaşatılmasına, uluslararası sanatsal iş birliklerine ve kültür diplomasisine yönelik programların sezonun omurgasını oluşturacağını aktardı. Hatay’daki yeni yerleşik sahnenin yanında Kars’ta da yeni bir Devlet Tiyatrosu sahnesinin hizmete alınacağını açıklayan Ersoy, “Kars’taki sahneyle birlikte bölgenin kültür ve sanat kapasitesi önemli ölçüde güçlenecek” ifadesini kullandı.

“Türkiye markasının değerini artırmaya kararlıyız”

Turizmdeki başarıyla eş zamanlı olarak kültür, müzecilik, arkeoloji ve sanat alanındaki projelerin de kesintisiz sürdüğünü vurgulayan Ersoy, “Elde ettiğimiz sonuçlar, attığımız adımların doğruluğunu gösteriyor. Türkiye markasının uluslararası alanda değer kazanması için yatırımlara devam edeceğiz” diye konuştu. Türkiye’nin turizm gelirlerinde elde ettiği rekor ve küresel sıralamadaki yükselişin, 2025 ve sonrası için olumlu bir ekonomik perspektif sunduğunu belirten Ersoy, sektörün güçlü performansının hizmet ihracatına ve büyümeye önemli katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Rakipler arasında TikTok birincisi Türkiye

Hedef ülkeleri kapsayacak şekilde dijital platformlarda iletişim ve tanıtım çalışmalarını bu yıl sürdürdüklerini belirten Ersoy, YouTube kanallarıyla 5,28 milyon abone, TikTok'ta 4,8 milyon takipçi ile rakip ülke hesapları arasında birinci sıradaki yerini koruduklarını, Instagram'da ise 3,8 milyon takipçi ile ikinci sırada yer aldıklarını söyledi

"2025 yılında 65 ilde 255 kazı alanına ulaştık"

Bakan Ersoy, arkeolojinin öncelik verdikleri alanların başında geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"2025 yılı sonunda, yürütülen tüm kazı ve araştırma çalışmalarının sayısı yıllık 780'e ulaşmış olacak. Kültürel mirasımıza verdiğimiz önem ve sorumluluk bilinci ile özverili çalışmalar neticesinde ülkemizdeki tescilli taşınmaz kültür varlıklarının sayısı 129 bin 506'ya, sit alanlarının sayısı ise 27 bin 462'ye yükselmiş bulunmaktadır. 2025 yılında 65 ilde 255 kazı alanına ulaştık. Tüm bu işler için 2025 yılında 3,5 milyar lira kaynak ayırdık.”

Nitelikli büyüme için kararlılıkla çalışacağız

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: “TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Bakanlığımızın 2025 yılı boyunca yürüttüğü çalışmaları ve 2026 dönemine ilişkin stratejik hedeflerimizi ayrıntılı bir şekilde takdim ettik. Ülkemizin kültür ve sanat mirasını korumak, geliştirmek ve dünyaya tanıtmak; turizmde sürdürülebilir ve nitelikli büyümeyi sağlamak için tüm birimlerimizle birlikte kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.”