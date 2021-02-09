Turizmde canlanma bekleniyor

Dünyanın en büyük turizm operatörü Tui, İngiltere'de devam eden aşılama programı sayesinde yabancı ülkelere ziyaretlerin yaz aylarında yeniden başlamasının beklendiğini bildirdi.



Kuruluş, yaz talili için şu ana dek 2,8 milyon rezervasyon aldığını ifade ederken rakamın 2019 yılı seviyesinin yarısından biraz daha fazla olduğuna dikkat çekti. Almanya merkezli şirket, "2019'un %80'i seviyesinde tatil seçeneği sunuyoruz. Rezervasyonların yarısından fazlası ülkede rezervasyon döneminin daha erken başlamasından ötürü İngilizler tarafından yapıldı" açıklamasında bulundu.



Açıklamaya göre rezervasyonlarda en popüler bölgeler Yunanistan ve İspanya oldu. Türkiye için rezervasyonların ise bir miktar daha yavaş olduğu ifade edildi. Tui, öte yandan, ortalama tatil fiyatlarının bu yıl %20 daha yüksek fiyata satıldığını duyurdu.