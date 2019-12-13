Turizmde çeşitlilik için alternatif gayrimenkul çağrısı

13 Aralık 2019

TTYD Başkanı Oya NARİN: “Turizmde çeşitlik, alternatif gayrimenkul türleri gerektiriyor”

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin, gayrimenkul sektörüne yön veren RE360 Konferansı’nda turizm yatırımları ve konut ilişkisi hakkında bir konuşma yaptı.

Gayrimenkul sektörünün en önemli buluşmalarından biri olan ve 10-11 Aralık 2019 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen RE360 Konferası’nda konuşan TTYD Başkanı Oya NARİN, turizm sektörünün ülkenin sürdürülebilir kalkınma seferberliğinde taşıyıcı olabilmesi için sektör potansiyelinin stratejik bir vizyon çerçevesinde yeniden yorumlanması gerektiğini, bu amaçla TTYD olarak 2 yıla yakın süredir üzerinde çalışılan “Turizmde Dönüşüm” raporunun 6 Ocak 2019 tarihinde TÜSİAD ile müştereken bir toplantıda açıklanacağını vurguladı ve turizm hareketinin konut kullanımı ve yatırımlarıyla ilişkisine dair TTYD analizlerini aktardı.

“Ülkemizde extended stay tarzı konaklama tesisleri yeterli ağırlıkta değil” diyen Oya NARİN, İspanya’da uzun dönemli konaklamalar için, “turistik rezidans” adı altında otel markaları tarafından otel hizmeti verilip ev konforuna yakın özellikler sunan sınıflandırmaya tabi 4465 tesiste 510.462 yatak arzı bulunduğunu,. İspanya’nın tüm destinasyonlarına yayılmış olan bu işletmeler, destinasyonu tanıyan ve ona alışan bireysel seyahat eden turistlere hizmet vermekte ve bir adım sonrasında bu turistlerin konut edinmelerine de zemin sağladığını vurguladı.

Alternatif gayrimenkul türleri yaratılması elzemdir

Ülke turizminin 12 aya yayılmasının önemine dikkat çeken TTYD Başkanı Oya Narin “Mevcut verimsiz ve niteliksiz bazı yatırımların doğru analiz ile farklı çağdaş turizm özellikleri kazandırılarak dönüşüme tabi tutulması için alternatif gayrimenkul türleri yaratılması elzemdir. İleride sayısı artması muhtemel ve istenen bireysel ziyaretçilerin (FIT-fully independent travellers) önemli bir kısmının yaratacağı uzun süreli konaklama (extended stay) talebine ve yatırıma uygun, otel markalarının işleteceği ve konaklama envanterine dahil edilecek nitelikli tatil konutu yaratılmasına paralel olarak kontrol dışı ve kayıt dışı konut kiralamanın önüne geçilmesinin önemine dikkat çekmek istiyorum” diyerek sözlerini tamamladı.