Turizmde 'kısa vade' rezervasyon dönemi

Selenay YAĞCI

Turizmde uzun vadeli tatil planları, yerini kısa vadeye bıraktı. Omicron varyantının yarattığı endişe, önünü görmek isteyen yabancı turistin ileriye dönük rezervasyon tercihini değiştirdi. Türkiye’ye eylül ayında gelmek isteyen turist, rezervasyon için mayıs ayını beklemeye başladı.

Rezervasyonlarda mayıs-haziran döneminde yoğunluk artarken, gelirlerde 2019 yılını yakalamayı uman sektör, nisan ayına kadar rezervasyon taleplerinin hız kesmeden devam etmesini bekliyor. 2022’ye önceki iki yıla göre yoğun taleple başlayan sektörde temsilciler, yaz sezonuyla ilgili önlerini mart ayında daha net görebileceklerini belirtiyor. Hedef ise bu yıl 45 milyon ziyaretçi ve 35 milyar dolar turizm gelirine ulaşmak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilere göre, 2019 yılında Türkiye’ye 51,7 milyon ziyaretçi geldi. Turizm geliri ise 34.5 milyar dolar oldu. Türkiye’ye 2020’de gelen ziyaretçi sayısı 15 milyon 971 bin 201’e düştü. Geçen yıl 25 milyon turist hedefl eniyordu, kasım ayında ise hedef 28 milyon olarak revize edilmişti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, aralık ayında yaptığı açıklamada bu kez hedefl erini 29 milyon ziyaretçi ve 24 milyar dolarlık gelir olarak güncellemişti. Ancak önceki gün sosyal medyadan bir açıklama yapan Ersoy, “Türkiye’ye 2021 yılında gelen ziyaretçi sayısı 30 milyonu aştı” dedi.

“Rezervasyonlar şubatta pik yapacak”

Yabancı turistin sezon için rezervasyon taleplerinin geçen yıldan daha iyi durumda olduğunu söyleyen Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, talepler ülke ülke değişiklik gösterse de bu yıl turizmde pandemiden çıkış ışığının göründüğünü kaydetti. Özellikle İngiltere pazarında taleplerin çok iyi olduğunu kaydeden Bülbüloğlu, “2019 satış seviyesine henüz gelmedik. Omicron tedirgin ediyor. Avrupa’da vaka sayıları 200-300 binlerde. Hollanda, Belçika ve Almanya’nın erken rezervasyon dönemi daha çok şubat ayında yoğunlaşıyor. Eski günlerdeki gibi olacak diye umutluyuz diyebiliriz. 2022 iyi geçireceğiz. Hedef 2019’u yakalamak. Anormal varyant olmazsa pandemi seyri yeniden değişmeyecek gibi görünüyor. Kaynak pazarlarımızda bir kapanma beklemiyoruz. Bu şartlarda 2019 rakamlarına ulaşacağımızı tahmin ediyoruz” diye konuştu. Türkiye ve Yunanistan’ın İspanya’dan daha çok erken rezervasyon talebi aldığını belirten Bülbüloğlu, “Ocak ayında gelen rezervasyonlar mayıs-haziran dönemine geliyor. Turist önünü görmek istiyor, artık uzun dönemli rezervasyon yapılmıyor. Eylülde gelecek turist, rezervasyon için mayısı bekliyor. Rezervasyonlar şubat ayında pik yapacak ve mart-nisan aylarında da orta seyirde devam edecek. Yurtdışındaki operatörlerin öngörüsü de bu. Mart ve nisanda da ağustos-eylül aylarına rezervasyonlar yapılacak” diye konuştu.

İngiltere yükselişte, Almanya beklentinin altında

Vaka artışlarını yakından takip ettiklerini belirten Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, “Erken rezervasyon talepleri önceki yıla göre daha iyi ancak rehavete kapılmadan temkinli hareket etmek gerekiyor. Aksi bir durum olmadan sona geldiğimiz takdirde en şanslı ülke Türkiye olacak ve 2019’un gelirlerini yakalayacağız” dedi. Başta Almanya, İngiltere, Slovakya olmak üzere birçok ülkeden erken rezervasyon talebi geldiğini kaydeden Çorabatır, şunları ekledi: “İngiltere pazarı bu yıl büyük yükseliş gösteriyor. Almanya’da 2021’e göre daha fazla talep almakla birlikte beklediğimiz oranları henüz yakalayamadık. Polonya, Macaristan, Romanya gibi ülkelerden gelen erken rezervasyon talepleri beklentimizin üzerinde gidiyor. Ukrayna da 2021 rakamlarının üzerinde. Orada Rusya-Ukrayna arasında yaşanan gelişmeler belirleyici olacak. Ege ve Akdeniz’de bu talepler devam ederken şehir turizminde de olumlu gelişmeler yaşanacak. Şehir turizminin vazgeçilmezi İstanbul’un yıl ortasından sonuna hızla toparlandığını gördük. İstanbul 2021’den daha iyi yerlere gelecek.”

Aşılama oranları güven veriyor

Türkiye Otelciler Birliği (TÜ- ROB) Başkanı Müberra Eresin, dünyanın artık COVID-19 ile yaşamayı öğrendiğini belirterek, aşılama oranlarındaki artış insanlara yeniden seyahat planları yapmak konusunda güven ve motivasyon veriyor. Türkiye’ye olan talebi de gördüğümüz için 2022’nin ikinci yarısından itibaren olumlu bir beklenti içindeyiz. Turizmde çift haneli büyüme hedefl erimiz devam ediyor. Uluslararası düzeyde 2022 yılının ilk aylarına talep alıyoruz. Mevcut koşulların iyileşerek devam etmesi durumunda 2022 yılında 2019’u yakalayabiliriz, 2023 yılında da turizmde yeni rekorlara ulaşabiliriz” diye konuştu.

45 milyon ziyaretçi, 35 milyar dolar gelir

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, şubat ayından itibaren yurtdışından hareketliliğin başlayacağını söyledi. Erken rezervasyon taleplerinde geçen yıla göre yüzde 50’nin üzerinde artış olduğunu kaydeden Bağlıkaya, 2022 yaz dönemi için en çok Akdeniz ve Ege bölgelerinin öne çıktığını, taleplere bakıldığında Antalya bölgesinin tercihlerde ön planda olduğunu, geçen yıldan farklı olarak bu yıl Kıbrıs rezervasyonlarının da arttığını gözlemlediklerini ifade etti. Geçen yıl tahminlerinin tuttuğunu vurgulayan Bağlıkaya, şunları söyledi: “Turizmde 2022 yılı, 2019’u yakalama ihtimalimiz olan bir yıl. Bugüne kadarki veriler de onu gösteriyor. 2022 yılı gerçekten güzel geliyor. Ana pazarlarımızın yanı sıra Latin ülkeleri gibi alternatif pazarlarda yükseliş var. COVID-19 sürecindeki güvenli turizm konusunda hızlı adımlar atılması Türk turizmini rakip pazarlara kıyasla ön sıraya taşıdı. 2022 bizim için iyi dönemin başlangıcı olacak. 2022 yılını toplam 45 milyon ziyaretçi ve 35 milyar dolar gelirle kapatacağımızı öngörüyoruz.”

Fuarlardan olumlu sinyaller

Avrupa’da yeniden fiziki olarak başlayan fuarlardan olumlu sinyaller aldıklarını söyleyen TÜ- ROB Başkanı Müberra Eresin, “Fiziki olarak gerçekleştirilen WTM Londra, IBTM Barselona ve ILTM Cannes fuarlarında İstanbul, Antalya, Muğla, Kapadokya ve İzmir başta olmak üzere Türkiye’nin tüm destinasyonları öne çıkıyordu. Tatil ve lüks turizm talebinin 2019 yılı seviyesine ulaşacağını öngörüyoruz. Türkiye’nin gerekli önlemleri alarak, Rusya, Ukrayna, Balkanlar ve Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere bütün dünya ile sınırlarını açık tutmasının olumlu sonuçlarını tüm sektör olarak yaşadık. Latin Amerika’nın ve Japonya’nın da seyahat etmeye başlamasıyla şehir otelleri çok daha rahat bir nefes alacak” dedi.

“Batı Avrupalı turist beklemede”

Antalya’da ileriye dönük rezervasyonlara bakıldığında, 2019 yılı seviyesinin çok daha gerisinde olduklarını belirten Limak Holding Turizm Grup Başkanı Kaan Kavaloğlu, “Her şeyden önce tüketici trendlerinde ve davranış şeklinde değişiklikler var. Tüketici artık öyle çok daha erken rezervasyon tercih etmeyebilir. Tüketicinin erken rezervasyon yaptırdığı dönem 2023’ten önce olmaz. Ama tabii 2022 yılı kesinlikle 2021 yılına göre daha iyi geçecek. Pandeminin etkileri geçmeye başlasa da özellikle finansal, ekonomik ve politik etkiler devam ediyor. Bu durumda da bizim rezervasyon kabul ettiğimiz Batı Avrupa profili çok erken rezervasyon yaptırmayı tercih etmiyor. Rusya ve Ukrayna’nın kendi arasındaki politik gelişmelerden dolayı rezervasyonların çok sık aktığını söyleyemeyiz. Dolayısıyla şu anda bizim için potansiyel oluşturacak olan turist profili beklemeye girdi. Biz şubat ayının sonlarına doğru hem politik hem finansal hem de sağlık anlamında pandeminin olumsuz etkilerinin biteceğini düşünüyoruz. Mart ayı itibariyle rezervasyonlar tekrar eski formuna kavuşacak” diye konuştu.