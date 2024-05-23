Turizmde marka rekabeti ‘anahtar kelime’ye takıldı

Hayati ARIGAN

Markalar arasında yaşanan haksız rekabet ve marka tecavüzü, internet sitelerine verilen ‘Adworks’ reklamlarında yaşandı. Tatilbudur firması, yandex arama motoruna ‘Tatilbudur’ ve ‘Tatil budur’ yazıldığında rakibi DLT Turizm ve Ticaret AŞ’nin tatilsepeti.com sitesinin üst sırada çıktığını belirterek, açtığı “Marka hakkına tecavüz ve haksız rekabetin önlenmesi ile tazminat” davasını kazandı.

Mahkeme kararında “Arama motorunda üst sırada görüntülenmeyi sağlayan Adwords reklamları da marka hakkını ihlali kapsamında değerlendirilmektedir” dedi. Dava dosyasındaki bilgilere göre tarafların iddiaları şöyle; Tatilbudur firması, 2006’dan itibaren tatilbudur. com alan adıyla otel ve seyahat acentelerini buluşturan platform hizmeti vermeye başladı. ‘Tatil Budur’ ve ‘Tatilbudur’ markalarını tescil ettiren firma www.tatilsepeti.com sitesinin de aynı kitleye hizmet verdiğini dava dilekçesinde anlattı.

Tatilbudur firması, 2017’de internet arama motorunda “TatilBudur” ve “Tatil budur” sözcükleriyle arama yapıldığında tatilsepeti.com internet sitesinin en üstte ve daha önce görüntülenecek şekilde veya sponsorlu içerik olarak listelendiğini ileri sürdü. Tatilbudur firması mahkemece delil tespiti yaptırarak, konuyu yargıya taşıdı.

Adwords reklam ile marka hakkının ihlal edildiğini, haksız rekabetin ve marka hakkına tecavüzün önlenmesini isteyen Tatilbudur firması, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesine açtığı davada Tatilsepeti firmasının bin TL maddi, 5 bin TL manevi tazminat ödemesini istedi.

Tatilsepeti mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde, Tatilbudur ve Tatil budur kelimelerinin negatif anahtar kelimeler listesinde yer aldığını tatilbudur markasından haksız rekabet ve menfaat elde etmek gibi bir amacının olmadığını anlattı.

Rakip markayı anahtar kelime yaptı

Somut olayda Tatilbudur ve Tatil budur kelimelerinin anahtar kelime olarak Tatilsepeti tarafından kullanıldığını mahkemeye bildiren Yandex, “Ancak anahtar kelimenin sistemde ne zaman negatife alındığı bilgisine ulaşılamadı” dedi.

Mahkeme: Rakip marka izinsiz kullanmış

Mahkeme, Tatilsepeti’nin, Tatilbudur firmasının markasını izinsiz reklamlarında anahtar sözcük olarak kullandığını delil tespiti raporu ve Yandex tarafından gönderilen yazıdan anlaşıldığını belirtti.

Mahkeme, Tatisepeti’nin, Tatilbudur firmasının tescilli markası ve ticari unvanının esas unsurunu farklı bir hukuki sebep olmaksızın, markası adına ticari amaçla kullandığından, marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiğinin tespitine, durdurulmasına, bin TL maddi, 5 bin TL manevi tazminatı yasal ticari faizi ile ödemesine hükmetti.

Adworks reklamı nedir?

Adwords reklam vermek suretiyle hedeflenen sitelerin doğal aramaların üzerinde ayrı bir bölümde gösterilmesi şeklinde daha hızlı bir yöntemdir. Reklam verence belirlenen anahtar kelime ve kelime gruplarının arama motorunda aranması halinde, sonuçların gösterdiği ekranın üst kısmında gösterilmesi suretiyle gerçekleşen reklamcılık modelidir.

Böylelikle tanıtımlar, ‘sponsor bağlantı’ üst başlığı altında bulunan arama sonuçlarından ayrı olarak üst kısımda arama yapanın karşısına çıkmaktadır. Bu şekilde sitelerin ziyaret sayıları artmakta ve bir süre sonra doğal yollarla üst sırada çıkması hedeflenmektedir.