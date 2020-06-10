Turizmde öncelikli hedef uluslararası seyahati artırmak

10 Haziran 2020

BURSA-DÜNYA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Turizm Konseyi’nin video konferansına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, COVID-19 salgını sürecinde Bakanlık olarak önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Uluslararası seyahatin artırılması noktasında çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Ersoy, “Hastalığın kontrol altına alınması neticesinde salgında başarılı olan ülkelerle uluslararası trafiği artırmak amacındayız. Şu an ikinci aşamadayız. Ülkemize yoğun şekilde turist gönderen 60 ülke ile iletişime geçtik. Büyükelçilerimiz vasıtasıyla da sertifika programı ve hastane altyapımız ile ilgili ülkelere bilgilendirme yaptık. Bu ülkelerin muhatap bakanlarıyla turizm diplomasisi başlattık” diye konuştu.

“Sertifikasyonu en hızlı uygulayan ülkeyiz”

Ersoy, Bakanlık olarak turizmde sertifikasyon süreçlerine ağırlık verdiklerini kaydetti. “Turizm sektöründe sertifika programını Avrupa’da uygulayan ilk ülke Türkiye” diyen Ersoy, “Bu uygulamayla ilgili de tanıtım faaliyetlerine başladık. Maksimum seviyede işletmenin bu sertifikasyon programından faydalanmasını istiyoruz. Covid-19 sonuçlandıktan sonra sertifikasyonun bazı kriterlerinde değişiklik yapılarak devam edilecek. Sertifikasyona sahip çıkarak tanıtım ve pazarlamayla ön plana çıkacağız” şeklinde konuştu.

“Ana hedefimiz yurt dışı uçuş trafiğini artırmak”

Bakan Ersoy, salgın döneminde önceliğin hava trafiğini başlatmak olduğunu ifade ederek, “Normalleşme süreciyle iç trafik başladı ve artarak devam ediyor. Haziran sonu ve Temmuz ayı itibariyle trafiğin yoğunlaşacağını düşünüyorum. Bu süreçte dış trafiği devreye alırsak eğer sezon da uzayarak devam edeceği için çok ciddi bir turizm potansiyelini Türkiye geri kazanmış olacak. Hedefimiz, maksimum seviyede turizm işletmesinin tekrar çalışması için gerekeni yapmak. 2021 sezonuna başlangıç olması açısından bu çok önemli. Tanıtım politikalarında da bazı değişiklikler yaptık. İç turizme Temmuz sonuna kadar yoğun tanıtım desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

“Taleplerimiz karşılık buluyor”

Bursa’nın turizm alanında da çok önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay şunları söyledi, “BTSO olarak Bursa’mızın zenginliklerini ortaya koymak ve yeni yatırımlarla 12 ay boyunca turist ağırlayan bir merkez olmasını hedefliyoruz. UNESCO dünya mirası listemizde yer alan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgemizden, inanç turizminin merkezi İznik’e, Uludağ’ımızdan Karacabey’deki Longoz Ormanları’na kadar dört bir tarafı cennet diyebileceğimiz özel bir şehirde yaşıyoruz. BTSO olarak kriz döneminde de tüm kaynaklarımız ve imkanlarımızla sektörümüzün yanındayız. Bu zorlu süreçte 40 ülkeyle karşılıklı tarifeli seferlerin başlatılması, seyahat acentelerimizin bu yıl için TÜRSAB aidatlarından muaf tutulması, iptal edilen tur ve rezervasyonların hizmet bedellerinin acentelerimize iadesinin sağlanması Odamızın talepleri arasındaydı. Tüm bu destekler için iş dünyamız adına şükranlarımızı sunuyorum. Bakanlığımızın destekleri ve proaktif yaklaşımı sayesinde içinde bulunduğumuz sıkıntılı süreci de hızla aşarak kayıplarımızı telafi edeceğimiz yürekten inanıyoruz.”

Video konferans şeklinde gerçekleştirilen toplantıda sektör temsilcileri Bakan Ersoy’a sektörle ilgili görüş ve önerilerini iletme imkanı da buldu.