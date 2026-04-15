Turizmde rekor artış: Türkiye'nin geliri yüzde 109 yükseldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara’da düzenlenen 7. Uluslararası Seyahat ve Turizm Dinamikleri Kongresi'nde Türkiye turizmine ilişkin çarpıcı veriler paylaştı.

Son yıllarda elde edilen büyümenin yalnızca ziyaretçi sayısıyla sınırlı kalmadığını belirten Ersoy, Türkiye’nin artık yüksek gelir üreten bir turizm ülkesi olma yolunda ilerlediğini vurguladı.

Bakan Ersoy, 2025 yılında Türkiye’nin 64 milyon ziyaretçi ağırladığını ve 65,2 milyar dolar turizm gelirine ulaştığını açıkladı. Bu rakamların, Türkiye’nin küresel turizmdeki güçlü konumunu ortaya koyduğunu belirtti.

2017 yılına kıyasla turizm gelirlerinde yüzde 109 artış sağlandığını ifade eden Ersoy, bu gelişmenin stratejik politikaların sonucu olduğunu söyledi.

Hedef yüksek katma değerli turizm

Türkiye’nin artık yalnızca çok turist çeken bir ülke değil, aynı zamanda yüksek katma değer üreten bir destinasyon haline geldiğini belirten Ersoy, yeni hedeflerin bu doğrultuda şekillendiğini dile getirdi.

Turizmi yılın tamamına yaymak ve 81 ilin tamamını kapsayan bir yapıya dönüştürmek öncelikler arasında yer alıyor.

Türkiye’nin sadece deniz turizmiyle değil, kültür, gastronomi, sağlık ve spor turizmi gibi alanlarda da güçlü bir merkez haline geldiği vurgulandı.

Gece müzeciliği ve kültür yolu festivalleri gibi projelerle sektörün farklılaştığı ifade edildi.

Türk dizileri kültürel gücü artırıyor

Ersoy, Türk dizilerinin küresel etkisine de dikkat çekti. Dizilerin, Türk kültürünü ve dilini dünyaya tanıtan önemli bir araç haline geldiğini söyledi.

Türkiye’nin Türk dünyası ülkeleriyle turizm alanındaki iş birliklerini artırma hedefi öne çıktı. Ankara’nın 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti seçilmesi de bu vizyonun önemli bir parçası olarak değerlendirildi.

Sürdürülebilir turizm vurgusu

Bakanlık, sürdürülebilir turizm politikalarıyla doğal ve kültürel mirası korumayı hedefliyor. 2030 vizyonu kapsamında dijitalleşme ve akıllı destinasyon yönetimi öne çıkıyor.

Küresel rekabette güçlü Türkiye

Ersoy, Türkiye’nin turizmde artık küresel ölçekte daha güçlü, yenilikçi ve dayanıklı bir konuma ilerlediğini belirterek, sektörün geleceğine dair umut veren mesajlar verdi.