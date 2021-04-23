Turizmde Rönesans zamanı

Uluslararası otel zincirinin 5 ay önce atanan yeni EMEA Başkanı önceki gün gerçekleştirilen uluslararası basın toplantısına Viyana’daki Hotel Imperial’den bağlanarak seyahat sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İşlerin düzeleceğine dair oldukça iyimser olduklarını söyleyen Anand, “İnsanların seyahat etme arzularının en üst seviyede olduğunu biliyoruz” diyerek Boris Johnson’ın şubatta pandemi sınırlamalarının gevşetilmesine ilişkin yol haritasını açıklamasını takip eden 24 saat içinde İngiltere’deki otel rezervasyonlarının yüzde 163 artmasını örnek gösterdi.

Yeni oteller açacak

Ekimde Kanarya Adaları ile İngiltere, Almanya ve Hollanda gibi ülkeler arasındaki seyahat koridorunun açılmasıyla rezervasyonların bir önceki aya göre yüzde 161 arttığını belirten Anand, “Dubai ile Londra Heatrow arası ocak ayının ilk iki haftasında dünyanın en trafikli hava rotası oldu. O tarihlerde Dubai’deki doluluk oranımız yüzde 75’leri aştı. Paskalya döneminde Almanya hükümeti Mayorka’ya seyahat koridorunu açtığında rezervasyonlar 2019 seviyelerine göre yüzde 300 artış gösterdi. Bunlar, EMEA bölgesindeki ülkeler hala kısıtlamalara tabi olsa da açılmalara dair haberlerin talebe nasıl yansıdığını görmek açısından önemli örnekler” diye konuştu. “Seyahatin yeni Rönesans dönemi başlıyor” diyen Anand, geçtiğimiz 12 ayda misafirlerin kendilerini güvende hissetmesini sağlamaya yönelik hizmetler geliştirdiklerini söyledi. Bu dönemde tüm zorluklara rağmen büyümeye odaklandıklarını belirten Anand 2020’de 15’in üzerinde yeni otel ve 13 bin 500’ün üzerinde yeni oda açtıklarını söyledi. The St. Regis Kahire ve Moxy Lisbon City Hotel dahil olmak üzere bu yıl 20 otel açacaklarını söyleyen Anand, Londra, Budapeşte, Roma ve Dubai gibi şehirlerde yeni otel açılışları olacağı bilgisini verdi.

Design Hotels Başkan Yardımcısı ve Marriott International EMEA Marka Portföyü Direktörü Jenni Benzaquen ise geçtiğimiz yıl lüks seyahat segmentinde büyük bir artış olduğunu, mahremiyetin yüzde 75 oranında lüks seyahatin en önemli parçası haline geldiğinde söyledi. Benzaquen, bu anlamda geçtiğimiz yaz Avrupa’daki bazı kısıtlamaların kalkmasıyla lüks resort otellerinden Türkiye’deki Bodrum Edition’ın yüzde 90, Algarve’deki Pine Cliffs’in yüzde 89 doluluk oranına ulaştığı bilgisini verdi. 2021’in başında beş yıldır çalıştığı Design Hotels’in tamamını satın alan Marriott International, çoğu Avrupa’daki 300 tasarım oteline yenilerini eklemeyi planlıyor.

‘Bleisure’ trendi yükseliyor

İş seyahatlerinde ortaya çıkan boş zamanı tatil olarak değerlendirmek anlamına gelen ‘bleisure’ trendinin pandemi ile hızlandığını söyleyen Design Hotels Başkan Yardımcısı ve Marriott International EMEA Marka Portföyü Direktörü Jenni Benzaquen, “İş seyahati ile eğlence için yapılan seyahat arasındaki fark yıllardır silikleşiyordu. Pandemi döneminde uzaktan öğrenme ve çalışmada esnekliklerin artmasıyla insanlar artan oranda aileleriyle birlikte işlerini de yapabildikleri yerlere seyahat ediyor” dedi.