Turizmde şampiyonlar ligindeyiz: Bakan Ersoy 68 milyar dolarlık hedefi duyurdu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği tarafından İstanbul’da düzenlenen TIF 2026-Turizm Yatırım Forumu kapsamında sektör temsilcileri ve yatırımcılarla bir araya geldi. Forumun her yıl artan uluslararası ilgisi ve yatırım odaklı yapısıyla yalnızca Türkiye için değil, küresel turizm ekonomisi açısından da önemli bir buluşma noktası hâline geldiğini belirten Ersoy, organizasyonun yeni yatırımlar, stratejik ortaklıklar ve uzun vadeli iş birlikleri için güçlü bir platform sunduğunu ifade etti.

“Türkiye kriz yönetiminde güçlü bir refleks kazandı”

Küresel ölçekte ekonomik, siyasi ve jeopolitik belirsizliklerin arttığı bir dönemden geçildiğine dikkat çeken Ersoy, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yoluna kararlılıkla devam ettiğini söyledi. Türkiye’nin krizleri yönetme konusunda güçlü bir refleks ve önemli bir kurumsal birikim edindiğini vurgulayan Ersoy, bu dayanıklılığın turizm sektörü ile yatırım ortamına doğrudan yansıdığını dile getirdi. Göreve geldikleri günden bu yana turizmi yalnızca rakamlarla değil; vizyon, çeşitlilik ve nitelik odağıyla ele aldıklarını belirten Ersoy, deniz-kum-güneş anlayışının ötesine geçilerek kültür ve inanç turizmi, arkeoloji, doğa ve ekoturizm, gastronomi, sağlık ve termal turizm, kongre ve fuar, kruvaziyer ile kış turizmi gibi alanlarda ürün çeşitliliğinin artırıldığını anlattı.

“Türk turizmi birinci lige yükseldi”

Ürün çeşitliliğiyle birlikte pazar çeşitliliğinin de genişletildiğini aktaran Ersoy, hedef ülkelerde televizyonlardan dijital platformlara ve sosyal medyaya uzanan kapsamlı tanıtım faaliyetleri yürütüldüğünü söyledi. Bu çalışmaların nitelikli turist kazanımını desteklediğini ve Türk turizmini birinci lige taşıdığını ifade eden Ersoy, turizmi 12 aya ve 81 ile yayma hedefinde rekorlar ve örnek başarı hikâyeleriyle ilerlediklerini kaydetti. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerine göre Türkiye’nin 2017’de dünyada en çok turist ağırlayan ülkeler arasında 8’inci sırada yer alırken, 2024 itibarıyla 4’üncü sıraya yükseldiğini belirten Ersoy, turizm gelirlerinde ise aynı dönemde 15’incilikten 7’nciliğe çıkıldığını açıkladı.

2026 hedefi: 68 milyar dolar

2025 yılında turizm gelirinin 65 milyar 231 milyon dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıktığını belirten Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu rakam, 2017 yılına kıyasla %109’luk bir artış anlamına gelmektedir. Yine 2025’te toplam ziyaretçi sayımız 63 milyon 941 bin kişi olarak kaydedilmiş; turizm gelirinde olduğu gibi ziyaretçi sayısında da yeni bir rekora erişilmiştir. Kişi başı gecelik yabancı turist ortalama harcaması ise 2025 yılında 114 dolar seviyesine yükselmiştir. Bu artış, nitelikli turizm ve yüksek katma değerli yatırım stratejimizin sonuçlarını göstermesi açısından çok önemlidir. Bütün bu veriler, turizm vizyonumuz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz projelerin sahadaki güçlü karşılığını ortaya koymakta; Türkiye’nin yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte bir turizm ve yatırım ülkesi hâline geldiğini açıkça göstermektedir."

Türkiye’nin küresel turizm politikalarında söz sahibi bir aktör konumuna geldiğini vurgulayan Ersoy, 2026 yılı için 68 milyar dolarlık turizm geliri hedefi doğrultusunda çalışmaların başladığını söyledi. Tanıtım ve iletişim stratejisinin turizmin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğuna işaret eden Ersoy, 2019’da kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı aracılığıyla yaklaşık 200 ülkede reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yürütüldüğünü belirterek, “Daha önce de ifade ettiğim gibi bu turizm dünyasındaki en yoğun ve etkili tanıtım hareketi olmuştur.” dedi.

Ersoy, CNN, BBC, Al Jazeera ve Bloomberg gibi küresel kanallarda reklam filmlerinin yayımlandığını, 39 ülkenin ulusal televizyonlarında da tanıtımlar yapıldığını aktardı. GoTürkiye platformunun 10 dilde yayın yapan küresel bir tanıtım mecrasına dönüştüğünü belirten Ersoy, sosyal medyada ise Türkiye’nin YouTube ve TikTok’ta dünya birincisi, Instagram’da ikinci sırada yer aldığını ifade etti. Ersoy, “Sahip olduğumuz tüm sosyal medya hesaplarımızda toplam takipçi sayımız 21,9 milyona ulaşmıştır.” açıklamasında bulundu.

Gastronomi, sürdürülebilirlik ve kültürel miras

Tanıtım çalışmalarında gastronominin öncelikli alanlardan biri olduğuna dikkat çeken Ersoy, Michelin Rehberi’nin Türkiye yolculuğunun İstanbul ile başladığını, ardından İzmir, Bodrum, Muğla ve Kapadokya ile genişlediğini söyledi. 2026 seçkisiyle Türkiye genelinde rehbere giren restoran sayısının 171’e, yıldızlı restoran sayısının ise 17’ye yükseldiğini açıkladı.

Sürdürülebilirlik alanında Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi ile yürütülen iş birliği kapsamında yaklaşık 18 bin konaklama tesisinin sertifikalandırıldığını belirten Ersoy, Türkiye’nin bu alanda dünyada öncü ülkeler arasında yer aldığını vurguladı.

Kültür ve turizm yatırımlarının birbirini destekleyen bir ekosisteme dönüştüğünü ifade eden Ersoy, Geleceğe Miras Projesi kapsamında 255 kazı alanında çalışmaların sürdüğünü, 2025 yılında yapılan arkeolojik kazılarda 15 binin üzerinde buluntu elde edildiğini aktardı. Sardes Antik Kenti ve Bintepeler Lidya Tümülüsleri’nin UNESCO Dünya Miras Listesi’ne eklenmesiyle listedeki varlık sayısının 22’ye çıktığını belirten Ersoy, Türkiye’nin Dünya Mirası Komitesi üyeliğini de başarıyla sürdürdüğünü söyledi.

Geçtiğimiz yıl müze ve ören yerlerini 34 milyon 836 bin kişinin ziyaret ettiğini kaydeden Ersoy, gece müzeciliği uygulamalarıyla yaklaşık 600 bin ziyaretçiye ulaşıldığını ifade etti. Haydarpaşa ve Sirkeci Garlarının kültür-sanat adası olarak yeniden düzenleneceğini, Diyarbakır Cezaevi’nin kültür merkezine dönüştürüleceğini, Antalya ve Hatay müzelerinin ise yenileneceğini açıkladı.