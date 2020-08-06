Turizmde sıkı önlemler Almanya’ya kapı açtırdı

06 Ağustos 2020

SELENAY YAĞCI

Almanya turizmcilerin umudunu kestiği anda sürpriz bir karar verdi. Nihayet uyarıyı kısmen kaldırdı, Türkiye'ye gidecek tatilcilere yeşil ışık yaktı. Aydın, Muğla, İzmir ve Antalya için seyahat uyarısını kaldıran Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türk hükümeti tarafından hazırlanan turizm ve hijyen tasarısına sıkı şekilde bağlı kalınması şartıyla seyahat uyarısının kaldırıldığını belirtti.Turizmci kararın geç alınmasına sitem etse de Türkiye'ye 5 milyon turist yollayan Almanya kararının moral verdiğini vurguladı. Sürpriz bir açılma kararı olduğunun altını çizen sektör temsilcileri, charter'larla ilgili programların önümüzdeki günlerde hızla yapılacağını belirtti. Ukrayna, İngiltere, Rusya ve Almanya'nın turist göndermesinin en büyük sebeplerinden biri olarak Türkiye'nin aldığı önlemler gösteriliyor. Turizmciler, bu kararların ardından önlemlerde ‘gevşememek' gerektiği uyarısı yapıyor.

Sektör, vaka sayısının artmamasının ve ikinci dalganın yaşanmamasının kritik olduğunu ifade ediyor. Bayramda iç pazarda yaşanan tedbirsiz görüntülerin, İspanya gibi pişmanlık yaratan bir duruma dönüşmesi endişeleri de var. Rusya ve Almanya'da da resmi makamlar vaka sayısı kötüleşirse kararların değişeceğini vurguluyor. Geçen yıl son 5 ayda toplam 2.3 milyon Alman turist gelirken, bunların 2 milyondan fazlası Antalya'yı tercih etti. Kışın ve sonbaharda gelen Alman turistin büyük çoğunluğunun yaşlı olduğunu belirten sektör, en çok risk taşıyan grup olduğunu da hatırlatarak, ertelenen talebe rağmen tahmin konusunda tedbirli davranıyor.

“Açıkçası geç kalınmış bir karar ancak bizi sevindiren moral veren bir karar, turizme etkisi çok az da olsa olumlu olacak” diyen TÜROB Başkanı Müberra Eresin, başka ülkelerin de Türkiye algısını olumlu yönde etkileyeceğini söyledi. Eresin, Türkiye'nin özellikle COVID-19 önlenmesi konusunda rakip ülkelerin çok önünde tedbirler aldığının belirterek, “Turizmle ilgili tüm hizmet alanlarımız belli standartlarda sertifikaya kavuşturuldu ve bunun uygulamalarını da çok iyi şekilde hayata geçirdi. Bu önlemlere devam etmek çok önemli.” Kararın önemli ve sevindirici olduğunu, bunun kendisi kadar başarısını sağlayan nedenlerin de iyi bilinmesi gerektiğini belirten Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Dr. Erkan Yağcı, şunları söyledi: “Kamu işbirliği ile alınan önlemler ve kurallara uymanın sonuçlarını alıyoruz. Bunları kazanmamız, getirilen düzenlemeler ve alınan önlemlere uyulması ile oldu. Tavizsiz biçimde uygulanmaya devam edilmeli. Kuralların gevşetilmesi halinde neler olduğunu İspanya, Yunanistan ve diğer ülkelerde gördük. Bu noktada gevşemenin ülkeleri turizme açılmaya pişman olacak hale getirdi.”

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut, bayramla birlikte Antalya'da yaklaşık 300 otelin açıldığını ifade ederek, “Yerli turist bayramın bitmesiyle tatilden döndü. Bu karar bu açık kalan otellerin doluluğunu koruyacak. Özellikle gurbetçileri etkileyecek, onların gelmesinin önünü açacak” diye konuştu.

Alman turizmciler: Kurallara uyulacağına güveniyoruz

Almanya'nın Türkiye'ye seyahat uyarısını kaldırmasını değerlendiren TUI CEO'su Fritz Joussen, şunları söyledi: “Türkiye, uzun yıllardır Almanlar için en popüler tatil yerlerinden biri oldu. Biz tüm güvenlik ve hijyen konseptlerinin, sahildeki geniş tatil merkezlerinde iyi uygulanabileceğine inanıyoruz. Hepimizin hâla dikkatli ve duyarlı davranmamız gerekiyor.” DRV Başkanı Norbert Fiebig, "Bu, Almanlar için en popüler tatil yerlerinden birinin en azından kısmen Alman tatilcilere açık olduğu anlamına geliyor. Bu yalnız tatilciler için değil, seyahat endüstrisi için de iyi bir haber” dedi.

Almanların yüzde 51'i evde yüzde 35'i içerde



Alman kamu yayıncılık kuruluşu ARD'nin yaptırdığı temmuz anketine göre Almanların yüzde 87'si tatil konusunda kesin kararını verirken, yüzde 12'lik kesim hala kararsız. Kararını henüz vermeyenler arasında daha esnek davranabilen gençlerin ağırlıkta olduğu belirtiliyor. 40 yaşındaki Almanların yüzde 21'i tatil kararını henüz vermedi. Kararını verenlerin yüzde 51’i tatilini evinde geçireceğini, yüzde 35'i Almanya içinde seyahat edeceğini, yüzde 17'si ise Avrupa ülkelerinden birine gitmek istediğini belirtti.

Ege’de turizm umutları arttı



Almanya’nın kararı Ege Bölgesi’ndeki turizm sektöründe umutları artırdı. İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, şunları söyledi: "Haziran ve temmuz aylarında sadece yerli turistleri ağırlayan deniz turizminde Rusya’nın tarifeli uçuşlara başlaması ve Almanya’nın uyarıyı kaldırmasının ardından sezon beklentilerini arttı. Geçen yıl ülkemiz turizmine yaklaşık 7 milyar dolarlık katkı sağlayan deniz turizminde yatçılık ve marinalar, dalış, kitesurf, rüzgar sörfü, günübirlik gezi tekneleri gibi faaliyet alanlarında çalışan işletmelerimiz hazır.” Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan da “Almanya haberi çok mutlu etti” dedi. Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan ise “Marmaris’e mart-nisandan itibaren turist gelirken, bu yıl temmuza kadar bekledik. Ekime sonuna dek turizm yoğunluğu olacağını düşünüyoruz” diye konuştu. (AHMET USMAN / İZMİR)