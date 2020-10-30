Turizmde teker dönmeli

30 Ekim 2020

Fikri CİNOKUR

Bağlıkaya, “Eğer pandemi devam ederse 2021 yılı da bu sezon gibi olabilir. Bu süreçte kredi öteleme ve ertelemeler hayati önem taşıyor. Sektörde tekeri döndürecek desteklere ihtiyaç var” değerlendirmesini yaptı. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, pandemi nedeniyle tüm dünyada turizm sektörünün durma noktasına gelmesine rağmen Türkiye’nin turist aldığını belirterek, 2021 yılının daha iyi olacağını kaydetti. Bağlıkaya, ‘Finans Derneği'nin düzenlediği ’Pandeminin Türkiye Turizmine Etkisi ve Normalleşme Süreci’’ konulu online toplantıda tüm olumsuzluklara rağmen turist geldiğini, geçen yıla göre turizmdeki kayıpların yüzde 60 civarında olduğunu söyledi. Son 5 yılda 3 büyük kriz yaşayan Türkiye’nin krizlerde büyük deneyim kazandığını ve krizlerle baş edebildiğini ifade eden Bağlıkaya, şunları kaydetti.

Memleketlerini özler gibi Türkiye’yi özlediler

‘’Eğer pandemi süreci devam ederse 2021 yılı da bu sezon gibi olabilir. Ancak, aşının bulunması gibi etkenlerle sektör, pandeminin hafifleyeceği umudu taşıyor. Kış sezonunda sayılar artıyor. 2021 yılı, 2020’den daha iyi olacak. Yeni teknolojiler, tıptaki gelişmeleri düşünürsek pandemi 2020’de daha da hafifleyecek umudu taşıyoruz. İnsanlar evlerinde yoruldu. Memleketlerini özler gibi Türkiye’yi özlüyorlar. Pandemi sürecinde kredi öteleme ve ertelemeler hayati önem taşıyor. Sektörde tekeri döndürecek kredilere, desteklere ihtiyaç var.’’

Tercihler değişti, butik oteller, karavan ve tekne turizmi gelişti

Pandemi sürecinde küçük butik otellerin, doğa, karavan, villa kiralama ve tekne turizminin ilgi gördüğünü, tüketici taleplerinin değiştiğini ifade eden Bağlıkaya, şöyle devam etti: “Macera turizminde artış var. TÜRSAB araştırmasında da oda sayısı az olan butik oteller ilgi gördü. Karavan ve araçla seyahat arttı. İnternetten villa kiralama sayıları 6 kat arttı. Villa kiralamalarda haftalık 6-9 bin liradan satışlar yapıldı. Kamping turizmi gelişiyor. Türkiye’de halen 15 kamping alanı var. Bu sayıları artırmalıyız. Karavan kapasitesini karşılayacak durumda değiliz. Kamping alanları artırılmalı ve karavan turizmine göre ayarlanmalı. Yeni rotalar belirlenmeli. Türkiye, yeni trendlerde de çok avantajlı…’’

4 saatlik uçuş mesafesinde 1 milyara yakın nüfus var

Turizmin her ülkenin kendi bulunduğu coğrafyada yapıldığını anlatan Firuz Bağlıkaya, şöyle konuştu:

“Türkiye’nin bulunduğu 4 saatlik uçuş mesafesindeki coğrafyada 850-900 milyon nüfus var. En çok seyahat edilen bizim bölgemiz. Pandemide turizmi en az etkilenen yine Türkiye oldu. Ülkemize Ukrayna, Rusya ve Almanya’dan turist geldi. Yunanistan’a, İspanya’ya, İtalya’ya turist gitmedi. Türkiye krizlerde çok tecrübeli... En azından Türkiye turist aldı. Diğer ülkeler turizme kapalı kaldı.’’