Turizmde yeni endişe: DELTA varyantı

Temmuz’da normalleşme için atılacak büyük adım öncesi Türkiye dahil 80 ülkede görülen koronovirüs Delta varyantı endişe yaratıyor. Birçok ülke bu nedenle kısıtlamalar geri getirilirken, Rusya’dan Türkiye’ye başlayan turist akını da yeni bir tartışma konusu oldu. Bunlara ek olarak Delta varyantının kaynağı olan Hindistan’dan gelenlere uygulanan zorunlu karantinanın kaldırma kararı da tepki gördü.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 22 Haziran raporuna göre Avrupa'da vaka sayısında İngiltere 100 binde 92 ile birinciliğe oturdu. İkinci sırada 74 vaka ile Rusya yer alırken, bu ülkede son haftalarda vaka sayısının yüzde 31 artış gösterdiği açıklandı. Özellikle, daha bulaşıcı olduğu saptanan Delta varyantının Rusya’dan Türkiye getirilmesinden endişe ediliyor.

Almanya girişleri durdurdu

Delta varyantının 80'den fazla ülkede görülmesi ve vakaların artması sonrasında Avrupa ülkeleri de alarma geçti. Reuters'ın The Times'ı kaynak gösterdiği haberine göre, Almanya, aşı olup olmadığına bakılmaksızın Birleşik Krallık'tan gelen turistlerin AB'ye seyahat etmesinin yasaklanması için adım atacak. Gazete, Almanya Başbakanı Merkel'in, koronavirüsün Delta varyantı çok yaygın olduğu için İngiltere'yi 'endişe verici ülke' olarak gördüğünü ve riski azaltmak istediğini iddia etti. İddialara göre Fransa Cumhurbaşkanı Macron da ülkesinde artan vakaların ardından öneriye sıcak bakıyor. Ancak birkaç Akdeniz ülkesinin bu tür kısıtlamalara karşı çıkması bekleniyor.

Rusya ve Portekiz’e dikkat!

Almanya salgının Delta varyantı ile yeniden hortlamasını engellemek için Rusya ve Portekiz'den gelişleri durdurdu, bu ülkeleri “alttürlerin bulunduğu ülkeler” listesine ekledi. Almanya; Rusya ve Portekiz’den gelen Almanlara ya da Almanya’da oturma izni olanlara ülkeye giriş izni verecek. Almanya’ya girişi kabul edilenler de COVID-19 negatif test sonucu ibraz etse bile iki hafta karantinaya alınacak. Delta varyantı son zamanlarda Rusya ve Portekiz’de yüksek sayıda yeni vakalara yol açmaya başladı.

Hindistan'a son dakika yasağı

İçişleri Bakanlığı Delta varyantı endişeleriyle gelen tepkiler üzerine dün akşam geri adım attı.Yeni genelgeye göre Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan gelen uçuşlar durduruldu. Başka bir ülkeden gelmekle birlikte son 14 günde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’da bulunduğu anlaşılan kişilerden 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek ve bu kişiler valiliklerce belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacak. Ayrıca Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur’dan gelen kişilerden girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek.

Türk Tabipler Birliği uyarmıştı

Türk Tabipler Birliği (TTB), Delta varyantı için uyarılarda bulundu. “Varyant açısından riskli Rusya, İngiltere gibi ülkelere karantina önerilirken; illere yazılan yazı ile karantina kararı olan Hindistan gibi ülkelerden bu önlemin kaldırıldığını görüyoruz” diyen Türk Tabipleri Birliği, “Delta varyant sayıları artıyorken kararlar hangi bilimsel kriterlere göre alınmaktadır?” sorusunu sordu. Seyahate bağlı Delta varyantının yayılması tehlikesine karşılık uyarılarda bulunan TTB, bu türün Hindistan başta olmak üzere İngiltere, İsrail, Rusya, Polonya, Avustralya gibi ülkelerde artarak devam ettiğini, İngiltere'de vakaların yüzde 98,5'inin, Moskova'da vakaların yüzde 90'nının Delta varyantı olduğunu açıklamıştı.