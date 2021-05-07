Turizmde yeni hedef 20 milyon turist oldu

Selenay YAĞCI

Turizmciler bu yıl her şey yolunda giderse, 20 milyon turistin Türkiye’ye gelmesini umut ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, COVID-19 günlük vaka sayılarının 5 binin altına inmesi halinde, haziranda sezonu açarak, 30 milyon turist hedefini koruduklarını açıklamıştı. Turizmci ise bu rakamı iyimser buldu. Kaynak pazarlarda yaşanan gelişmeler nedeniyle yılın ilk yarısının kaybedildiğini söyleyen turizmciler, bu hedefin tutturulmasının zor olduğunu belirtti. Hatta bazı sektör temsilcileri, turist sayısının 10 milyonu aşmasına da razı. Sektör, gelen rezervasyon taleplerinden haziranın ayının da kaybedileceğini belirterek, umutlarının ağustos başında açılma olduğunu söylüyor.

Antalya, 1 milyonu aşamadı

Pandemiye bağlı güvenlik endişeleri ve seyahat kısıtlamalarının etkisiyle 2020’de Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 71,74 düşüşle 12.73 milyon kişi olmuştu. Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı son verilere göre bu yıl Ocak-Mart döneminde ise yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 54 düşüşle 1.95 milyon olarak gerçekleşti. Turizm geliri ise ilk çeyrekte önceki yıla göre yüzde 40,2 azalarak 2 milyar 452 milyon 213 bin dolar oldu. TÜRSAB Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut, Antalya’ya şu ana kadar gelen turist sayısının 1 milyonu geçmediğini belirterek, yaz sezonunda Antalya’nın dışındaki bölgelerin özellikle İstanbul’un, önceki yıllardaki gibi turist alamayacağını hatırlattı. Turgut, “Türkiye’ye gelen turistin neredeyse yarısı Antalya’ya, yani Akdeniz bölgesine gelir. Diğer yarısını da diğer bölgeler tamamlar. 2019’da 50 milyon ziyaretçiyi aşmak, kış turizmi ile tamamlanarak oldu. Kış turizmde çok eksik kaldık. Antalya’nın inanç ve doğa turizmi bu yıl hareketli değildi. Ağustosta açılışlar olursa en iyi ihtimalle 20 milyon turiste belki ulaşabiliriz” dedi. Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin, “Uluslararası hava trafiği açılmayınca bahar aylarında öngördüğümüz hareketlenme beklentimiz eylül ayına kaydı. Uluslararası hava trafiği açılırsa eylül beklentisi, haziran, temmuz aylarına çekilebilir. Avrupa’dan ve diğer büyük turizm pazarlarımızdan gelen ilk sinyallere bakıldığında da şehir otellerinin işleri yıl sonuna kadar çok zor görünüyor. Yine de 2021’in ikinci yarısından itibaren moral veren yükselmeler olur diye bekliyoruz” diye konuştu.

Yeter ki çark dönsün!

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı ve TÜROFED Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu ise, 30 milyonun zor bir hedef olduğunu belirterek, “COVID-19 vaka sayılarını 5 binin altına düşürmezsek turistin gelişi zorlaşacak. Kaynak pazarlarımız şu anda Rusya, Ukrayna ve Polonya olarak görünüyor. Avrupa’dan geliş umutları azalıyor. En iyi ihtimalle geçen yılki gibi ağustosta açılma sinyalleri alıyoruz. Her şey iyi giderse 20 milyonu bulabiliriz” diye konuştu. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkan Yardımcısı Bülent Süzer de şunları söyledi: “30 milyon turist iyimser bir rakam ama dünya bu kadar iyimser değil. Mutant vakalar turizmde hesapları bozdu. Biz ‘mayıs ayında sezonu açarız’ derken, şimdi haziranı da kaybettiğimizi görüyoruz. ‘Belki ağustosta açarız’ diyoruz. En iyimser tabirle 20 milyon turiste belki ulaşırız. Ama çarkı döndürmek adına 10 milyonu da aşmaya razıyız” dedi.

Sezon kasıma kadar uzayacak

Elif KARACA

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, ziyaretçi sayısının geçen yılın yüzde 60-70 üzerinde olmasını ve bu yıl için 20 milyon ziyaretçi sayısına ulaşılmasını beklediklerini söyledi. Bağlıkaya, hareketlenmenin zaman alacağını ve sezonun, ertelenen taleplerin de etkisiyle ekim, hatta kasım aylarının sonuna dek uzayacağını dile getirdi. Bağlıkaya, “Artık kötü senaryo düşünmek bile istemiyoruz. Umutlarımız hızlı bir şekilde toparlanma sürecine girilmesi yönünde” dedi. TTYD Başkanı Oya Narin de, Dünya Turizm Örgütü’nün ortaya koyduğu iki farklı senaryoya dikkat çekerek, “Küresel ölçekte turizm sektörü için biri temmuzda biri de eylülde iki toparlanma senaryosu üzerinde çalışıyor. Temmuz toparlanma senaryosunda, 2021’de, geçen yıla göre uluslararası turizmde yüzde 66’lık bir artış olacak. Bu artış 2019 rakamlarının ise yüzde 55 altında kalacak. Kötümser senaryoyu işaret eden eylülde toparlanmada ise, turizm gelirleri geçen yıla göre yüzde 22 artacak, 2019 rakamlarının ise yüzde 67 altında kalacak. Bizim tahminlerimiz birinci senaryoya daha yakın” dedi.