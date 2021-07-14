Turizme bayram dopingi

BURSA (DÜNYA) - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi ve BURKON Turizm Genel Müdürü Hasan Eker, 9 günlük Kurban Bayramı tatili ile ilgili, “Bu yıl Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması yanında tatile olan özlemin artması ve aşılanma sürecinin hızlanması, iç turizmde temmuz ayı taleplerinin katlanmasına yol açtı. İç pazar satışı yapan tüm operatörler ve dolayısıyla alt acentaları bu dönemi yoğun geçiriyor ve 2021 yaz sezonunda 2019 rakamlarına yakın bir talep söz konusu” dedi.

Geçen yılın iç pazar rakamlarına göre bu dönemde geceleme sayısının 3 kat arttığını, bayram dönemine yönelik olarak 4 gece 5 gün ile 5 gece 6 gün arasında değişen konaklama paketlerinin ilgi gördüğünü belirten Eker, rezervasyon seçimlerinde güvenli turizm otellerinin özellikle tercih edildiğini, butik otel, mavi turlar, kültür ve yürüyüş turlarına da rezervasyonların yapıldığını söyledi.

Bu dönemde Akdeniz ve Ege bölgesindeki destinasyonlara taleplerin daha çok olduğunu ifade eden TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi ve BURKON Turizm Genel Müdürü Hasan Eker, “Ege bölgesinde; en çok Bodrum, Çeşme, Kuşadası ve Marmaris tercih edilirken, Akdeniz’de özellikle Kemer, Side, Belek, Lara ve Alanya bölgelerine talep bulunuyor. Butik tatil taleplerinde ise Alaçatı, Kaş, Datça gibi destinasyonlara ilgi yoğun. Aynı zamanda konaklama tesislerinde yaşanan doluluğun da 2019 yılının üzerinde olacağı beklentisi hâkim. Bayram döneminde konaklama tesislerindeki doluluk oranlarının yüzde 100 civarında olduğu görülüyor” şeklinde konuştu.

“Kurban bayramı tatili sektöre hareketlilik getirdi”

Açıklamasında 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sektöre önemli bir hareketlilik getireceğine de vurgu yapan Eker, “Genel olarak bir değerlendirme yapmak gerekirse eş, dost, akraba, memleket ziyaretleri ve yazlıklarına gidenlerle birlikte yurt içinde 10 milyonu bulan bir seyahat hareketinin oluşmasını bekliyoruz. Buradan hareketle, 10 milyar TL’nin üzerinde bir ekonomik hacim oluşacağını öngörüyoruz” dedi. Kurban Bayramı döneminde yurtdışına talebin yok denecek kadar az olduğunu da değerlendirmesine Hasan Eker, “Acentelerimiz Yurtdışı talepleri sürekli var ancak çıkış-giriş koşulları sürekli güncellendiğinden rezervasyon almıyorlar. Bu dönemde yurtdışı daha çok kurumsal satış ağırlıklı geçiyor” diye konuştu.