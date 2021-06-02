Turizme Rusya faturası: 500 milyon dolar

Selenay YAĞCI

Rusya Türkiye’ye yönelik uçuş yasağını 21 Haziran’a kadar uzattı. Rusya Tur Operatörleri Birliği’ne (ATOR) göre haziranın kaybedilmesinin faturası 274 milyon Euro oldu. Türk turizmci ise bu faturanın 500 milyon doları bulacağını belirtiyor.

TÜRSAB Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut, 1 Mart’taki erken açılmanın faturasını turizmcilerin çektiğini belirterek, “Rus turist 21 Haziran’da açılıp açılmayacağına emin olamayacak. Rezervasyonlarını kaydırabilir. 15 Nisan-21 Haziran dönemi kayıplarıyla yasağın faturası 2 milyar doları aşıyor” dedi.

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu ise “Temmuza doğru açılma olur umudumuzu kaybetmedik. Rakiplerimize de henüz trafik açılmadı. En önemlisi aşılamanın hızla tamamlanması. Aşılamada aşama kaydeden ülkeler avantajlı olacak” diye konuştu.

Turizm hareketinin tüm dünyada daha başlamadığını ifade eden Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorbatır, “Vaka sayılarının düşmesi ve aşılanmanın hızlanması en önemli konulardan. Umudumuzu kaybetmedik. Sezona geç başlayacağız ama sezonu uzatacağız. Rusya’nın Türkiye kadar kaliteli alternatifi yok. Rusya’nın vazgeçilmez tatil bölgesiyiz” dedi.

Rusya’da da eleştiriler var

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin de, şunları söyledi: “Geçen yıl kadar zor bir dönem geçiriyoruz. Ülke genelindeki tesislerde yılın ilk 5 ayındaki doluluk oranları tek haneli. Üstelik tesislerin yüzde 50’den fazlası hâlâ kapalı. Şu anda sektördeki durum beklentilerin çok altında. henüz olumlu yanıt gelmemesi maalesef sektör adına kötü.” Yasağın uzatılması Rusya’da da büyük yankı uyandırdı. Turizm sektörünün yanı sıra sosyal medyada Rus turistler, son dakika kararının mağduriyetiyle sert eleştiriler yaptı.

ATOR'a göre 338 bin kişi rezervasyonunu uçuşların açılması beklenen 1 ile 30 Haziran arasındaki tarihlere almıştı. Ator Başkan Yardımcısı Dmitry Gorin, “Çok sayıda iptal, iade başvurusu var. Sektör zor durumda. Turistlerin yüzde 65’inin hala Türkiye rezervasyonlarından vazgeçmedi. 21 Haziran’ı bekleyeceğiz. Türkiye’nin bu tarihte açılması için umut var ” diye konuştu. Rusya Turizmciler Birliği basın sözcüsü Irina Turina, charter uçuş yasağının uzatılmasının sektör için yeni bir ağır darbe olacağını söyleyerek, “Artık Türkiye yerine sunacak ürün de yok. Açılmak istenen destinasyonlar sektöre yardımcı olmaz” dedi.