Turizmin 2021 umudu yine Rus turistiler

TÜRSAB, Türkiye'nin en önemli yurt dışı turizm pazarlarının sektör başkanlarıyla 2021 yılına yönelik beklenti ve taleplerle ilgili online toplantılarına devam ediyor.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, İngiliz Seyahat Acentaları Birliği (ABTA) görüşmesinin ardından ikinci online toplantısını Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze ile yaptı. Bağlıkaya ve Lomidze'nin görüntülü olarak yaptıkları görüşmede, 2021 turizm sezonu öncesinde Türkiye-Rusya turizm pazarında tur operatörleri ve seyahat acentelerinin yaşadığı sorunlar, çözüm önerileri, beklenti ve öngörüler detaylarıyla ele alındı.

Firuz Bağlıkaya, COVID-19 salgınına yönelik Türkiye'de alınan önlemler ile ilgili ATOR Başkanı Lomidze'ye bilgi verdi.

Tedbirler satışları düşürdü

Lomidze, pandemi nedeniyle alınan tedbirlerin ardından Rusya'da Türkiye'ye yönelik tur satışlarının düştüğünü açıkladı. 2020'de Rusya'dan yurt dışına yönelik taleplerin yüzde 70 düştüğünü aktaran Lamidze, Rusların iç turizmde güneydeki Karadeniz illerine yöneldiğini, buradaki tatil köylerinin ise beklentiyi karşılamakta yetersiz kaldığını söyledi. 2020 yılında Rus tur operatörleri için ilk 10 destinasyon arasında Türkiye’nin ilk sırada olduğunu belirten Lomidze, Rusya'dan 2020 yılında Türkiye, Tayland, Tunus, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya, Vietnam, İtalya ve Bulgaristan'a yönelik turizm hareketi gerçekleştiğini kaydetti.

2021 daha zorlu geçecek

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya'nın, 2021 yılı öngörüsüne ilişkin sorusunu ATOR Başkanı Lomidze, şöyle yanıtladı: "Pandemi ilkbahar ve yaz aylarında azalırsa, Türkiye'de PCR tetkiki istenmezse, ülkeniz bir kez daha önümüzdeki yaz sezonunda ve belki sonbaharda da Rus outgoing turizminde bir numara olabilir. Her şey yolunda giderse ve yaz sezonu mayıs ayında başlarsa Türkiye'de Rus turist sayısı 2020 yaz sezonuna göre yüzde 20-25 artacaktır. Türkiye, Rusya'da 20212022 ve sonrasında bir numara olmaya devam edecektir. Çünkü Rus turistler Türkiye'yi çok seviyor. Ancak aşı süreci başlasa da belirsizlik devam ediyor, ekonomik ve finansal şartlardan dolayı refah düzeyi düştü. 2021'in 2020'den zorlu geçeceğini düşünüyoruz."

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya da 2020 yılında 2 milyon Rus turistin Türkiye'de ağırlandığını belirterek, "Umarım en kısa sürede 2019 rakamlarını yeniden yakalarız. 2021 yılında Rusları ülkemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız" ifadelerini kullandı.