Türk şirketleri, Özbekistan’ın Zamin bölgesini 4 mevsim turizme kazandıracak

04 Ekim 2020

Konuyla ilgili açıklama yapan Zamin Belediye Başkan Yardımcısı İsmadiyar Aralov, ikliminden ve çam ormanlarından dolayı İsviçre'ye benzetilen ve deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikteki Zamin'in, mayıs-ağustosta sıcaklıklardan kaçanlar tarafından en çok tercih edilen bölge olduğunu söyledi.

Zamin'in 4 mevsim turizmin geliştirilmesi için tüm imkanlara sahip olduğunu vurgulayan Aralov, iki büyük şehir Taşkent ile Semerkant arasında yer alan bölgenin Tacikistan'la sınırda, Kazakistan’la ise yakın mesafede bulunmasının da turizmin geliştirilmesi açısından bir avantaj olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Özbekistan Turizmi Geliştirme Devlet Komitesi'nde danışman olarak görev yapan Sadık Badak'ı bölgeye davet ettiklerini aktaran Aralov, Badak’ın yaptığı incelemelerin ardından Zamin’in 4 mevsim turizme kazandırılması konusunda çok önemli fikirler verdiğini vurguladı.

"Bölgede birçok tesis inşa edilecek"

Bölgede ilgili çalışmalara başladıkları bilgisini veren Aralov, "Türkiye, turizm konusunda büyük bir deneyime sahip. Bunu dikkate alarak, bölgenin 4 mevsim turizme kazandırılması konusunda birlikte çalışmak için bir Türk şirketini tercih ettik." dedi.

Bu Türk şirketiyle yaptıkları ortak çalışma sonucunda toplam tutarı 300 milyon dolar olan "ana planın" hazırlandığını belirten Aralov, projenin toplam 700 hektarlık alanı kapsadığını dile getirdi.

Aralov, bu projeye göre bölgede dağ, spor, sağlık, yayla, kayak ve gastronomik turizmin geliştirilebileceğini, bölgede aralarında teleferik, kayak merkezi, golf sahası, açık ve kapalı spor tesisleri ile çok sayıda otelin de bulunduğu birçok tesisin inşa edileceğini kaydetti.

Ziyaretçi sayısı 300 binden 1,5 milyona çıkabilecek

Aralov, halen 10’a yakın otel ve 100’den fazla konuk evinin bulunduğu Zamin’de, söz konusu projenin gerçekleştirilmesi sonucunda yıllık yaklaşık 300 bin olan ziyaretçi sayısının 1,5 milyona ulaşabileceğine işaret etti.

Bölgenin 12 ay boyunca ziyaretçilere hizmet vereceğinin altını çizen Aralov, yol, kanalizasyon, elektrik ve doğal gaz teminine ilişkin altyapı çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Aralov, Türkiye'de geçen yıl projenin tanıtımını yaptıklarını ve büyük ilgiyle karşılaştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA