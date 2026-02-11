Türk turizmi birinci ligde: 68 milyar dolar turizm geliri hedefi için çalışıyoruz

Hamide HANGÜL

Türkiye Turizm Yatırım­cıları Derneği tarafın­dan bu yıl 5’incisi düzen­lenen Turizm Yatırım Forumu- TIF 2026-Tourism Investment Forum, sektör temsilcileri ve ya­tırımcıları İstanbul’da buluştur­du.

Forumun açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Meh­met Nuri Ersoy, turizmi yalnızca rakamlarla değil, vizyon, çeşitli­lik ve nitelik odağıyla da ele aldık­larına dile getirerek, “Deniz, kum, güneş anlayışının ötesine geçen bir yaklaşımla, kültür ve inanç tu­rizmi, arkeoloji, doğa ve ekotu­rizm, gastronomi, sağlık ve ter­mal turizm, kongre ve fuar, kruva­ziyer ile kış turizmi gibi alanları devreye alarak ülkemize geniş bir ürün yelpazesi kazandırdık. Bu ürün çeşitliliğinin hitap ettiği farklı kitlelere ulaşmak için ay­nı anda pazar çeşitliliğimizi artır­dık. Bütün bu yoğun ve çok yönlü mesai başta nitelikli turist olmak üzere birçok kazanımı beraberin­de getirmiş, Türk turizmini birin­ci lige taşımıştır" dedi.

“Gelir ve ziyaretçide rekora erişildi”

Türkiye'nin artık küresel tu­rizm politikalarının ve yatırım kararlarının şekillenmesinde söz sahibi bir aktör haline gel­diğinin altını çizen Ersoy, “Hâlihazırda 2026 yılı için belir­lediğimiz 68 milyar dolarlık tu­rizm geliri hedefimiz doğrultu­sunda çalışmalara başladık. BM Dünya Turizm Örgütü verileri­ne göre, 2017'de dünyada en çok turist ağırlayan ülkeler arasın­da 8’inci sırada olan Türkiye'nin 2024'te 4’üncü sıraya yükseldi" diye konuştu.

Ersoy, geçen yıl tu­rizm gelirinin 65 milyar 231 mil­yon dolara, toplam ziyaretçi sayı­sının da 63 milyon 941 bin kişiye ulaştığını belirterek, “Turizm ge­lirinde olduğu gibi ziyaretçi sa­yısında da yeni bir rekora erişil­miştir” dedi.

Bakan Ersoy, turiz­min dünyada artık bir hikâyeye dâhil olma, bir duyguyu paylaş­ma ve bir yaşam tarzını deneyim­leme sürecine dönüştüğünü vur­gulayarak, "Biz de bu farkında­lıkla TGA aracılığıyla 'mini dizi' stratejisini geliştirdik. Bugüne kadar 4 mini dizimizi hayata ge­çirdik. Bu çalışmaları sürdürerek yeni dizi projeleri gerçekleştir­meyi planlıyoruz" dedi.

2030’da gelir beklentisi 120 milyar dolara çıktı

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin, dünya turizminin her geçen gün büyüdüğüne işaret etti. World Travel & Tourism Council'ın (WTTC) hesapladığı ekonomik etki çalışmalarına göre, seyahat ve turizm sektörünün 2024'te küresel ekonomiye 10,9 trilyon dolar katkı sağlarken, 357 milyon kişiye iş sahası açtığını dile getiren Narin, “Önümüzdeki 10 yıl için projeksiyonlar ise bu katkının 2035'te 16,5 trilyon dolara ulaşacağını söylüyor. İstihdam ise 462 milyon şeklinde bir projeksiyonla karşı karşıya bırakıyor bizi. Türkiye turizmde bu tablo içerisinde baktığımızda son derece güçlü bir şekilde yer alıyor" dedi.

Türkiye’de ziyaretçi başına ortalama gelirin 757 dolardan 1020 dolara çıktığına işaret eden Narin, sözlerini şöyle sürdürdü: "TTYD olarak Turizmde Dönüşüm projemiz kapsamında yaptığımız modellemelerde turizm gelirlerimizin bir dönüşüm programıyla 2030'da 120 milyar dolara erişilebileceğini tahmin ediyoruz. Türk turizmi bir 'Sunset İndustry' değil. Birçok sektör değişime dönüşüme yenilebilir ama Türkiye'de turizm kalıcı ve temel bir sektördür. Çünkü bu ülke, tükenmeyen bir ürün çeşitliliğine sahip.”

“İstanbul, iki yeni kültür sanat adası kazanıyor”

Bakan Ersoy, "Bakanlığımız ile Devlet Demiryolları arasında Ağustos 2024'te imzalanan protokol kapsamında, İstanbul'un iki ikonik tren garını, kültürel ve toplumsal miras olarak da bütüncül bir yaklaşımla koruyarak şehre kazandıracağız. Böylece İstanbul'umuz iki yeni kültür sanat adası kazanmış oluyor." dedi. Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'ni de müze, tiyatro salonu, konferans salonu, atölyeler, kütüphane ve açık hava etkinlik alanlarını içeren bir kültür merkezi olarak insanlarla buluşturacaklarını kaydeden Ersoy, "Çok daha fazla eserin sergilenmesine olanak sağlayacak çağdaş müzecilik anlayışıyla Antalya Müzesi'ni de bölgede bir odak noktası haline getireceğiz" diye konuştu.

“Ekosistemler gerekiyor”

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat ise turizm sektörünün kaldıraç etkisinin olduğuna vurgu yaparak, “Mevcut yatırımcılarla, eğer daha önce ülkemize hiç gelmedilerse, Türkiye arasında realiteyle algı arasında bir bilgi asimetresi hala mevcut. O yüzden yatırımcılarla ilgili her zaman bununla ilgili ajandamız var, onlara mümkün olduğunca hızlı bir şekilde ülkemizi ziyaret ettirmek.

Çünkü ülkemize geldiklerinde aslında altyapımız üstyapımız, insan kaynağı, dinamizm ve benzeri yönünde bir pozitif etki olduğunu her zaman gözlemiyoruz" ifadelerini kullandı. Geçen yıla bakıldığında Türkiye'nin 11 ayda 12,4 milyar dolar doğrudan yatırım çektiğini ve bunun 2024'ün 11 ayına göre %27,6 artış demek olduğunu ifade eden Polat, "Uluslararası doğrudan yatırımcıların ve karar alıcıların karar mekanizmaları da değişiyor. Artık sadece maliyetler, teşvikler yeterli değil. Ekosistemler gerekiyor" diye konuştu vurguladı.

“Turizme son üç yılda 2,2 milyar dolar kredi sağladık”

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, sektörün küresel bazda 371 milyon kişiye istihdam sağladığını belirterek, "Böyle bir sektörün ülkemiz için de önemi yadsınamaz. Biz de ülkemizdeki önemine binaen yaklaşık son 3 yıldır turizm sektörüne yaptığımız yatırımlarla 2,2 milyar dolarlık bir krediyi sadece turizm sektörümüze kullandırdık.

Bankamızın turizm sektöründeki pazar payı %9,38'den %12,6'ya çıktı. Kamu bankaları hariç tutulduğunda, özel sektör bankaları arasında %23,69'luk bir kredi payına sahibiz. Bu da özel bankaların turizm sektörüne kullandırdığı her dört liralık kredinin bir lirasını Türkiye İş Bankası'nın sağladığı anlamına geliyor" dedi, Aran, sektörde yaklaşık 3 milyar dolar tutarında teşvik belgeli yatırım projesi bulunduğunu, bankanın da bu tutardaki yatırımın tamamını finanse edebileceğini vurguladı.

“KKTC’ye yatırımların devamlılığı önemli”

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC'ye bugüne yapılan yatırımların ve devamlılığının önemli olduğunu belirterek, "ADA Kıbrıs" projesiyle ve havayolları ile yapılan anlaşmalar sonucunda KKTC'ye gelen ziyaretçi sayısının arttığının altını çizdi. Yeni yatırımcıların ülkede yer almasıyla ilgili çok ciddi çalışmalar sürdürdüklerini sözlerine ekleyen Ataoğlu, "KKTC olarak ülkemize gelen yatırımcılara kapımızın her zaman açık olduğunu ve yapılacak yatırımcılara bürokrasi olarak engellerin olmadığını söylüyoruz" ifadelerini kullandı.