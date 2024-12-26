“Türkiye, Avrupa'da hızla büyüyen pazarlarımızdan"

Hamide HANGÜL

İngiltere merkezli oteller zinciri InterContinen­tal Hotels Group (IHG), Türkiye’de yeni markalar ve destinasyonlarla büyüme­sini sürdürecek. Türkiye’de 32 otel işleten ve ilk orta seg­ment otel markası Garner’ı ise 2025’de açacak olan grup, 2000’den fazla odayı kap­sayan 12 yeni otel daha aça­cak.

Büyük şehirlerin yanı sı­ra Anadolu’ya da giden grup, Kayseri ve Yalova’da Crow­ne Plaza, Mersin’de Holiday Inn ve Sakarya’da Holiday Inn Express’le otel ağını ge­nişletecek. Türkiye’de turizm sektörü, yatırımlar ve IHG’un hedeflerine yönelik soruları­mızı Güney Avrupa, BDT ve Gürcistan Yönetici Direktör Eric Viale yanıtladı.

“Oda başı gelirler arttı, Avrupa’da hızlı büyüyen pazarlarımızdan”

Avrupa’da büyüme potan­siyeli gördükleri önemli bir pazarlar arasında Birleşik Krallık (İngiltere), Alman­ya, İspanya, Fransa ve Tür­kiye’nin bulunduğunu söyle­yen Eric Viale, “Türkiye’de, 2024’ün üçüncü çeyreğin­de olumlu RevPAR (oda ba­şına gelir) büyümesi kaydet­ti ve lüks, mainstream (ana akım) ve resort segmentle­rinde artan taleple Avrupa’da en hızlı büyüyen pazarları­mız arasında yer alıyor. Güzel plajları, mutfağı, kültürü ve havasıyla Türkiye hem yerli hem de uluslararası turistler için popülaritesini artırma­ya devam ediyor. Bu artan ta­lep, Türkiye’yi otel yatırımla­rı için de son derece cazip bir destinasyon haline getiriyor.

Türkiye’de 2000’den fazla odayı temsil eden 12 yeni otel anlaşmasının duyurulma­sı bunu ispatlıyor” dedi. Söz konusu gelirlerdeki artışın kısmen, grup, toptan satış ve kurumsal segmentlerindeki büyümeden kaynaklandığına işaret eden Viale, Türkiye’de Crowne Plaza ve Holiday Inn markalarının hem uluslara­rası ziyaretçiler hem de ya­tırımcılar için tercih edilen markalar olmayı sürdürdü­ğünü söyledi.

“Uygun fiyatlı Garner 2025’de açılacak”

Türkiye’de büyüme ve satın alma planlarına yönelik soru­muz üzerine Eric Viale, büyü­mek için yeni yollara her za­man açık olduklarını söyledi. Türkiye’de Six Senses, Inter­Continental, Crowne Plaza, Holiday Inn ve Holiday Inn Express olmak üzere şehir­lerden kıyı bölgelerine kadar beş markayla 32 otel işlettik­lerini söyleyen Vale, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yabancı yatırım ve turizm çeken İstanbul, Antalya ve Bodrum gibi köklü turistik merkezleri hâlâ öncelikli ilgi alanlarımız arasında. Bunun­la birlikte, her zaman yeni fır­satları değerlendiriyoruz ve gelecekte Türkiye’ye daha fazla marka kazandırmak is­tiyoruz.

Mevcutların yanı sı­ra, Türkiye’deki ilk Garner otelimizi 2025’te açacağız. Orta segmentte konumlanan ve yüksek kaliteli, uygun fi­yatlı konaklama imkânı su­nan, 126 odalı Garner, İstan­bul’un yeni Uluslararası Ha­valimanı’na yakın stratejik bir konumda yer alacak.”

Söz konusu markayla İs­tanbul’daki varlıklarını artır­manın kendilerini heyecan­landırdığını belirten Viale, “Ayrıca Antalya ve Bodrum gibi şehirler önde gelen tu­ristik destinasyonlar olarak öne çıkarken, ülke genelinde diğer lokasyonlara da ilgimiz sürüyor. Örneğin, kısa süre içinde Crowne Plaza Kayse­ri açılacak.

Son dönemdeki diğer sözleşmelerimiz ara­sında ise Holiday Inn Mer­sin, Holiday Inn Express Sa­karya, Crowne Plaza Istan­bul West ve yakın zamanda açılan Crowne Plaza Yalova bulunuyor” dedi. IHG ola­rak her zaman lüks ve lifesty­le fırsatları değerlendirdik­lerini söyleyen Viale, Avru­pa genelinde bu segmentteki markaların, şu anda, beş yıl öncesine göre iki kat artış göstererek, inşaat aşama­sında olan otellerin yüzde 22’sini oluşturduğunu söyle­di.

Türkiye’de seyahat ve tu­rizm sektörünün 2023’te 3,2 milyonun üzerinde iş imkânı sağlayarak istihdamın pan­demi öncesine yükseldiğine işaret eden Eric Viale, “Önü­müzdeki 10 yıl içinde bu ra­kamın, ülke genelinde art­masını bekliyoruz” dedi. Kül­tür ve Turizm Bakanlığı’nın 61 milyon turist ve 60 milyar dolar turizm gelirlerine işa­ret eden Eric Viale, “Bu per­formans bizi çok heyecan­landırıyor ve Türkiye’de da­ha büyümeyi hedefliyoruz” dedi.

Akdeniz çanağı değer­lendirildiğinde, Türkiye’yi nasıl gördüklerine yönelik bir soru üzerine Eric Vale, şu yanıtı verdi: “Akdeniz, köklü bir turizm destinasyonu ve konaklama talepleri artmaya devam ediyor. IHG için Tür­kiye, son yıllarda sergilediği etkileyici turizm büyümesi sayesinde Akdeniz bölgesin­de kilit bir pazar konumun­da.” Avrupa, Ortadoğu, Afrika (EMEA) bölgesinde doluluk oranlarında yıl bazında bir artış gördüklerini söyleyen Eric Viale, bölgede 2024’ün ilk yarısında doluluk oranı­nın, bir önceki yıla göre yüz­de 2,7 artış göstererek, yüzde 66,7’ye ulaştığını söyledi.