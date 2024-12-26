“Türkiye, Avrupa'da hızla büyüyen pazarlarımızdan"
InterContinental Hotel Group'un Güney Avrupa, BDT ve Gürcistan Yönetici Direktörü Eric Viale, “Türkiye'nin turizm hedefleri, güzel plajları, mutfağı, kültürü, havasıyla yerli ve yabancı turistler için popülaritesinin artması, otel yatırımlarını cezbediyor” dedi.
Hamide HANGÜL
İngiltere merkezli oteller zinciri InterContinental Hotels Group (IHG), Türkiye’de yeni markalar ve destinasyonlarla büyümesini sürdürecek. Türkiye’de 32 otel işleten ve ilk orta segment otel markası Garner’ı ise 2025’de açacak olan grup, 2000’den fazla odayı kapsayan 12 yeni otel daha açacak.
Büyük şehirlerin yanı sıra Anadolu’ya da giden grup, Kayseri ve Yalova’da Crowne Plaza, Mersin’de Holiday Inn ve Sakarya’da Holiday Inn Express’le otel ağını genişletecek. Türkiye’de turizm sektörü, yatırımlar ve IHG’un hedeflerine yönelik sorularımızı Güney Avrupa, BDT ve Gürcistan Yönetici Direktör Eric Viale yanıtladı.
“Oda başı gelirler arttı, Avrupa’da hızlı büyüyen pazarlarımızdan”
Avrupa’da büyüme potansiyeli gördükleri önemli bir pazarlar arasında Birleşik Krallık (İngiltere), Almanya, İspanya, Fransa ve Türkiye’nin bulunduğunu söyleyen Eric Viale, “Türkiye’de, 2024’ün üçüncü çeyreğinde olumlu RevPAR (oda başına gelir) büyümesi kaydetti ve lüks, mainstream (ana akım) ve resort segmentlerinde artan taleple Avrupa’da en hızlı büyüyen pazarlarımız arasında yer alıyor. Güzel plajları, mutfağı, kültürü ve havasıyla Türkiye hem yerli hem de uluslararası turistler için popülaritesini artırmaya devam ediyor. Bu artan talep, Türkiye’yi otel yatırımları için de son derece cazip bir destinasyon haline getiriyor.
Türkiye’de 2000’den fazla odayı temsil eden 12 yeni otel anlaşmasının duyurulması bunu ispatlıyor” dedi. Söz konusu gelirlerdeki artışın kısmen, grup, toptan satış ve kurumsal segmentlerindeki büyümeden kaynaklandığına işaret eden Viale, Türkiye’de Crowne Plaza ve Holiday Inn markalarının hem uluslararası ziyaretçiler hem de yatırımcılar için tercih edilen markalar olmayı sürdürdüğünü söyledi.
“Uygun fiyatlı Garner 2025’de açılacak”
Türkiye’de büyüme ve satın alma planlarına yönelik sorumuz üzerine Eric Viale, büyümek için yeni yollara her zaman açık olduklarını söyledi. Türkiye’de Six Senses, InterContinental, Crowne Plaza, Holiday Inn ve Holiday Inn Express olmak üzere şehirlerden kıyı bölgelerine kadar beş markayla 32 otel işlettiklerini söyleyen Vale, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Yabancı yatırım ve turizm çeken İstanbul, Antalya ve Bodrum gibi köklü turistik merkezleri hâlâ öncelikli ilgi alanlarımız arasında. Bununla birlikte, her zaman yeni fırsatları değerlendiriyoruz ve gelecekte Türkiye’ye daha fazla marka kazandırmak istiyoruz.
Mevcutların yanı sıra, Türkiye’deki ilk Garner otelimizi 2025’te açacağız. Orta segmentte konumlanan ve yüksek kaliteli, uygun fiyatlı konaklama imkânı sunan, 126 odalı Garner, İstanbul’un yeni Uluslararası Havalimanı’na yakın stratejik bir konumda yer alacak.”
Söz konusu markayla İstanbul’daki varlıklarını artırmanın kendilerini heyecanlandırdığını belirten Viale, “Ayrıca Antalya ve Bodrum gibi şehirler önde gelen turistik destinasyonlar olarak öne çıkarken, ülke genelinde diğer lokasyonlara da ilgimiz sürüyor. Örneğin, kısa süre içinde Crowne Plaza Kayseri açılacak.
Son dönemdeki diğer sözleşmelerimiz arasında ise Holiday Inn Mersin, Holiday Inn Express Sakarya, Crowne Plaza Istanbul West ve yakın zamanda açılan Crowne Plaza Yalova bulunuyor” dedi. IHG olarak her zaman lüks ve lifestyle fırsatları değerlendirdiklerini söyleyen Viale, Avrupa genelinde bu segmentteki markaların, şu anda, beş yıl öncesine göre iki kat artış göstererek, inşaat aşamasında olan otellerin yüzde 22’sini oluşturduğunu söyledi.
Türkiye’de seyahat ve turizm sektörünün 2023’te 3,2 milyonun üzerinde iş imkânı sağlayarak istihdamın pandemi öncesine yükseldiğine işaret eden Eric Viale, “Önümüzdeki 10 yıl içinde bu rakamın, ülke genelinde artmasını bekliyoruz” dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 61 milyon turist ve 60 milyar dolar turizm gelirlerine işaret eden Eric Viale, “Bu performans bizi çok heyecanlandırıyor ve Türkiye’de daha büyümeyi hedefliyoruz” dedi.
Akdeniz çanağı değerlendirildiğinde, Türkiye’yi nasıl gördüklerine yönelik bir soru üzerine Eric Vale, şu yanıtı verdi: “Akdeniz, köklü bir turizm destinasyonu ve konaklama talepleri artmaya devam ediyor. IHG için Türkiye, son yıllarda sergilediği etkileyici turizm büyümesi sayesinde Akdeniz bölgesinde kilit bir pazar konumunda.” Avrupa, Ortadoğu, Afrika (EMEA) bölgesinde doluluk oranlarında yıl bazında bir artış gördüklerini söyleyen Eric Viale, bölgede 2024’ün ilk yarısında doluluk oranının, bir önceki yıla göre yüzde 2,7 artış göstererek, yüzde 66,7’ye ulaştığını söyledi.