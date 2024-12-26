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“Türkiye, Avrupa'da hızla büyüyen pazarlarımızdan"

InterContinental Hotel Group'un Güney Avrupa, BDT ve Gürcistan Yönetici Direktörü Eric Viale, “Türkiye'nin turizm hedefleri, güzel plajları, mutfağı, kültürü, havasıyla yerli ve yabancı turistler için popülaritesinin artması, otel yatırımlarını cezbediyor” dedi.

Dünya Gazetesi
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Hamide HANGÜL

İngiltere merkezli oteller zinciri InterContinen­tal Hotels Group (IHG), Türkiye’de yeni markalar ve destinasyonlarla büyüme­sini sürdürecek. Türkiye’de 32 otel işleten ve ilk orta seg­ment otel markası Garner’ı ise 2025’de açacak olan grup, 2000’den fazla odayı kap­sayan 12 yeni otel daha aça­cak.

Büyük şehirlerin yanı sı­ra Anadolu’ya da giden grup, Kayseri ve Yalova’da Crow­ne Plaza, Mersin’de Holiday Inn ve Sakarya’da Holiday Inn Express’le otel ağını ge­nişletecek. Türkiye’de turizm sektörü, yatırımlar ve IHG’un hedeflerine yönelik soruları­mızı Güney Avrupa, BDT ve Gürcistan Yönetici Direktör Eric Viale yanıtladı.

“Oda başı gelirler arttı, Avrupa’da hızlı büyüyen pazarlarımızdan”

Avrupa’da büyüme potan­siyeli gördükleri önemli bir pazarlar arasında Birleşik Krallık (İngiltere), Alman­ya, İspanya, Fransa ve Tür­kiye’nin bulunduğunu söyle­yen Eric Viale, “Türkiye’de, 2024’ün üçüncü çeyreğin­de olumlu RevPAR (oda ba­şına gelir) büyümesi kaydet­ti ve lüks, mainstream (ana akım) ve resort segmentle­rinde artan taleple Avrupa’da en hızlı büyüyen pazarları­mız arasında yer alıyor. Güzel plajları, mutfağı, kültürü ve havasıyla Türkiye hem yerli hem de uluslararası turistler için popülaritesini artırma­ya devam ediyor. Bu artan ta­lep, Türkiye’yi otel yatırımla­rı için de son derece cazip bir destinasyon haline getiriyor.

Türkiye’de 2000’den fazla odayı temsil eden 12 yeni otel anlaşmasının duyurulma­sı bunu ispatlıyor” dedi. Söz konusu gelirlerdeki artışın kısmen, grup, toptan satış ve kurumsal segmentlerindeki büyümeden kaynaklandığına işaret eden Viale, Türkiye’de Crowne Plaza ve Holiday Inn markalarının hem uluslara­rası ziyaretçiler hem de ya­tırımcılar için tercih edilen markalar olmayı sürdürdü­ğünü söyledi.

“Uygun fiyatlı Garner 2025’de açılacak”

Türkiye’de büyüme ve satın alma planlarına yönelik soru­muz üzerine Eric Viale, büyü­mek için yeni yollara her za­man açık olduklarını söyledi. Türkiye’de Six Senses, Inter­Continental, Crowne Plaza, Holiday Inn ve Holiday Inn Express olmak üzere şehir­lerden kıyı bölgelerine kadar beş markayla 32 otel işlettik­lerini söyleyen Vale, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yabancı yatırım ve turizm çeken İstanbul, Antalya ve Bodrum gibi köklü turistik merkezleri hâlâ öncelikli ilgi alanlarımız arasında. Bunun­la birlikte, her zaman yeni fır­satları değerlendiriyoruz ve gelecekte Türkiye’ye daha fazla marka kazandırmak is­tiyoruz.

Mevcutların yanı sı­ra, Türkiye’deki ilk Garner otelimizi 2025’te açacağız. Orta segmentte konumlanan ve yüksek kaliteli, uygun fi­yatlı konaklama imkânı su­nan, 126 odalı Garner, İstan­bul’un yeni Uluslararası Ha­valimanı’na yakın stratejik bir konumda yer alacak.”

Söz konusu markayla İs­tanbul’daki varlıklarını artır­manın kendilerini heyecan­landırdığını belirten Viale, “Ayrıca Antalya ve Bodrum gibi şehirler önde gelen tu­ristik destinasyonlar olarak öne çıkarken, ülke genelinde diğer lokasyonlara da ilgimiz sürüyor. Örneğin, kısa süre içinde Crowne Plaza Kayse­ri açılacak.

Son dönemdeki diğer sözleşmelerimiz ara­sında ise Holiday Inn Mer­sin, Holiday Inn Express Sa­karya, Crowne Plaza Istan­bul West ve yakın zamanda açılan Crowne Plaza Yalova bulunuyor” dedi. IHG ola­rak her zaman lüks ve lifesty­le fırsatları değerlendirdik­lerini söyleyen Viale, Avru­pa genelinde bu segmentteki markaların, şu anda, beş yıl öncesine göre iki kat artış göstererek, inşaat aşama­sında olan otellerin yüzde 22’sini oluşturduğunu söyle­di.

Türkiye’de seyahat ve tu­rizm sektörünün 2023’te 3,2 milyonun üzerinde iş imkânı sağlayarak istihdamın pan­demi öncesine yükseldiğine işaret eden Eric Viale, “Önü­müzdeki 10 yıl içinde bu ra­kamın, ülke genelinde art­masını bekliyoruz” dedi. Kül­tür ve Turizm Bakanlığı’nın 61 milyon turist ve 60 milyar dolar turizm gelirlerine işa­ret eden Eric Viale, “Bu per­formans bizi çok heyecan­landırıyor ve Türkiye’de da­ha büyümeyi hedefliyoruz” dedi.

Akdeniz çanağı değer­lendirildiğinde, Türkiye’yi nasıl gördüklerine yönelik bir soru üzerine Eric Vale, şu yanıtı verdi: “Akdeniz, köklü bir turizm destinasyonu ve konaklama talepleri artmaya devam ediyor. IHG için Tür­kiye, son yıllarda sergilediği etkileyici turizm büyümesi sayesinde Akdeniz bölgesin­de kilit bir pazar konumun­da.” Avrupa, Ortadoğu, Afrika (EMEA) bölgesinde doluluk oranlarında yıl bazında bir artış gördüklerini söyleyen Eric Viale, bölgede 2024’ün ilk yarısında doluluk oranı­nın, bir önceki yıla göre yüz­de 2,7 artış göstererek, yüzde 66,7’ye ulaştığını söyledi.