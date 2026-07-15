Türkiye dünya turizminde ilk 4'e yükseldi: İtalya ve Yunanistan'ı geride bıraktı

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World Population Review tarafından, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UN Tourism) verileri esas alınarak hazırlanan 2026 "Most Visited Countries" raporuna göre Türkiye, 60,6 milyon uluslararası ziyaretçiyle dünyanın en çok ziyaret edilen 4'üncü ülkesi oldu.

Rapora göre Fransa, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından dördüncü sırada yer alan Türkiye; İtalya, Meksika, Birleşik Krallık, Almanya, Japonya ve Yunanistan'ı geride bırakarak küresel turizmde dikkat çeken ülkeler arasındaki yerini güçlendirdi.

World Population Review verilerine göre Türkiye, 56,3 milyar doları aşan turizm geliriyle de dünyanın en güçlü turizm ekonomileri arasında gösterildi. Böylece Türkiye, yalnızca ziyaretçi sayısındaki yükselişiyle değil, turizmin ekonomiye sağladığı katma değerle de öne çıktı.

Küresel turizm liginde ilk 10

2026 "Most Visited Countries" raporuna göre dünyanın en çok ziyaret edilen ülkesi 102 milyon uluslararası ziyaretçiyle Fransa oldu.

Fransa'yı 93,8 milyon ziyaretçiyle İspanya, 73,4 milyon ziyaretçiyle Amerika Birleşik Devletleri takip etti.

Türkiye ise 60,6 milyon uluslararası ziyaretçiyle listenin dördüncü sırasında yer aldı. Türkiye'nin ardından 57,7 milyon ziyaretçiyle İtalya, 45 milyon ziyaretçiyle Meksika, 41,8 milyon ziyaretçiyle Birleşik Krallık, 37,5 milyon ziyaretçiyle Almanya, 36,9 milyon ziyaretçiyle Japonya ve 36 milyon ziyaretçiyle Yunanistan sıralandı.

Söz konusu veriler, Türkiye'nin dünyanın en güçlü ve köklü turizm destinasyonlarını geride bırakarak küresel turizmde ilk dört ülke arasındaki konumunu pekiştirdiğini ortaya koydu.

Başarının arkasında kültürel miras ve tanıtım çalışmaları var

Türkiye; tarihi mirası, kültürel zenginliği, gastronomisi, doğal güzellikleri, sürdürülebilir turizm anlayışı ve dört mevsime yayılan turizm çeşitliliğiyle uluslararası ziyaretçilerin en fazla tercih ettiği destinasyonlardan biri olmayı sürdürüyor.

Son yıllarda uygulanan tanıtım stratejileri, yeni pazarlara yönelik çalışmalar ve turizm ürünlerinin çeşitlendirilmesi de bu başarıda etkili unsurlar arasında yer aldı.

Türkiye; UNESCO Dünya Mirası alanları, müzeleri, ören yerleri, kültür rotaları ve zengin gastronomisiyle ziyaretçilerine farklı deneyimler sunarken, kültür turizmine yönelik yatırımlar da ülkenin rekabet gücünü artırdı.

Kültür turizmine yatırımlar dikkat çekiyor

Gece Müzeciliği uygulaması, Geleceğe Miras Projesi kapsamında hız kazanan arkeolojik kazılar, restorasyon çalışmaları, yeni müzeler ve kültür varlıklarının korunmasına yönelik yatırımlar sayesinde ziyaretçilerin Türkiye'de daha uzun süre konaklaması ve daha nitelikli deneyimler yaşaması hedefleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde yürütülen uluslararası tanıtım faaliyetleri, yeni pazarlara yönelik stratejik çalışmalar ve turizmi 81 ile ve yılın 12 ayına yaymayı amaçlayan politikalar da Türkiye'nin küresel turizmdeki konumunu güçlendiren adımlar arasında yer alıyor.