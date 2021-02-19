Türkiye turizmde alternatif pazarlara ağırlık verecek

Türkiye’nin AB’ye verdiği Katılım Öncesi Ekonomik Reform Programı’nda, salgın döneminde güvenli turizme odaklanan tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yeni yönü anlatıldı. 2021 yılı içinde gastronomi, inanç, bisiklet ve sağlık turizmi gibi alanlara özel iletişim kampanyaları düzenleneceği açıklandı.

Bu kapsamda, geleneksel pazarlar yanında, Çin, Hindistan, Güney Kore ve Japonya gibi yükselen pazarlara yönelik özel olarak 2020 yılında tasarlanan tanıtım ve pazarlama faaliyetine 2021’de başlanacak.

Bunun yanı sıra, turizmi 12 aya yaymak ve alternatif turizm unsurlarına yönelik girişimler yoğunlaştırılacak. Bu kapsamda, gastronomi, inanç, kongre, kültür, kıyı, sağlık, kış, spor ve yayla turizmi türlerini kapsayan özel turizm hareketliliği için çalışma yapılacak. Bu turizm türleriyle, genel olarak turizmi 12 aya yaymak, kişi başına harcamayı artırmak, turizmi ülke geneline yaymak amaçlanıyor. Planda, “Özellikle gastronomi, yürüyüş, bisiklet, sağlık, termal gibi amaçlarla seyahat edenlerin ülkemize gelişlerinin ve seyahat deneyimlerinin artırılması için yerel yönetimlerle işbirliği içinde projeler gerçekleştirilecektir” denildi.

Programda yurt dışında Türkiye turizm ürün ve destinasyonlarını pazarlayan tur operatörleri ve turizm profesyonellerine yönelik internet üzerinden eğitim verilmesinin de planlandığı açıklandı.

Destinasyon bazlı tanıtım da başlayacak

Reform programında, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın yeniden yapılandırıldığı hatırlatılarak yerel tanıtım yapmaya uygun hale getirildiği belirtildi. İllerdeki bilgi birikiminden faydalanılarak bölgesel tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin desteklenmeye başlanacağı da programda yer aldı. Bölgesel yaklaşımın GoTurkey platformu üzerinden de yürütüleceği belirtildi.

Yeni Türkiye logosu tekrar gündemde

Programda, GoTurkey platformu, sosyal medya ve internet mecralarında hedeflenmiş iletişim, yüksek gelir grubu için yazılı basın reklamı, TV reklamları, kanaat önderlerinin ve gazetecilerin Türkiye’de ağırlanması, uluslararası ‘influencer’ kişilerin tanıtımda kullanılması, farklı dillerde yeni web sitelerinin açılması gibi temel iletişim-pazarlama araçlarının kullanımının planlandığı belirtildi. Arıca daha önce gündeme gelen ancak gerçekleştirilmeyen turizm için yeni bir Türkiye logosunun belirlenmesi çalışmasının 2021’de yapılacağı belirtildi.