Türkiye vizeyi kaldırdı: Çin’den 1 milyon turist bekleniyor

Türkiye, turizm ve transit amaçlı seyahatlerde Çin vatandaşlarına yönelik vizesiz giriş uygulamasını hayata geçirdi.

Kararın duyurulmasının ardından Çin şehirlerinden İstanbul’a uçuş aramaları bir önceki haftaya kıyasla 6,3 kat yükseldiği, Antalya’ya uçuş aramaları 1,3 kat, İzmir’e yönelik aramalar ise iki katına çıktığı görüldü.

Sektör temsilcileri, Çinli turistlerin dünyada en fazla harcama yapan ziyaretçi grupları arasında yer aldığına dikkat çekiyor.

Çinli turistlerin tek seyahatte kişi başı 2 bin 500-5 bin dolar arasında harcama yaptığı belirtilirken, bu grubun deniz-kum-güneş turizminden ziyade kültürel, gastronomi, sağlık ve inanç turizmine ilgi gösterdiği vurgulanıyor. Bugün 400 bin civarında olan Çinli turist sayısının 2026 yılı sonunda 1 milyona çıkması bekleniyor.