Türkiye'de otel doluluk oranlarındaki düşüş sürdü

Pandemi sürecinin turizm ve konaklama sektörüne olumsuz etkileri devam ederken, otel doluluklarında gerileme devam etti.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) 2021 yılının ilk ayına ilişkin konaklama sektörü verilerini açıkladı. Dünya çapında veri ve analiz şirketi STR tarafından TÜROB için hazırlanan ‘Ocak 2021 Ülke Performans Raporu’na göre, Türkiye'nin Ocak 2021 ortalama otel dolulukları, 2020 yılının aynı dönemine yüzde 52,7 oranında azalarak yüzde 29 olarak kaydedildi. Ocak 2020’de Türkiye genelinde ortalama doluluk oranı yüzde 61,3 olmuştu.

Türkiye’nin Günlük satılan oda bedeli (ADR) ise geçen yıla göre yüzde 17,9 düşüşle 55 euro oldu. Sektörde en önemli gelir kalemi olarak kabul edilen toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler ise (RevPAR) yüzde 61,2 düşüşle 15,9 euro oldu.

Doluluk verileri sadece açık olan otellerin ortalaması dahil edilerek sağlandı. Geçici olarak kapalı olan oteller hesaplamaya dahil edilmedi.

İstanbul yüzde 60 geriledi

Şehir bazında ise İstanbul’da Ocak 2021 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60.3 azalarak yüzde 27,1 olarak gerçekleşti. İstanbul’da ortalama günlük satılan oda bedeli 72 euro ile Ocak 2020'ye göre yüzde 12,4 geriledi. Odabaşı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 65,2 düşüş gerçekleşti ve 19,5 euro olarak ölçüldü.

Antalya’da kayıp yüzde 46

Antalya’da Ocak 2021 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 46,1 azalarak yüzde 30.4 oldu. Antalya’da Ocak 2021’de ortalama günlük satılan oda bedeli Ocak 2020’ye göre yüzde 5,3 düşüşle 43,1 euro, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler ise yüzde 48,9 düşüşle 13,1 euro olarak ölçüldü.