Türkiye'den 2 hamle gözler Almanya'da!

25 Haziran 2020

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’ye rezervasyon yaptıran yabancı turistin tatilini iptal etmediğini seneye ertelediğini, bunun da bu turistlerin başka ülkelere kaymayacağı anlamına geldiğini söyledi. Bakan Ersoy, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. Koronavirüste normalleşme sürecinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu ile yürüttükleri diplomasi trafiği hakkında bilgi veren Ersoy, hazırladıkları eylem planı kapsamında çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Avrupa Birliği ülkelerinin seyahatte çıkardığı engelleri özel önlemlerle aşmaya çalıştıklarını kaydeden Ersoy, bu kapsamda geliştirdikleri sigorta sistemi ve havalimanlarındaki test merkezleri ile çıkarılan zorlukları aşmayı hedeflediklerini söyledi. Ersoy, "Tamamen ekonomik endişelerle (hava trafiği) geciktiriliyor... Bu ülkeler de kendi sistemleri içindeki paranın yine bu ülkelerin sınırları içinde harcanmasını tercih ediyorlar bu ekonomik kriz sırasında. O nedenle de mümkün mertebe geç açmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

Yabancı ziyaretçilerle ilgili öngörü için ise hava trafiğinin netleşmesi gerektiğini belirten Ersoy, "Yabancı turistler tatilini iptal ederken çok büyük bölümü rezervasyonlarını 2021'e çeviriyor. Bu çok iyi bir şey. 2020'de seyahat etmekten vazgeçen yabancı turist başka ülkeye gitmiyor, yine Türkiye'de aynı tesiste tatilini 2021 olarak revize ediyor. 2021'de turizmin çok hızlı "V" şeklinde toparlayacağına inanıyorum" diye konuştu.

Havalimanında testin sonucu 2 saatte alınacak

Ersoy, Türkiye'nin en büyük kaynak pazarlarından Almanya ile ilgili ise şöyle konuştu: "Bir Alman vatandaşı geldiği zaman Almanya diyordu ki, bu sınıftaki ülkelere gittiysen 14 günlük karantinadasın. Alman mahkemesi bunu bozdu. Bu sefer dediler ki, son 48 saatte testini yapıp gelsin, negatif ise ben kabul edeceğim. Biz şimdi bütün turistik havalimanlarımızda test merkezlerimizi açıyoruz. İstanbul, İzmir, Antalya, Dalaman havalimanlarımızdaki test merkezlerimizi 1 Temmuz'a kadar, diğer turistik havalimanlarımızdakileri en geç 15 Temmuz'a kadar açıyoruz. Bir yolcu isterse ülkesine dönerken 15 Euro gibi çok makul bir ücrete test yaptırıp, 2 saatte sonucunu alıyor."

Turizm geliri için bu yıl hedef yok

Hayata geçirdikleri bir diğer aksiyonun da yeni bir sigorta sistemi olduğunu belirten Ersoy, "Yabancı turistler ya da yurtdışındaki yerleşik vatandaşlar için sigorta sistemi geliştirdik. 2 bin ila 7 bin Euro arasında limiti var. Bir haftalık konaklamalarda 7 bin Euro’luk limit alıyorsanız 23 Euro maliyeti var. Sadece korona vakaları için değil, bütün sağlık sorunlarında, 7 bin Euro’ya kadarki tedavi masraflarını sigorta şirketleri karşılıyor" diye konuştu. Ersoy, turizm gelirleri konusunda ise bu yıla ilişkin bir hedef olmadığını; ancak 2023 için konulan 75 milyon turist ve 65 milyar dolar gelir hedefinin korunduğunu söyledi.

Temmuz ayında ciddi bir iç turizm hareketi olacak



Bakan Mehmet Nuri Ersoy, iç turizmde rezervasyonların geçen yıl aynı dönemdeki rezervasyonların yüzde 50'sini aştığını; Temmuz ayında iç turizmde ciddi bir hareket beklediklerini söyledi. Ersoy, "Şu anda yerli turistte ileriye dönük aldığımız günlük rezervasyonların geçen sene ile kıyaslandığında yüzde 50'leri geçtiğini gördük. V şeklinde bir toparlanma var, hızlı bir şekilde çıkıyor" dedi ve ekledi: "İleriye dönük günlük rezervasyonlardan hareketin başladığını anlayabiliyoruz. Temmuz ayında ciddi bir iç turizm hareketi olacak." Ersoy, kredi kartlarında seyahat ve konaklama harcamalarında taksit sayısının 18'e çıkarılmasının da iç turizme çok büyük fayda sağlayacağını söyledi.

Turizm sektörü: Kararlar siyasi turizmde kapılar testle açılabilir

Selenay YAĞCI/İSTANBUL

Almanya’nın 17 Haziran’da kapıları açacağını bekleyip hayal kırıklığı yaşayan turizmciler, vazgeçmiyor. Alman turizmciler Alman Hükümetini sıkıştırırken, Türk turizmciler de sorunun aşılması için buldukları çözümleri bakanlığa iletiyor. Her yıl gelen 1.8 milyon Alman turist için nefesler tutulmuş durumda.

Turizmciler, Alman Hükümetinin uyarıyı kaldırıp kapıyı açmamak için ‘veri ve tedavi’ bahanesine sığınamayacağını savunuyor. Sektör, Türkiye’nin sigorta ve havalimanında test hamlesinin turistlerde olumlu etki yaratacağı görüşünde.

Ekin Grubu’ndan turizm araştırmacısı Fehmi Köfteoğlu, son dönemde yaşanan en güzel gelişmenin yabancı turistin rezervasyonlarını iptal etmek yerine bir sonraki yıla kaydırması olduğunu söyledi. Köfteoğlu, “Türkiye’ye gelemeyen birçok Alman'ın tatile çıkmayacağı da görülüyor. TUI’nin yaz satışlarında olumsuz tablo var. Şirket, İspanya’ya deneme uçuşu gerçekleştirdi. Uçağı dolduramadı. Birçok sorunla karşılaştı. Sertifika konusunda da İspanya’da belirsizlikler var. Almanya bu siyasi kararından vazgeçer ve uyarıyı kaldırırsa, onu Hollanda, İngiltere, Polonya gibi ülkeler de takip eder. Domino etkisi yaratır. Bu sebeple gözler Almanya’da” dedi.

“Basın hamlesi çok iyi oldu Bild konuyu manşete taşıdı”

Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner, Almanya’da birçok turizmcinin uyarının kaldırılması için mücadele ettiğini söyleyerek, 3-4 güne iyi haberler alacaklarını düşündüklerini kaydetti. Antalya’ya gelen birçok Alman gazetecinin döndüklerinde Türkiye’deki önlemlerin Almanya’dan daha iyi olduğunu vurgulayan haberler yaptığını söyleyen Baraner, şunları anlattı: “Turizm Bakanı’nın yabancı basın hamlesi çok iyi oldu. 5 milyon Alman'ın okuduğu Bild konuyu manşetine taşıdı. Alman Hükümeti’ne kamuoyu baskısı oluştu. Her yıl Türkiye’ye tekrar gelen 1.8 milyon Alman müdavim var. Seyahat uyarısının yarattığı sigorta engelinden dolayı gelemiyor. Sigorta hamlesi ile onların gelmesinin önü açılacak. Almanya, açık açık ‘Türkiye’nin verilerine güvenmiyoruz’ demiyor. Türkiye’de sahil şeritlerinde vaka neredeyse hiç yok. İspanya ya da Portekiz’de böyle değil.”

Almanya’daki birçok tur operatörünün Türkiye’deki sertifika sistemini başka ülkelere de örnek gösterdiklerini belirten Baraner, “Operatörler de gönül rahatlığıyla satacak ülke arıyor. Birçok turizmci zor durumda. Büyük protestolar oldu. Ticari tazminat hakkı bile doğacak” dedi.

130 ülkeye giden Alman Türkiye’ye gelemiyor

Türkiye-Almanya JETCO Turizm Grubu Türkiye tarafı Başkanı Mücella Kantaroğlu, Türkiye’nin süreci başarılı yöneten ülkelerden biri olarak tüm dünyada konuşulduğunu hatırlatarak, özellikle hizmet ve ücret performansıyla Türkiye’nin rakibinin olmadığını Almanların da bildiğini vurguladı. Kantaroğlu, “Kapılarını açtığı 130 ülkeye giden Alman turist, Türkiye’ye gelen Alman turistin yarısı etmiyor. Bu Alman turizmciler için de büyük kayıp. Ayrıca Türkiye’de birçok oteli de TÜV SÜD denetliyor. Bu Alman Hükümeti, Alman şirketine de güvenmiyor demek oluyor. Geri adım bekliyoruz” diye konuştu. Turizm Bakanı'nın açıkladığı sigorta hamlesinin işleri değiştireceğini belirten Kantaroğlu, “Bu seyahat uyarısına rağmen gelmek isteyen turistlere güven verecek. Olumlu etki yaratacak” dedi.

“Bu çabalar Alman Hükümetini ikna edebilir”

Sigorta ve test hamlelerinin paket turlara etkisinin sınırlı olacağını ama olumlu bir adım olduğunu ifade eden Seyahat Acentaları Yöneticileri Derneği (SAYD) Başkanı Hamit Kuk, şunları söyledi: “Türkiye’nin niyetini göstermek açısından çok olumlu bir adım. Almanlara potansiyelimizi gösterecek olumlu bir çaba. Bu çabalar Alman Hükümetini de ikna edebilir. Hükümeti ikna etmeden bu hamleler tek başına yeterli olmaz.”

“Türkiye, Almanya’da daha fazla girişim yapmalı”



Mehmet KAYA / ANKARA



Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye yaz turizmi fırsatlarını değerlendirdi. Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen online panelde, Almanya’nın Türkiye’ye uyguladığı seyahat yasağını kaldırılmasına yönelik olası girişimler, Türkiye’nin güvenli turizm için uyguladığı sertifika programı ve iki ülke arasındaki turizm ilişkilerinin gelişmesi yönünde atılabilecek adımlar tartışıldı. Panelde konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler, Türkiye'nin uyguladığı ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarınca denetimi yapılan sertifikasyon sistemiyle güvenli bir seyahat sağlandığını, Almanya’nın seyahat yasağının kaldırılması için yoğun çaba harcandığını belirtti.



“31 Ağustos’a kadar seyahat yasağı geçerli beklentimiz kalkması”



Alman Seyahat Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig kuruluş olarak Türkiye'ye seyahat yasağını desteklemediklerini, kaldırılması yönündeki çabaların artırılması gerektiğini vurgularken, bölgesel olarak seyahat yasağının kaldırılması için de çaba harcanabileceğini vurguladı. Fiebig Alman seyahat acenta yöneticilerinin Türkiye’ye davet edilerek işleyişin gösterilmesini tavsiye etti. Fiebig, uyarının kalkması konusunda bir tahminde bulunamayacağını; mevcut durumda 31 Ağustos’a kadar geçerli olduğunu hatırlatarak, bunun öncesinde kalkması yönünde bir beklentisi bulunduğunu anlattı. Fiebig, Alman turizm sektörünün de sıkıntılı bir dönemden geçtiğini belirterek, turizm hareketliliğinin başlamasını istediklerinin altını çizdi. Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Markus C. Slevogt ise “Türkiye'ye Almanya'dan gelen ziyaretçi sayısının yakın zamanda önceki seviyelere dönmesini ümit ediyoruz. Aynı zamanda, Alman Dışişleri Bakanlığı'nın seyahat uyarısının yakında kaldırılacağını umuyoruz” dedi.



Almanlar'ın Türkiye’ye yönelik istekleri sürüyor



Panelde kısa bir değerlendirme yapan TUI Grup Destinasyon Ürün Geliştirme Müdürü Christian Wichmann da Türkiye’nin kendileri için çok önemli bir destinasyon olduğunun altını çizerek, Almanların Türkiye’ye yönelik isteklerinin sürdüğünü, Türkiye’nin kısa vadede seyahat yasağını kaldırma yönündeki gündemi yanında, uzun dönemde şehir ve kültür turizmini de gündeme almasını belirtti. Wichmann, fiyatın bu dönemde artırılmamasını tavsiye ederken, TUI’nin analizlerine göre 2019 turizm seviyesine dönüşün üç yıl alacağı belirtildi. Türkiye’nin sertifikasyon programı hakkında bilgi veren TÜV bSÜD Türkiye CEO’su Emre Büyükkalfa da konuşmasında etkin ve sağlıklı bir denetim yapıldığını ve çok geniş kapsamlı bir koruma uygulandığını vurgulayarak, gelecek dönemde turizm hareketliliğinde “hijyen ve korumanın” öne çıkacağını, iyi tasarlanmış olan Türkiye sertifikasyon programının firmalarca yönetim unsuru olarak benimsenmesi halinde avantaj sağlayacaklarını söyledi.