Türkiye'den dört köy dünyanın en iyileri arasına girdi

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), 2025 yılı için hazırladığı “En İyi Turizm Köyleri” listesini açıkladı. Dünya genelinde 270’i aşkın başvurunun değerlendirildiği çalışmada, 29 ülkeden 52 köy listeye girmeyi başardı. Türkiye, dört köyle bu prestijli seçkiye girerek dikkat çeken ülkeler arasında yer aldı.

(Akyaka)

Muğla’nın “Sakin Kent” (Cittaslow) unvanlı Akyaka Mahallesi; doğayı, mimariyi ve yerel yaşamı koruyarak kalkınmayı başaran örnek yerleşimler arasında gösterildi.

(Kale Üçağız)

Antalya’nın Demre ilçesine bağlı Kale Üçağız ise doğal ve kültürel mirası koruyan turizm modeliyle öne çıktı.

(Anıtlı)

Mardin Midyat’taki Anıtlı Köyü, çok kültürlü yapısı ve geleneksel yaşam tarzını yaşatmasıyla uluslararası tanınırlık kazandı.

(Barbaros)

İzmir’in Barbaros köyü de sürdürülebilir tarım, yerel üretim ve kültürel değerleri merkezine alan turizm anlayışıyla listede yer aldı.

Uzmanlar, Türkiye’nin aynı dönemde Euromonitor International ve UNWTO gibi uluslararası kuruluşların listelerinde görünürlük kazanmasının tesadüf olmadığını vurguluyor.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından yürütülen bütüncül tanıtım stratejisinin, destinasyonların yalnızca güzelliklerini değil; hikâyesini, yaşam biçimini ve yerel değerlerini de öne çıkardığına dikkat çekiliyor.