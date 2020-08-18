Türkiye'nin turizm notu arttı

18 Ağustos 2020

SELENAY YAĞCI

Avrupa’da kısıtlamaların esnetilmesiye beraber, vaka sayılarındaki artış ikinci bir yasak dalgası başlattı. İngiltere’nin ardından Almanya da İspanya için ‘riskli bölge’ uyarısı getirince, ülke tatil sezonunu kapattı. Sezonu yeni açan Türkiye’nin yıldızı ise aldığı tedbirlerle parlıyor. Turizmciler, bu yıl gerçekleşecek en küçük turizm hareketinin gelecek yıllara yatırım olduğunu vurgularken, İspanya ve Yunanistan gibi rakiplerin bu konuda sınıfta kaldığını söylüyor. Sektör temsilcileri, Türkiye’nin avantajlı olduğunu ve önümüzdeki yıl en iyi toparlanacak ülkelerden biri olacağını belirtiyor.

Antalya şanslı şehir olarak görülüyor

Türkiye’de Ukrayna'yla başlayan turist hareketi, İngiltere, Rusya ve Almanya ile devam ediyor. Antalya’ya haftasonu hava yoluyla 72 bin 479 turist geldi. Avrupa’da yaklaşık 750 milyon turistin seyahat ettiğini dile getiren Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, “Bu turistlerin gidebilecekleri alanlar da kısıtlı. En yakın ve güvenli destinasyonlarından birisi biziz. O nedenle şans bizden yana. Eğer bir aksilik yaşanmazsa, koronavirüste artış gözlemlenmezse, bu turistler Antalya’ya yönelir. Tedbirlere iyi uyup, bu durumu iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Antalya için rakamlar iyi gidiyor. 1-15 Ağustos arasında Antalya’ya 325 bin turist geldi. Bu turistlerin 106 bini Rusya, 74 bini Ukrayna, 48 bini Almanya, 36 bini İngiltere olmak üzere diğer ülkelerden geldi. 30 ülkeden farklı sayılarda misafir var. Şu an günde yaklaşık 20 bin Rus turist geliyor” diye konuştu.

Toparlanma 2021 baharında destek devam etmeli!

Sektörün global düzeyde fazlasıyla olumsuz etkilendiğini vurgulayan Türkiye Otelciler Birliği(TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, Türkiye'nin COVID-19'un önlenmesi konusunda rakip ülkelerin çok önünde tedbirler aldığını yineleyerek, “Turizmde tüm hizmet alanlarımız belli standartlarda sertifikaya kavuşturuldu ve bunun uygulamalarını da çok iyi şekilde hayata geçirdi. Bunun meyvelerini alacağız” dedi. “Misafirlerimize çok dikkat edeceğiz, şayet her şey yolunda giderse uçak seferlerinin artış göstermesini bekliyoruz” diyen Eresin, şöyle devam etti: “Asıl toparlanma işaretlerini 2021’in bahar aylarından itibaren bekliyoruz. Plan ve hedeflerimizi şimdiden 2021 için yapıyoruz. En önemli endişemiz kalifiye insan kaynağımızı koruyabilmek. Bu nedenle sektöre sağlanan vergi indirimi, kısa çalışma ödeneği gibi desteklerin devam etmesi gerekir. Kısa çalışma ödeneğinin turizmde yılsonuna kadar devam etmesi önemli. KDV indirimi de 2021’de de devam etmeli. Turizmde yapılanmış satışlar genellikle uzun vadeli olduğu için bu tip desteklerin yansıması diğer sektörlerde olduğu gibi hemen hissedilmiyor. Bu yüzden desteklerin uzun süreli olması ve devamı çok önemli.”

Açık otellerin sayısı ağustosta arttı

Bu yıl hedefin önümüzdeki yıla sağ salim çıkmak olduğunu vurgulayan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır ise Antalya’da açık otel sayısının ağustosta artarak yüzde 60’a çıktığını ve dolulukların yüzde 50-60 arasında olduğunu dile getirdi. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca da “Aldığımız önlemleri gösterdik. 'Güvenli Turizm Sertifikası’ dünyada ilkti. Sektör buna inanılmaz hızlı bir şekilde adapte oldu.

Virüslü turist için prosedür net değil



Türkiye'ye gelen turistler havalimanlarında test yaptırıyor. Eğer pozitif vaka çıkarsa Türkiye'de Sivil Havacılık kuralları gereği sonucu negatif olmayan uçağa alınmadığı için geri gidemiyor. Vakanın durumuna ve turistin isteğine göre otellerde hazırlanan karantina odalarına ya da hastanelere sevk ediliyor. Ancak prosedür konusunda turizm sektörünün de kafası karışık. Sektör, karantina kurallarına uymanın ve iki oda daha fazla satmak uğruna otelleri doldurmanın daha kötü sonuçları olacağını belirtiyor.

BENTOUR: 1.5 MİLYON ALMAN GELİRSE BAŞARI OLACAK



Bentour Reisen CEO'su Deniz Uğur, “Bu yıl Türkiye'nin iki büyük pazarı Rusya ve Almanya'dan ayda 250- 300 bin kişi getirecektik. Geçen yıl gelen 5 milyon Alman turistin yüzde 30'unu yakalayacağız diye düşünüyorum. Her şeyi gelecek yıl adına yapıyoruz. Ufak da olsa hareket sağlanması gelecek yıl için iyi olacak. Yoksa 2-3 yıllık kayıp olur. O sebeple 1.5 milyon Alman da gelse ne mutlu bize, başarı olacak” diye konuştu.



PEGAS: AKSİLİK OLMAZSA 3 MİLYON RUS GELEBİLİR



Pegas BDT Ülkeleri Koordinatörü Orhan Sancar, “Bu yıl için 'Türkiye'ye 6 milyon Rus getiririz diye bir hedef koymuştuk. Erken rezervasyon döneminde de yüzde 25'lik kısmı yani 1.5 milyonu satılmıştı. Şimdi günlük 25 bin kişi gelmeye başladı. O da erken rezervasyon müşterisinin gelmesiyle başladı. Böyle devam ederse 6 milyonluk hedefin yüzde 50'sini yakalayabiliriz. Aksilik olmaz sezon kasım sonuna uzarsa 3 milyonu yakalarız diye düşünüyoruz" dedi.



TUI: AĞUSTOSUN SON HAFTASINA KADAR SATTIK



TUİ Rusya'nın Genel Müdürü Taras Demura ise Türk otellerindeki konaklama fiyatlarının geçen yıla göre en az yüzde 20 azaldığını söyleyerek, “Kasım sonuna kadar Rusya'dan yaklaşık 1.2 milyon turist gelecek. Bunlardan 350-400 bin kadarı TUI Rusya aracılığıyla gelecek. Bu yıl yapılan toplam satışların yaklaşık yüzde 30'u salgın nedeniyle ertelenen turlar kapsamında, yüzde 70'i yeni rezervasyon. Türkiye'ye yönelik tüm TUI uçuşları Ağustos ayının son haftasına kadar satıldı" diye konuştu.

İspanya vakaları kontrol edemedi, sezonu kapattı

- Son günlerde, özellikle İspanya'da günlük 3 bin yeni vaka olması ve bunun sürekli artması endişeleri artırdı. Ülke, sürecin başladığı nisan rakamlarına geri döndü. İspanya Sağlık Bakanı Salvador İlla, geçen haftasonu yeni radikal kararlar almak zorunda olduklarını bildirdi. İspanya yaklaşık 345 bin vaka ile dünyada 10. sırada bulunuyor.

- Almanya, artan vaka sayıları sebebiyle İspanya ve Balear Adaları'nı riskli bölgeler listesine dahil etti. Fransa, halka Katalonya bölgesine seyahat etmeme tavsiyesinde bulunurken, Norveç de İspanyadan dönenlere karantina uygulamasına geri dönüleceğini açıkladı.

- Almanların en çok ziyaret ettiği ülke olan İspanya'ya yasak gelmesi, yasağın Mayorka'yı da kapsaması ve hemen geçerli olması seyahat acentalarında, otellerde ve uçak firmalarında şok etkisi yaptı.

- Karar tatilde olan turistleri de kapsıyor. İspanya'dan dönen turistler için iki seçenek var: Dönüşten 48 saat önce İspanya'da test yaptırmaları ve bunu kendilerinin ödemeleri (120-150 €) ya da döndükten sonra 3 gün içinde Almanya'da test yaptırmaları ve test sonucu çıkana kadar 24-48 saat evde karantinada kalmaları.

- Almanya'nın kararıyla TUI ve Der Touristik, İspanya uçuşlarını durdurduklarını açıkladı. TUI bölgede olan misafirlerin geri dönme talebini yerine getireceğini belirtirken, önümüzdeki günlerdeki rezervasyonları da başka destinasyonlara kaydıracağını bildirdi.