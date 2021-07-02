Türkiye’nin turizmden kaybı 93 milyar dolar

Türkiye, koronavirüs salgınından en büyük kayba uğrayan ülke oldu. Bu acı gerçek BM'ye bağlı Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) ile Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) ortak raporunda yer aldı.

Rapora göre korona virüsü tahribatı büyük ve uzun dönemli olacak. Covid salgınının dünya çapında yol açtığı milli gelir kaybı 4 trilyon doları aşabilir, Türkiye en fazla etkilenen ülkelerden.

Raporda, pandemi nedeniyle 2020'de turizm sektöründeki kaybın 2,4 trilyon doları bulduğu ifade ediliyor. Ayrıca turizmin geçen yıl 1990'lardaki düzeye gerilediği, 2023'e kadar sektörde ilerleme kaydedilmesinin beklenmediği belirtiliyor.

En kötü senaryoya göre, küresel çapta uluslararası turist sayısında yüzde 75 düşüş yaşanması halinde, doğrudan turist harcamalarında 948 milyar dolar azalma olacak, ancak bunun ekonomideki gerçek boyutu 2,4 trilyon dolara ulaşacak.

Kayıpta Türkiye ilk sırada

Raporda Türkiye örneği verilerek, ekonomide turizmin payının yüzde 5 olduğu, 2020'de ülkeye giren yabancı turist sayısının yüzde 69 azaldığı belirtiliyor.

Bunun doğrudan turizm alanında ekonomide 33 milyar dolar kayba yol açtığı tahmin ediliyor.

Yeme-içme, perakende ticaret, iletişim ve ulaşım gibi yan sektörlerle birlikte bu kaybın yaklaşık üç katına çıkarak 93 milyar dolara ulaştığı vurgulanıyor.

Rapora göre Türkiye’nin yalnız turizmden kaynaklı kaybının toplam milli gelirdeki payının yaklaşık yüzde 9'u buluyor. Buna göre Türkiye turizmde en büyük kayba uğrayan ülke oldu.