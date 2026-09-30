Türkiye’ye 8 ayda 34,8 milyon turist geldi

Türkiye’ye gelen yabancı zi­yaretçi sayısı ocak-ağus­tos döneminde geçen yı­lın aynı dönemine göre yüzde 1,84 azaldı. Kültür ve Turizm Bakan­lığı verilerine göre, geçen yılın 8 ayında 35 milyon 481 bin 223 olan yabancı ziyaretçi sayısı, bu yıl ay­nı dönemde 34 milyon 826 bin 677 olarak kayıtlara geçti.

Ağustos ayında ise Türkiye’yi 6 milyon 963 bin 65 yabancı zi­yaret etti. Geçen yılın aynı ayın­da 6 milyon 965 bin 343 olan ya­bancı ziyaretçi sayısında yüzde 0,03’lük sınırlı azalış gerçekleşti.

Türkiye’ye yılın 8 ayında en faz­la ziyaretçi gönderen ülke Rusya oldu. Rusya’dan ocak-ağustos dö­neminde 4 milyon 717 bin 814 zi­yaretçi gelirken, bu ülkeyi 4 mil­yon 391 bin 616 kişiyle Almanya, 2 milyon 714 bin 652 kişiyle İngilte­re, 1 milyon 911 bin 827 kişiyle İran ve 1 milyon 738 bin 991 kişiyle Bul­garistan izledi. Rusya’dan gelen zi­yaretçi sayısı geçen yılın aynı dö­nemine göre yüzde 3,59 artarken, Almanya’dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 0,2, İngiltere’den gelenlerin sayısı yüzde 9,6 ve İran’dan gelen­lerin sayısı yüzde 1,7 azaldı.

8 ayda İstanbul, ağustosta Antalya

Ağustos ayında da Rusya, Tür­kiye’ye en fazla yabancı ziyaretçi gönderen ülke oldu. Bu ülkeden 1 milyon 52 bin 211 ziyaretçi gelir­ken, Almanya 982 bin 353, İngilte­re 590 bin 898, İran 381 bin 495 ve Polonya 324 bin 295 ziyaretçiyle ilk 5’te yer aldı. Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin giriş yaptı­ğı illerin dağılımında İstanbul ve Antalya ilk sıralarda yer aldı.

Hava yolunun payı yüzde 75

Ocak-ağustos döneminde Türkiye’ye gelen ziyaretçinin 26 milyon 424 bini hava yolunu kullandı. Böylece hava yolunun girişlerdeki payı yüzde 75,87 oldu. Aynı dönemde 6 milyon 520 bin 994 yabancı kara yoluyla, 1 milyon 844 bin 658 yabancı deniz yoluyla, 37 bin 23 yabancı ise trenle Türkiye’ye giriş yaptı. Yabancı ziyaretçiler ile yurt içinde ve yurt dışında ikamet eden vatandaşların girişleri birlikte değerlendirildiğinde, ocak-ağustos döneminde Türkiye’ye toplam 51 milyon 481 bin 549 giriş gerçekleşti.