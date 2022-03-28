Türkiye’ye en çok turist getiren şirketler

Ekin Grubu Araştırma Birimi’nin hazırladığı Incoming Raporu’unun 19’uncusu yayımlandı. Türkiye’ye hangi ülke ve pazardan paket tur ile kaç turist geldiği ve bu turistleri kimlerin getirdiğine ilişkin kapsamlı veriler içeren rapora göre pandemiye rağmen 2021 yılında Türkiye’ye yurtdışında ikamet eden yurttaşlar dâhil toplam 30 milyon ziyaretçi giriş yaptı. Bunun 8 milyonu paket turla olmak üzere toplam 9 milyonu Antalya’ya geldi geldi.

2021 yılında Antalya’ya 47 ülkeden paket tur ile gelenlere 57 firma karşılama (incoming ) hizmeti verdi.

Türkiye’de turizmin dayandığı incoming alanında faaliyet gösteren firmalardan Anex 2021 yılında 1 milyon 255 bini Antalya, 205 bini Ege bölgesine olmak üzere toplam 1 milyon 460 bin kişi ile ilk sırada yer aldı.

Anex’i ikinci sırada 1 milyon 128 bini Antalya, 86 bini de Ege Bölgesi olmak üzere toplam 1 milyon 214 bin kişi ile Tantur, 1 milyon 41 bini Antalya, 142 bini de Ege Bölgesi’ne olmak üzere toplam 1 milyon 183 bin kişi ile Odeon izliyor.

İncoming alanında çalışan firmalardan 13’ü 100 binin üzerinde kişiye hizmet verdi.

Bu firmaların bir bölümü yurtdışından turist gönderen tur operatörünün Türkiye’deki partneri, bir bölümü de tur operatörünün kendi firması.

Yeni değişimler olabilir

Rusya-Ukrayna savaşından dolayı turizmde daralma meydana geleceği, sayısal bazda önemli değişiklikler olacağı, 2021 yılında iki ülkeden gelen toplam 6.5 milyon turistin en azından bu yıl için söz konusu olmayacağı belirtilen raporda bu durum son dönemde değişen dengelerin, yeni bir değişime uğrayabileceği ifade ediliyor.

Incoming Raporu’nun tamamına https://www.turizmgazetesi.com/tum-raporlar adresinden ulaşılabilir.