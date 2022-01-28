Türkiye'ye gelen turist sayısı 30 milyonu aştı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türkiye'ye 2021 yılında gelen ziyaretçi sayısının 30 milyonu geçtiğini söyledi.
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'ye 2021 yılında gelen ziyaretçi sayısının 30 milyonu geçtiğini duyurdu.
Ersoy açıklamayı Twitter hesabından yaptı.
Aralık 2021 ve Ocak-Aralık 2021 dönemine ilişkin ziyaretçi sayısı verilerinin Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.
Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre Ocak-Kasım 2021 döneminde toplam ziyaretçi sayısı 26.74 milyon; yabancı ziyaretçi sayısı ise 22.82 milyon olarak gerçekleşmişti.