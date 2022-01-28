Türkiye'ye gelen turist sayısı 30 milyonu aştı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'ye 2021 yılında gelen ziyaretçi sayısının 30 milyonu geçtiğini duyurdu.

Ersoy açıklamayı Twitter hesabından yaptı.

Aralık 2021 ve Ocak-Aralık 2021 dönemine ilişkin ziyaretçi sayısı verilerinin Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre Ocak-Kasım 2021 döneminde toplam ziyaretçi sayısı 26.74 milyon; yabancı ziyaretçi sayısı ise 22.82 milyon olarak gerçekleşmişti.