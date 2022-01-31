Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı 2021’de 30 milyonu aştı
Türkiye, 2021 yılında, bir önceki yıla oranla yüzde 88,08 artışla 30 milyon 38 bin 961 ziyaretçi ağırladı.
Türkiye, 2021 yılında, bir önceki yıla oranla yüzde 88,08 artışla 30 milyon 38 bin 961 ziyaretçi ağırladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yabancı ziyaretçi sayısında geçtiğimiz yıl bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 94,06 artış oldu.
Böylece 2021'de, bir önceki yıla oranla yüzde 88,08 artışla 30 milyon 38 bin 961 ziyaretçi Türkiye'de ağırlandı.
Ocak-Aralık döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında 4 milyon 694 bin 422 kişiyle Rusya ilk sırada yer aldı.
Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 120,52 artışın olduğu Rusya'yı, yüzde 175,73 artış ve 3 milyon 85 bin 215 kişiyle Almanya, yüzde 106,49 artış ve 2 milyon 60 bin 8 kişiyle Ukrayna takip etti. Ukrayna'yı Bulgaristan ve İran izledi.
Yabancı ziyaretçi sayısı Aralık'ta yüzde 170,62 arttı
Türkiye'yi 2021 yılı Aralık ayında ziyaret eden yabancı sayısı da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 170,62 arttı ve 1 milyon 892 bin 520 olarak gerçekleşti.
Bu dönemde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sırasıyla Bulgaristan, Almanya, İran ve Rusya oldu. Bulgaristan'dan yüzde 160,15 artış ile 265 bin 929, Almanya'dan yüzde 299,04 artış ile 188 bin 146, İran'dan ise yüzde 357,10 artış ile 151 bin 687 kişi Türkiye'yi ziyaret etti.
|TÜRKİYE'YE GELEN ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI
|YILLAR
|% DEĞİŞİM ORANI
|AYLAR
|2019
|2020
|2021*
|2020/2019
|2021/2020
|OCAK
|1 999 642
|2 287 010
|727 301
|14.37
|-68.20
|ŞUBAT
|2 113 909
|2 196 453
|764 314
|3.90
|-65.20
|MART
|2 746 159
|968 537
|1 198 371
|-64.73
|23.73
|NİSAN
|3 809 819
|24 239
|1 072 496
|-99.36
|4324.67
|MAYIS
|4 512 020
|30 392
|1 254 673
|-99.33
|4028.30
|HAZİRAN
|5 969 981
|216 408
|2 540 872
|-96.38
|1074.11
|TEMMUZ
|7 413 887
|1 381 804
|5 319 992
|-81.36
|285.00
|AĞUSTOS
|7 016 330
|2 192 251
|4 630 334
|-68.76
|111.21
|EYLÜL
|5 982 789
|2 534 376
|3 999 305
|-57.64
|57.80
|EKİM
|4 818 001
|2 044 001
|3 967 363
|-57.58
|94.10
|KASIM
|2 693 151
|1 104 834
|2 081 243
|-58.98
|88.38
|ARALIK
|2 671 511
|990 896
|2 482 697
|-62.91
|150.55
|TOPLAM
|51 747 199
|15 971 201
|30 038 961
|-69.14
|88.08