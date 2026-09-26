Türkiye'ye sürdürülebilir turizm ödülü: 2 bin 500'ü aşkın tesis sertifika aldı

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Türkiye'nin çevreye duyarlı ve kapsayıcı turizm uygulamaları, İngiltere seyahat sektörünün yayınlarından Travel Trade Gazette (TTG) tarafından uluslararası ödüle layık görüldü. Londra'daki The Roundhouse'da gerçekleştirilen törende ödülü TGA kazandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin turizmde sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik alanındaki çalışmalarına dikkat çekerek TGA ekibini tebrik etti.

Türkiye'ye ilk kez verilen Destination for Change ödülü

TTG Travel Industry Awards 2026 kapsamında ilk kez verilen "Destination for Change" ödülü, çevreye duyarlı ve kapsayıcı turizm anlayışını somut uygulamalarla hayata geçiren destinasyonları öne çıkarmayı amaçlıyor.

Ödül değerlendirmesinde yerel toplulukların ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarını gözeten turizm uygulamaları dikkate alındı.

Jüri, Türkiye'nin sürdürülebilir turizm stratejisini geniş ölçekte uygulamaya koymasına ve ölçülebilir sonuçlar elde etmesine dikkat çekti. Özellikle konaklama tesislerinin uluslararası sürdürülebilirlik sertifikasyonu ile turizmde erişilebilirliği artırmaya yönelik çalışmalar öne çıktı.

Türkiye'de 2 bin 500'den fazla konaklama tesisi sertifika aldı

Türkiye, 2022 yılında Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) ile hükümet düzeyinde anlaşma imzalayarak sürdürülebilir turizm alanında iş birliği başlattı.

Bu kapsamda Türkiye Çevresel ve Kültürel Sürdürülebilirlik Programı hayata geçirildi. Programla birlikte sürdürülebilirlik standartları ülke genelindeki konaklama tesislerine yaygınlaştırıldı.

Böylece Türkiye genelinde 2 bin 500'ü aşkın konaklama tesisi uluslararası GSTC sertifikası almaya hak kazandı. Bu gelişme, ödül değerlendirmesinde öne çıkan sürdürülebilirlik çalışmalarından biri oldu.

Erişilebilir halk plajları ödül başvurusunda öne çıktı

TGA'nın ödül başvurusunda, farklı ihtiyaçlara sahip ziyaretçilerin turizm faaliyetlerine eşit biçimde katılmasını destekleyen uygulamalara da yer verildi.

Başvurunun erişilebilirlik bölümünde özellikle halk plajlarında yürütülen çalışmalar vurgulandı.

Herkesin denizden ve tatil imkânlarından yararlanmasını kolaylaştıran erişilebilir halk plajları, Türkiye'nin kapsayıcı turizm yaklaşımının somut örnekleri arasında gösterildi.

Bakan Ersoy: Herkesin denizden ve tatilden yararlanması için imkânlarımızı artırıyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'ye sürdürülebilir ve erişilebilir turizm alanında uluslararası bir ödül daha kazandırıldığını belirtti.

Ersoy, turizmde belirlenen hedefleri somut adımlarla hayata geçirdiklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Sürdürülebilir turizm programımızla konaklama tesislerimizde çevreye duyarlı uygulamaları yaygınlaştırıyor, erişilebilir halk plajlarımızla herkesin denizden ve tatilden yararlanabilmesi için imkanlarımızı artırıyoruz."

Bakan Ersoy, Türkiye'nin kazandığı uluslararası ödül dolayısıyla TGA ekibini tebrik etti.