Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı temmuz'da yüzde 2,6 arttı

Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2024 yılı temmuz ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 oranında bir artış göstererek 7 milyon 333 bin 812 oldu.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Temmuz ayında ülkemize gelen 7 milyon 333 bin 812 yabancı ziyaretçinin 294 bin 428 (yüzde 4.01) günübirlikçidir.

Temmuz ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-Antalya %35,50 (2 603 678 )

2-İstanbul %25,98 ( 1 905 146 )

3-Edirne %10,95 ( 803 351 )

4-Muğla %9,53 ( 698 809 )

5-İzmir %4,12 ( 302 088 )

2024 yılı ocak-temmuz döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,27 artış kaydedilmiştir.

2024 yılı ocak-temmuz döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,27 artış göstererek 28 milyon 978 bin 471 olmuştur.

2024 yılı ocak-temmuz döneminde ülkemize gelen 28 milyon 978 bin 471 yabancı ziyaretçinin 787 bin 715 (yüzde 2.72) günübirlikçidir.

Ocak-temmuz döneminde ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.

1-İstanbul %36,12 (10 467 313 )

2-Antalya %29,30 (8 490 272 )

3-Edirne %9,85 (2 853 145 )

4-Muğla %6,66 (1 931 064 )

5-Artvin %3,21 (929 094 ) "