Türkler dünyayı misafir ediyor
Turizm sektöründe son 20 yılda yaşanan hızlı gelişmeler dünyada bölgesel Türk markalarının doğmasına yol açtı. Rixos, Princess, The Marmara, Dedeman, Divan, Limak ve Pegas gibi firmalar Asya'dan Amerika'ya 87 tesisle Türk turizminin kalitesini dünyaya taşıyor.
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