TÜROB: Ağustos ayında 8 yeni otel projesi teşvik belgesi aldı

25 Ekim 2019

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), 2019 Ağustos ayı içerisinde, Türkiye genelinde toplamda 6 ayrı şehirde 8 yeni otel projesi teşvik belgesi aldığını duyurdu.

Yeni projelerle yatak kapasitesi 2 bin 155 artacak

TÜROB'un raporuna göre, 6 ayrı şehirde yapılacak yatırımların tamamlanması ile yatak kapasitesi 2 bin 155 adet artacak. Teşvik belgesi alan oteller içerisinde 5 yıldızlı oteller toplam bin 562 yatak ile ilk sırada yer alıyor.

Toplamda 258,5 milyon Türk Lirası harcanarak tamamlanacak olan yeni yatırımlar sonrasında sektöre 643 yeni ek istihdam sağlanacak. Yatak sayısı açısından bin 210 yatak ile ilk sırada Sakarya yer aldı.

Ağustos 2019’da Renovasyon Teşviği alan otel sayısı 6, yatırım tutarı ise 96,7 milyon Türk Lirası oldu.

8 ayda 22 yıldızlı 3 otel teşvik belgesi aldı

2019 yılının ilk sekiz ayında Teşvik belgesi alan oteller içerisinde 3 yıldızlı oteller toplam 22 otel ile ilk sırayı alırken, kapasite bakımından 8.526 yatak ile 5 yıldızlı oteller ilk sırada yer aldı.

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