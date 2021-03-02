TÜROB Başkanı Eresin: Kısa çalışma ödeneği devam etmeli

Kısa çalışma ödeneğinin 31 Mart itibarıyla sona ereceğini hatırlatan Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, COVID-19 salgınının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en fazla turizm sektörünü etkilediğini aktardı.

Sektöre sağlanan desteklerin devamının ve yeni desteklerin eklenebilmesinin çok önemli olduğunu belirten Eresin, "Özellikle kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna kadar devam etmesi sektörümüz için hayati önem taşımaktadır. Bu uygulama, salgının ağır koşullarında sektöre sağlanan en önemli destek olmuştur." ifadelerini kullandı.

"Otellerin yarıdan fazlası mecburi molaya devam ediyor"

Bu destek sayesinde salgının sektör istihdamı üzerindeki olumsuz etkisinin minimumda kaldığını vurgulayan Eresin, şunları kaydetti: "Sektör tüm dünyada olduğu gibi tarihinin en zor dönemini yaşarken, birçok konaklama tesisi faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldı. Mevcut durumda da Türkiye genelinde otellerin yarıdan fazlası mecburi molaya devam etmektedir. Her zaman ısrarla belirttiğimiz gibi önceliğimiz insan sağlığı. Bunun kadar önemli olan bir diğer konumuz da sektörümüzün yetişmiş insan kaynağını koruyabilmek ve salgın sonrasında da Türkiye’nin alanında en kalifiye çalışan grubunun, sektör bünyesinde devam edebilmesini sağlayabilmektir. Türkiye'de ve tüm dünyada normalleşme adımları planlandığı gibi olursa yılın ikinci yarısından sonra turizm sektöründe yavaş yavaş bir hareket başlamasını bekliyoruz. Bu hareket ilk etapta kıyı bölgelerde başlayacaktır ve maalesef şehir otellerine etkisi yıl sonunu bulacak gibi görünüyor. Avrupa'dan ve diğer büyük turizm pazarlarımızdan gelen ilk sinyallere bakıldığında da şehir otellerinin yıl sonuna kadar işlerinin zor olduğunu söyleyebiliriz."