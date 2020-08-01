TÜROB: Destekler yararlı ve 2021'de de sürmeli

01 Ağustos 2020

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, konaklama sektöründe KDV'nin yıl sonuna kadar yüzde 1'e indirilmesine ilişkin, "Sağlanan destekler çok yararlı olacak ancak 2021'de de devam etmesi sektör için büyük önem arz ediyor." dedi.

Resmi Gazete'de de dün yayımlanan kararla birlikte KDV indirimlerinin uygulandığı sektörlerden birisi de konaklama hizmetleri oldu. Söz konusu işletmelerde KDV oranı 2020 sonuna kadar yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüldü.

"Sıkıntılı sürecin aşılması zaman alacak"

Konuyla ilgili açıklama yapan TÜROB Başkanı Müberra Eresin, vergi indirimi kararının memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Yeni tip koronavirüs salgınından en fazla etkilenen sektörün turizm olduğunu dile getiren Eresin, içinde bulundukları sıkıntılı süreci aşabilmenin zaman alacağını anlattı.

Sektördeki toparlanmanın başlangıcının 2021 baharını bulacağına işaret eden Eresin, bu nedenle sektöre sağlanan desteklerin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Eresin, "Turizmde yapılan satışlar genellikle uzun vadeli olduğu için bu tip desteklerin yansıması diğer sektörlerde olduğu gibi hemen hissedilmiyor. Bu yüzden desteklerin uzun süreli olması ve devamı çok önemli." diye konuştu.