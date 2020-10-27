TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Artık sektör yüklerini taşıyamaz durumda

27 Ekim 2020

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan Yüksek İstişare Kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

TÜRSAB'dan yapılan açıklamaya göre, 54. dönem Turizm Bakanı ve eski TÜRSAB Başkanı Bahattin Yücel, TÜRSAB Onursal Başkanı Talha Çamaş, eski Başkanlardan Muktedir Ballı, Turizm ve Seyahat Acenteleri Vakfı (TURSAV) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Kurtoğulları, geçmiş dönemlerde TÜRSAB Genel Sekreterliği görevinde bulunan Çetin Gürcün, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkan Yardımcısı Ali Güreli ve turizm sektörünün deneyimli isimlerinin katılımıyla oluşturulan Yüksek İstişare Kurulu, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya'nın ev sahipliğinde bir araya geldi.

Pandemi sürecinin başlangıcından itibaren seyahat acentelerinin karşı karşıya kaldığı büyük zorluklar ve çözüm önerilerinin gündemi belirlediği toplantıda, yurt içi ve yurt dışı paydaşların da destekleriyle izlenmesi gereken yol haritasına ilişkin görüşmeler yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "2018 yılındaki yönetmelik dahilinde oluşturulması gereken bir kuruldu. Yasa çalışmaları sebebiyle biraz ertelemek durumunda kalmıştık. Ardından da pandemi süreci gelince bugüne kadar geldik. Artık sektör yüklerini taşıyamaz durumda. Dolayısıyla biz hem eski Bakanımız ve geçmiş dönemlerde görev almış başkanlarımız hem de mesleği bırakmış tecrübeli meslek büyüklerimizin yer aldığı Yüksek İstişare Kurulu’nu oluşturduk." değerlendirmesinde bulundu.

Kurul üyelerinin tavsiyelerini, önerilerini ve olaylara bakışını dinleyerek yararlı bir toplantı gerçekleştirdiklerini aktaran Bağlıkaya, "Katılımcılarımız, çözüm önerilerini bizlerle paylaştı. Biz de notlarımızı aldık. Bilgilendirme toplantısıydı aynı zamanda bu. Bu süreci aile içinde bütün detaylarıyla, olması gerektiği gibi değerlendirdik ve değerlendirmeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konu başlıklarına yönelik de bilgilendirmelerde bulunan Bağlıkaya, "Uluslararası mütekabil olan kurumlarla ilişkilerimizin geliştirilmesi, yurt içinde üyelerle olan iletişimin daha fazla geliştirilmesi, kamu ile ilişkilerin daha yakın hale getirilmesi konusunda tavsiyeler aldık. Bizim de mutabık olduğumuz bu çerçevede bundan sonraki süreci yürüteceğiz." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA