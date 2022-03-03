TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, Rus ve Ukrayna büyükelçileriyle görüştü

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Rus ve Ukrayna'nın Ankara büyükelçileriyle bir araya geldi. Bağlıkaya, Rusya Büyükelçisi Aleksei Erkhov ile tur operatörlerinin durumunu, ardından Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar ile yardım konusunu konuştu. Ukrayna büyükelçisi Bodnar, Bağlıkaya’nın Rus büyükelçi ile de görüşmesine sert tepki gösterdi. Bodnar, Ukrayna seyahat acentalarını TÜRSAB ile çalışmamaya çağırdı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya ile görüşmesinin ardından elçiliğin sosyal medyasında açıklama yayınlandı. Açıklamada, "Görüşmede turizm alanındaki Rus-Türk ilişkilerini geliştirme perspektifleri ele alındı" denildi.

Bunun ardından Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Türkiye Seyahat Acenteları Birliği, (TÜRSAB) başkanını hedef alarak, Türkiye'yi iki yüzlülükle suçladı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar TÜRSAB Başkanı'nın Ukrayna ve Rusya'yla görüşmesinin ardından açıklama yaptı. Türkiye'yi iki yüzlü politika yapmakla suçlayan Bodnar Ukrayna acentalarına TÜRSAB'la çalışmayın çağrısı yaptı: “TÜRSAB Başkanının sabah bizimle, sonrasında ise Rusya BE ile görüşmesi iki yüzlü politikanın göstergesidir. Saldırgan Rusya ile kendini savunan Ukrayna arasında eşittir işaretinin konulması suç ortağı olmak anlamına gelir. Ukrayna seyahat acentalarını TÜRSAB ile çalışmamaya çağırıyoruz.”

Bağlıkaya: Acıların bir an evvel son bulmasını diliyorum

Bağlıkaya ise konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bugün Rusya Büyükelçiliğinin daveti üzerine Büyükelçi Aleksei Erkhov ve ardından Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar ile bir araya geldim. Tur operatörlerinin durumunu konuştuğumuz görüşmede turizmin dilinin barış olduğunu ve yaşananların bir an önce sona ermesi gerektiğini dile getirdim. Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar ile gerçekleştirdiğim görüşmemde ise TÜRSAB olarak Ukrayna’nın ihtiyacı olan insani yardım malzemelerinin temini konusunda elimizden geleni yapacağımızı ilettim. Yaşanan acıların bir an evvel son bulmasını diliyorum."