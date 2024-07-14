TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya’dan Yunan adaları açıklaması: Turizm başarısından söz etmek mümkün değil

Son dönemde Yunan adalarına kapıda vize uygulaması nedeniyle Türkiye vatandaşlarının adalara yöneldiği ve bu durum nedeniyle Türk turizminin kötü yönde etkilendiği iddia ediliyor.

Konuyla ilgili Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nden (TÜRSAB) açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya şu ifadeleri kullandı:

"Yunan adalarına kapıda vize uygulamasının kaldırılması ile ilgili yayılan söylentiler üzerine belirtmek isterim ki; Seyahat Acentaları olarak böyle bir talebimiz yok.

Turizmde kötü bir gidişat varsa bunun çözümü rakiplerimize yapılan seyahatleri engellemek değil, turist memnuniyetsizliğinin nereden kaynaklandığını bulmaktır.

Vatandaşımız kendi ülkesinde tatil yapma imkânı bulamayıp, yurt dışında tatil yapabiliyorsa, bir turizm başarısından söz etmek mümkün değildir."