TÜRSAB Başkanı Bursalı seyahat acenteleriyle buluştu

06 Ekim 2019

BURSA (DÜNYA) - TÜRSAB yönetiminin yurt içi bilgilendirme ziyaretleri devam ediyor. TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya ile Başkan Yardımcıları Selçuk Boynueğri, Bedirhan Bayka, Sayman Üye İbrahim Halil Kalay, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Özden, Ali Bilir, H. İbrahim Canatan, M. Nezih Hacıalioğlu ve TÜRSAB Batı Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Özgen Uysal, Bursalı seyahat acenteleriyle bir araya geldi.

TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen kahvaltılı buluşmaya geniş katılım oldu. TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, sektör gündemini oluşturan konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. TÜRSAB’ın kurumsallaşması ve turizmin gelişmesi için hayata geçirilen köklü projeler hakkında bilgiler verdi.

Toplantıda turizm sektöründe yaşanan başlıca sorunlar ve çözümleri gündemdeydi. Kaçakla mücadelede önemli adımlar atıldığını söyleyen TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, denetim konusunda büyük yol kat ettiklerini söyledi. Bağlıkaya, “Biz göreve geldiğimizde sadece 16 denetim görevlimiz vardı. Şimdi Türkiye genelinde 80’nin üzerinde eğitimli denetçimiz var. Denetlemeler de 5 binden 70 bine çıkarıldı. Bu sayıyı kısa vadede artırmayı hedefliyoruz. Bursa’nın da turizmden aldığı payı artırmak için daha fazla çalışacağız” dedi.

Türkiye’nin yurt dışındaki tanıtımı için Bursa’da da büyükelçi gezileri düzenlediklerini belirten Bağlıkaya, bölgeler arası tanıtım gezileriyle iç turizmin gelişmesine katkı sunduklarını söyledi. TÜRSAB Başkanı, Bursalı seyahat acentelerinin talep ve önerilerini de dinledi.